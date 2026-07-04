Exseremi de Salud queda en prisión preventiva con caución tras hacerse pasar por carabinero en La Serena

Prisión preventiva con caución para exseremi de Salud que se hizo pasar por carabinero en La Serena

El exseremi de Salud Matías Letelier quedó en prisión preventiva este sábado, luego de ser formalizado por la Fiscalía de La Serena tras ser detenido acusado de hacerse pasar por carabinero y realizar controles vehiculares en el sector de Avenida del Mar con Cuatro Esquinas, en la Región de Coquimbo.

Durante la audiencia, el Ministerio Público le imputó los delitos de usurpación de funciones policiales, uso de uniforme policial, porte de arma de fuego adaptable y receptación de placa patente. El tribunal acogió la cautelar solicitada por la Fiscalía por peligro de fuga y fijó una caución de $2 millones.

Prisión preventiva con caución para exseremi de Salud que se hizo pasar por carabinero en La Serena ALEJANDRO PIZARRO/ATONCHILE

El fiscal Juan Pablo Aguilera Ponce explicó que el imputado “fue sorprendido por funcionarios de Carabineros usando un uniforme que a simple vista es propio de los funcionarios policiales, realizando actividades propias de dicha función policial, principalmente el control de vehículos que circulaban por el sector”.

Tras el procedimiento, Carabineros revisó el vehículo que estaba a cargo del imputado, donde se encontraron diversas especies. Además, se determinó que la placa patente del automóvil registraba encargo por robo desde 2023.

La Fiscalía también informó la incautación de elementos correspondientes a un arma de fogueo adaptable.

Fiscalía pidió prisión preventiva

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó “la medida cautelar más grave, prisión preventiva, por peligro de fuga, teniendo presente la cantidad de ilícitos”, explicó el fiscal Aguilera.

El tribunal accedió a la cautelar y fijó una caución de $2 millones. En caso de que el imputado pague ese monto, quedará sujeto a las medidas cautelares de firma semanal y arraigo nacional.

El plazo de investigación fue fijado en 120 días, periodo en el que se realizarán diligencias pendientes, principalmente peritajes asociados a las especies incautadas y al vehículo involucrado.