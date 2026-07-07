Las personas con músculos fuertes en el pecho y la espalda tienen menos probabilidades de sufrir un infarto, según un estudio. Foto: referencial.

Un estudio liderado por científicos de la Universidad de Edinburgh en Escocia concluyó que las personas con una musculatura más fuerte en el pecho y la espalda tienen menos probabilidades de sufrir un infarto.

Los investigadores utilizaron inteligencia artificial (IA) para analizar tomografías cardíacas rutinarias de 1.722 personas, quienes presentaban dolor en el pecho y en su mayoría tenían 50 años.

De acuerdo al trabajo, publicado en la revista Radiology a finales de junio, los participantes con mayor densidad muscular en el pecho y la espalda tenían menos probabilidades de sufrir un infarto o fallecer en la década posterior a la tomografía .

También identificaron que las personas con mayor calidad de músculo esquelético tienden a ser más activas físicamente y a tener músculos más fuertes en el torso.

Según los autores, sus hallazgos sostienen que esto podría contribuir a un menor riesgo de infarto y muerte prematura.

Las personas con músculos fuertes en el pecho y la espalda tienen menos probabilidades de sufrir un infarto, según un estudio. Foto: referencial.

Qué dice el estudio que vincula una musculatura más fuerte en el pecho y la espalda con menor probabilidad de infarto

El equipo analizó las imágenes de tomografía computarizada torácica coronaria con el apoyo de la IA, con el objetivo de examinar los músculos, órganos, huesos y la grasa de la parte superior del cuerpo.

Esto incluyó el análisis de la atenuación del músculo esquelético, es decir, el brillo o la oscuridad del músculo en la tomografía.

Explican que una imagen más brillante sugiere que la persona tiene músculos de mejor calidad y mayor densidad, que pueden contener una menor proporción de grasa.

Los investigadores agruparon a las personas según el aspecto de sus músculos en las imágenes. Asimismo, revisaron las tasas de infartos y muertes prematuras utilizando historiales médicos.

Por cada aumento de 10 puntos en el brillo de la tomografía —que sugiere músculos de mejor calidad con menos grasa—, se calculó que una persona tenía un 31% menos de probabilidades de sufrir un infarto .

Junto con ello, tenían un 39% menos de probabilidades de morir en los 10 años posteriores a la tomografía .

Los resultados se mantuvieron incluso después de considerar otros factores que pueden aumentar el riesgo de infarto o muerte, tales como la edad y la acumulación de calcio en las arterias.

Según afirman a través de un comunicado, la IA utilizada en su estudio tardó menos de un minuto en medir la calidad muscular de una persona con una sola exploración.

El equipo asegura que se necesitan más investigaciones para profundizar en cómo la calidad muscular puede afectar a la salud cardíaca y al riesgo de muerte prematura .

De la misma manera, plantea que es probable que las personas que hacen suficiente ejercicio para tener músculos fuertes en la parte superior del cuerpo lleven un estilo de vida saludable que protege su corazón de otras maneras.

Los autores dicen que el tamaño de los músculos no se relacionó con el riesgo de infarto o muerte prematura, lo que sugiere que lo que importa es la composición muscular .

Precisan que todo tipo de ejercicio, no solo el entrenamiento de fuerza, puede mejorar la densidad muscular .

Las personas con músculos fuertes en el pecho y la espalda tienen menos probabilidades de sufrir un infarto, según un estudio. Foto: referencial.

Presumen que, en el futuro, las exploraciones cardíacas rutinarias podrían utilizarse para identificar a las personas con músculos de menor calidad que podrían tener un mayor riesgo de infarto.

Añaden que las personas con mayor riesgo podrían recibir ayuda para hacer más ejercicio, ser monitoreadas más de cerca o tener prioridad en el tratamiento con ciertos medicamentos que pueden reducir el riesgo de infarto.

Sin embargo, enfatizan que se necesitan más investigaciones antes de poder confiar en las tomografías de esa manera.

La autora principal del estudio y catedrática de Imagen Cardiovascular, Michelle Williams, declaró: “Es fascinante que la musculatura esquelética de las personas pueda estar relacionada con su riesgo de sufrir un infarto. Los músculos que se visualizan en las tomografías que utilizamos son principalmente los músculos de la espalda, parte de los pectorales y los músculos intercostales entre las costillas”.

“Por eso, ahora me interesan personalmente ejercicios como el ciclismo, las planchas y pilates, que disfruto y que podrían tener un efecto en estos músculos. No obstante, necesitamos mucha más investigación para comprender mejor cómo el ejercicio puede afectar la densidad muscular y cómo esto puede relacionarse con la salud cardiovascular”.

El estudio fue financiado en parte por la British Heart Foundation, una organización benéfica de investigación cardiovascular en Reino Unido.

El director científico y médico de dicha institución, Bryan Williams, manifestó: “La IA puede revelar rápidamente información oculta en los resultados de los escaneos, lo que proporciona una imagen más detallada de nuestra salud que nunca”.

“Es probable que las personas de este estudio con mayor densidad muscular fueran más activas físicamente y, como resultado, tengan una mejor salud cardiovascular. Esto constituye una prueba más del poder del ejercicio”.

En este sentido, aseguró: “Cada vez que nos movemos, mejoramos nuestros músculos, nuestros vasos sanguíneos y nuestra salud en general. El ejercicio regular puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares hasta en un tercio” .

Cabe recordar que si tienes dudas sobre tu salud siempre es recomendable consultar con especialistas para evaluar tu caso y las mejores formas de abordarlo.