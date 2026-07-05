A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Noruega en TV y streaming. Foto de redes sociales Erling Braut Haaland

Este domingo llega uno de los esperados duelos del Mundial 2026, donde Brasil se enfrenta a Noruega por los octavos de final.

El pentacampeón se instaló en la etapa tras alzarse por 2-1 ante Japón, mientras que el cuadro de Erling Haaland viene de eliminar a Costa de Marfil con el mismo marcador.

Cuándo juega Brasil vs. Noruega

El partido de Brasil contra Noruega es este domingo 5 de julio a las 16:00 horas de Chile.

Para este compromiso las selecciones se trasladan hasta el Estadio Nueva York Nueva Jersey de Estados Unidos.

Dónde ver a Brasil vs. Noruega

El partido de Brasil contra Noruega se transmite en el canal DSports de DirecTV.

La cobertura online de este cruce va por las plataformas DGO y Paramount+.