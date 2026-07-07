Comienza la postulación al Subsidio de Arriendo 2026: estos son los requisitos y plazos. Foto referencial: Getty Images.

Ya se encuentra habilitado el trámite de postulación al nuevo proceso del Subsidio de Arriendo, correspondiente al llamado regular de 2026.

Se trata de un beneficio que facilita hasta 170 UF ($6.942.000 aprox.), que se entregan de forma mensual con un tope de 4,2 UF ($171.000 aprox.) para destinar a este gasto.

Sin embargo, en las regiones Metropolitana, Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Aysén y Magallanes cuentan con tope de 4,9 UF ($200.000 aprox.) mensual.

También cabe considerar que subsidio se puede emplear en un arriendo que no supere las 11 UF ($449.000 aprox.) o 13 UF ($530.900 aprox.) en las regiones mencionadas anteriormente.

Cómo postular al Subsidio de Arriendo

La postulación al Subsidio de Arriendo se puede realizar en el sitio del Ministerio de Vivienda minvu.cl o en oficinas de atención Serviu desde el 7 de julio al 7 de agosto .

Se permite postular a este programa como grupo familiar o de forma individual si se trata de una persona mayor de 60 años.

Además, se debe cumplir con los siguientes requisitos para acceder al subsidio:

Contar con cédula de identidad vigente.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y no superar el 70% de calificación socioeconómica.

Contar con ahorro mínimo de 4 UF ($163.000 aprox.) en una cuenta de ahorro para la vivienda.

Contar con un ingreso familiar de entre 7 UF ($285.000 aprox.) y 25 UF ($1.020.000).