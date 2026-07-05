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    El desahogo de José Luis Chilavert a Gustavo Alfaro y la selección de Paraguay tras la eliminación ante Francia

    El legendario portero reaccionó a la derrota de la Albirroja con el conjunto galo. Después de realizar duras críticas y protagonizar un encendido ida y vuelta, cambió el tono de sus declaraciones.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Chilavert envió un mensaje tras la eliminación de Paraguay.

    José Luis Chilavert le puso fin a la novela. El exarquero de la selección de Paraguay, que venía siendo duramente crítico contra Gustavo Alfaro y algunos jugadores de la Albirroja, respaldó a los guaranís. Dejó a un lado sus ácidos comentarios y bajó su agresivo tono para enviar un sentido mensaje tras la eliminación a manos de Francia.

    Después de sus constantes dardos, el otrora portero dejó atrás la mediática controversia y valoró lo realizado por la selección paraguaya a lo largo del Mundial, además de reconocer el esfuerzo realizado ante los galos.

    “Queridos jugadores, cuerpo técnico y cuerpo médico: ustedes han caído con dignidad y defendiendo la historia paraguaya, de lucha y amor propio. A prepararse para los próximos desafíos. Estarán siempre en nuestros corazones”, escribió Chilavert en X, red social que frecuentemente utiliza para realizar sus descargos.

    El ida y vuelta de Chilavert y Alfaro

    Chilavert mantuvo una postura sorprendentemente crítica con la selección paraguaya y Alfaro durante la Copa del Mundo. En los primeros días del Mundial, el exarquero se lanzó contra el entrenador luego de que este realizara un particular análisis sobre la valoración de su plantel y el de Turquía: “Me cuestionaban porque había dicho que dos jugadores de Turquía valen más. Yo se los dije también a ellos (sus jugadores), que Arda Guler y Kenan Yıldız valen más que todo nuestro plantel. Ahora, no era para menospreciarlos (a los futbolistas de Paraguay). Nosotros demostramos que por más que dos jugadores valgan más que nosotros, podemos superarlos”, aseguró.

    Chilavert, en tanto, señaló: “Lamentablemente, a muchos paraguayos les gusta que se les mienta. Y hoy en día me duele que Alfaro diga que dos turcos valen más que todo el plantel de Paraguay. Él es un personaje que no sabe nada de fútbol. Lo único que sabe hacer es hablar”, arrancó.

    “Habría que encontrar el sistema, y él no se preocupó por trabajar y encontrar ese sistema definido. Me pongo en la piel de Gustavo Gómez u Omar Alderete. Si yo estuviera ahí jugando, lo agarro del cogote y le doy tres sopapos. El problema es nuestro porque le ponen la alfombra roja a una persona que en su puta vida vivió el éxito. Siempre falló. Falló en San Lorenzo, falló en Boca. Yo hablo con argumentos. Y, lamentablemente, en nuestro país la gente que habla de esta manera, molesta. Entonces pareciera que uno es soberbio. No. Yo quiero realidades”, añadió.

    Luego lanzó críticas hacia el portero Orlando Gill: “Esa duda que le manifesté a Alfaro en decidir quién será el titular también la sienten los arqueros. Paraguay debería tener definido eso. Hasta el último minuto dudaba y eso le genera inestabilidad emocional al portero”, aseguró.

    “El arquero ve las jugadas de frente y si veo que me atacan mucho, tengo que hablar con la defensa y el mediocampo para cubrir los espacios donde estamos teniendo problemas. El chico Gill no habla, juega mudo. Y el fútbol es comunicación, más el arquero, que tiene que ordenar”, complementó.

    En la conferencia de prensa previa al partido con Alemania, Alfaro continuó con el intercambio y lo invitó a visitar al plantel: “Me hubiera gustado que Chilavert, en vez de ser un francotirador, me llamara para hablar con Orlando Gill y compartirle sus experiencias mundialistas”.

    Que venga, las puertas de la selección están abiertas, como vino Roque Santa Cruz a hablar con los delanteros y los muchachos el otro día, que se quedó a merendar y comer. Como vinieron Carlitos Bonet, Haedo Valdez, Jonathan Santana... Cuando los vi, les pedí permiso, porque es su casa. Me hubiera gustado que hiciera eso”, insistió.

    Horas más tarde, Chilavert volvió a responder: “Alfaro, preocúpese por Alemania. El Mundial es fútbol de alto nivel y no un congreso de la Corrupbol, donde usted es el filósofo de turno. Deje de mentirle al Pueblo paraguayo”, indicó.

    Más sobre:Mundial 2026MundialCopa del MundoFútbolFútbol InternacionalSelección de ParaguayJosé Luis ChilavertGustavo Alfaro

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