Tras el robo de una moto: Carabineros detuvo a dos sujetos en Lampa e incautó más de 170 plantas de cannabis

Durante un operativo para localizar una moto que había sido sustraída, Carabineros aprehendió a dos personas en la comuna Lampa. El procedimiento, además, llevó a la incautación de drogas y municiones.

En concreto, la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 55ª Comisaría de Pudahuel, con apoyo de la SIP de la 44ª Comisaría, se encontraban en búsqueda del paradero de una motocicleta que había sido robada días antes en Pudahuel.

Partes del vehículo ya estaban siendo vendidas en redes sociales, según explicó el capitán José Cardenas, de la 55 Comisaría Pudahuel Sur. Cerca del mediodía del 4 de julio los funcionarios lograron ubicar la moto en un inmueble ubicado en la calle Arrayán de la comuna Lampa.

Además de la motocicleta en proceso de desarme, los uniformados detectaron cartuchos de escopeta y drogas en el lugar . Precisamente, encontraron 2 kg de marihuana procesada y 173 plantas. Era cannabis sativa elaborada con el “método indoor”. Estaba dosificada y almacenada en diferentes contenedores, con elementos utilizados para su comercialización.

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Por el delito de receptación de un vehículo motorizado, los uniformados detuvieron en el lugar a un hombre y una mujer, ambos mayores de edad y chilenos. El primero no tiene causas vigentes, pero registra antecedentes policiales por porte ilegal de arma de fuego, infracción a la Ley 20.000, porte de arma cortante o punzante y robo de bienes nacionales de uso público. La mujer, en tanto, mantiene un prontuario policial por robo por sorpresa, sin órdenes ni causas vigentes.

La información recolectada y el material incautado durante el procedimiento serán puestos a disposición del Ministerio Público por Carabineros, según detalló Cardenas.