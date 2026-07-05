A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Noruega en TV y streaming
La Verdeamarela se enfrenta al cuadro de Erling Haaland por los octavos del Mundial 2026.
Este domingo llega uno de los esperados duelos del Mundial 2026, donde Brasil se enfrenta a Noruega por los octavos de final.
El pentacampeón se instaló en la etapa tras alzarse por 2-1 ante Japón, mientras que el cuadro de Erling Haaland viene de eliminar a Costa de Marfil con el mismo marcador.
Cuándo juega Brasil vs. Noruega
El partido de Brasil contra Noruega es este domingo 5 de julio a las 16:00 horas de Chile.
Para este compromiso las selecciones se trasladan hasta el Estadio Nueva York Nueva Jersey de Estados Unidos.
Dónde ver a Brasil vs. Noruega
El partido de Brasil contra Noruega se transmite en el canal DSports de DirecTV.
La cobertura online de este cruce va por las plataformas DGO y Paramount+.
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