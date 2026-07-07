Colo Colo iguala con Recoleta y sigue sin poder asegurar el primer lugar de su grupo en la Copa Chile

Colo Colo venía golpeado en la Copa Chile. En la fecha anterior, con equipo alternativo, cayó goleado a manos de O’Higgins y sufrió su primer traspié en el Grupo E del tradicional certamen doméstico. Este lunes, tampoco pudo celebrar, pero al menos mostró una mejor cara. En el estadio Monumental, igualó por 2-2 ante Deportes Recoleta y no logró asegurar el primer lugar de su zona. A pesar de que ya está clasificado a octavos de final, en la sexta jornada se jugará la opción de la cima.

A diferencia del primer partido entre ambos, que terminó en un abultado 3-0 para los albos, ahora el desarrollo fue distinto. Al Cacique le costó abrochar la victoria, principalmente, porque el cuadro textilero plasmó una mayor resistencia. De hecho, la visita partió en ventaja y sorprendió al público en Macul. A los 18′, dos futbolistas con pasado en Colo Colo se convirtieron en verdugos. Felipe Flores picó al espacio, quedó mano a mano y el portero Gabriel Maureira lo derribó en el límite del área. Se sancionó penal y Branco Provoste transformó la infracción en gol.

Al igual que contra el Capo de Provincia, las fallas de funcionamiento quedaban expuestas. Por esto, Fernando Ortiz se vio obligado a realizar un llamado de atención a sus pupilos. Esto fue se percibió, sobre todo, en la parte alta. Colo Colo, de la mano del encendido Maximiliano Romero, se encontró con el empate. El argentino, que atraviesa una gran racha anotadora en esta Copa Chile, marcó de cabeza tras un centro medido de Arturo Vidal (26′).

Por largos pasajes, el control del partido estuvo repartido. Ambos elencos tuvieron jugadas en las que exigieron a los porteros. En ese sentido, recién a los 59′ pudo quebrarse la paridad. En una gran jugada personal, el Rey pasó de ser asistidor a goleador. Cerca de la medialuna del área, enganchó dos veces para sacarse la marca de encima y luego ajustició al guardameta Jaime Vargas con un derechazo cruzado.

Arturo Vidal marcó un gol en la igualdad ante Recoleta, por la Copa Chile ANDRES PINA/PHOTOSPORT

A esa altura, el tanto del oriundo de San Joaquín parecía ser definitivo, pues Recoleta se iba quedando por el físico y ya no exigía con la misma intensidad a Maureira. No obstante, a partir de una jugada aislada, que contó con complicadad del propio Vidal, los textileros lograron una nueva cifra y volvieron a instalar la sorpresa. En los 77′, el bicampeón de América con la Roja falló en la cobertura y el Cacique quedó mal parado. Tras un centro desde la derecha, Carlos González se barrió y con angustia marcó el 2-2 definitivo.

Con este resultado, Colo Colo permanece en lo más alto, pero no puede timbrar su pasaje a la próxima ronda como líder absoluto. Un triunfo en la fecha final, de local ante Unión Española, le aseguran este sitial. En caso de empatar, debe esperar que O’Higgins no gane o no lo supere en diferencia de goles.