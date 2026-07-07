Propietario de la exFuente Alemana en comisión por el estallido social: “El Gobierno de Sebastián Piñera nunca apoyó a Carabineros”

Durante la mañana de este martes, se llevó a cabo una nueva sesión de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por el estallido social, instancia que tuvo entre sus invitados al propietario de la exFuente Alemana, Carlos Siri, quien cuestionó al Gobierno de Sebastián Piñera apuntando que no apoyaron a Carabineros.

En su exposición en la comisión, Siri sostuvo que “que aquí deberían citar, y espero que citen, al ministro Delgado, que era en la época ministro del Interior, para que nos explique la estrategia de Carabineros” agregando que “el Gobierno de Sebastián Piñera nunca apoyó a Carabineros”.

De acuerdo a lo que afirmó, "yo vi cómo le tiraban piedras a Carabineros y no se las tiraban al cuerpo, fíjense, se las tiraban a las cabezas. Pero pobre que Carabineros le tiraran un balinazo en la cabeza, o le llegara por casualidad alguien un balinazo en la cabeza”.

“Los otros tenían derecho a todo, Carabineros no. Carabineros para poder tomar a un tipo preso, lo tenían que agarrar entre dos, entre tres, para que el lindo no le pasara nada”, mencionó.

En la misma línea, aseguró “Yo creo que efectivamente el gobierno de Sebastián Piñera tiene mucha responsabilidad en lo que sucedió, porque él definió el Estado que él dirigió y definió la política de cómo enfrentar este problema en la zona cero”.

“Básicamente en la zona cero, carabineros solamente podían, y como lo dije en algún minuto, Carabineros estaban hasta las 4:30 de la tarde, se retiraban, llegaban los tipos y ahí tenían chipe libre hasta las siete, ocho de la noche y quizás hasta las diez y media de la noche también. Y después venía carabineros cuando ya la la cosa ya se había salido totalmente de carril”, agregó.

Es así como insistió en que las autoridades de la época deben entregar explicaciones sobre el actuar policial durante el estallido social.

“Yo creo que aquí deberían citar quizás al ministro Delgado para que también diera explicación como ministro del Interior de qué es lo que pasaba con esa estrategia que siempre nos decían a todos los vecinos y los que trabajábamos ahí, que siempre había una estrategia nueva y nunca lo fue”.

Finalmente, cuestionó el liderazgo del entonces mandatario y de los partidos de Chile Vamos, afirmando que “si Sebastián Piñera y todo Chile Vamos hubiesen sido Sebastián Piñera el capitán de la Esmeralda y Chile Vamos la tripulación, se habría arriado la bandera, no habría habido abordaje y habrían tratado de negociar para ver cómo zafaban de esa situación. Eso es lo que habría pasado si ellos hubiesen sido los que estuvieron en el combate naval de Iquique para que les quede claro cómo fue la actuar".