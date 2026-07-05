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    Decretan prisión preventiva para imputado por posesión de armas, drogas y dinero falsificado en Valparaíso

    El segundo imputado quedó con arresto domiciliario total. En tanto, el tribunal fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Decretan prisión preventiva para imputado por posesión de armas, drogas y dinero falsificado en Valparaíso

    El Juzgado de Garantía de Valparaíso decretó la medida cautelar de prisión preventiva y arresto domiciliario a dos imputados por el delito de posesión de armas sujetas a control y munición, además de las infracciones derivadas de la ley de drogas y falsificación de moneda en Valparaíso.

    En el marco de una investigación del OS9 de Carabineros y la Fiscalía de Valparaíso, funcionarios policiales detuvieron a dos sujetos y decomisaron munición de grueso calibre, sustancias ilícitas, dos sistemas indoor de cultivo de cannabis en un subterráneo de su inmueble y dinero falsificado en el sector alto de Playa Ancha de dicha comuna.

    Según precisó la fiscal de Valparaíso, María Loretto Herrmann, la investigación surgió a raíz de una serie de denuncias a principios de 2026 que daban cuenta de dos sujetos que habrían efectuando disparos de manera injustificada en la vía pública.

    A meses del inicio de las diligencias investigativas y el trabajo de inteligencia policial, Carabineros estableció la identidad de los presuntos participantes en la balacera. Con estos antecedentes, la Fiscalía gestionó las respectivas órdenes judiciales de entrada, registro, e incautación, que se llevaron a cabo en el sector.

    Decretan prisión preventiva para imputado por posesión de armas, drogas y dinero falsificado en Valparaíso

    El imputado bajo la prisión preventiva, un hombre de 30 años, tenía antecedentes penales y policiales por diversos delitos en la comuna de Valparaíso

    En tanto, el Tribunal decretó la medida cautelar de arresto domiciliario total y prohibición de acercamiento a las víctimas al otro detenido.

    El magistrado fijó un plazo de investigación de 120 días para el desarrollo de las diligencias investigativas para esclarecer la existencia de los ilícitos perpetrados en la ciudad puerto durante este año 2026.

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