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    Arrau destaca operativos de seguridad en Biobío: 67 detenidos y múltiples armas blancas incautadas en cárcel El Manzano

    El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, encabezó un despliegue nocturno que contempló fiscalizaciones en Lota, Coronel y San Pedro de la Paz, además de un allanamiento junto a Gendarmería en el recinto penitenciario de Concepción.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Operativos de seguridad en Biobío dejan 67 detenidos y múltiples armas blancas incautadas en cárcel El Manzano

    Un total de 67 personas detenidas dejaron distintos operativos de seguridad desarrollados durante la noche del viernes y la madrugada de este sábado en la Región del Biobío, según informó el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau.

    El secretario de Estado encabezó despliegues policiales en Lota, Coronel y San Pedro de la Paz, además de participar en un allanamiento en la cárcel El Manzano, en Concepción, donde se incautaron múltiples armas blancas.

    “En estos operativos en particular hay 67 detenidos en Concepción, donde se incautaron múltiples armas blancas, algunos por flagrancia, otros por órdenes pendientes”, señaló Arrau.

    Operativos de seguridad en Biobío dejan 67 detenidos y múltiples armas blancas incautadas en cárcel El Manzano

    El ministro explicó que se trata de operativos regulares desarrollados por las policías y Gendarmería, y afirmó que el Ejecutivo busca acompañar e intensificar estos procedimientos.

    “También estuvimos en el centro penitenciario del Manzano acompañando en un allanamiento donde incautamos múltiples armas blancas”, agregó.

    Fiscalizaciones en Lota, Coronel y San Pedro de la Paz

    El despliegue comenzó en Lota, donde Arrau, junto al delegado presidencial regional, Julio Anativia, participó en un operativo con Carabineros, la PDI, la Policía Marítima y autoridades municipales.

    Las fiscalizaciones se concentraron en los sectores de Pueblo Hundido, Playa Blanca, avenida Bannen y Puesta del Sol.

    Posteriormente, la agenda continuó en Coronel, con un copamiento policial que incluyó la revisión del sistema de cámaras municipales y fiscalizaciones en Nuevo Amanecer y Villa O’Higgins.

    Operativos de seguridad en Biobío dejan 67 detenidos y múltiples armas blancas incautadas en cárcel El Manzano

    Durante la madrugada, los operativos se trasladaron hasta Boca Sur, en San Pedro de la Paz, donde se realizaron controles en el entorno del SAR, en coordinación con personal policial de la Tenencia de San Pedro.

    En paralelo, Arrau participó junto a Gendarmería y autoridades regionales de Seguridad y Justicia en el allanamiento a la cárcel El Manzano.

    Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que el control al interior de los recintos penitenciarios es considerado un eje para enfrentar al crimen organizado, cortar redes delictuales y disminuir la capacidad de coordinación criminal desde las cárceles.

    Operativos de seguridad en Biobío dejan 67 detenidos y múltiples armas blancas incautadas en cárcel El Manzano

    Reunión regional de seguridad

    Durante la mañana, el ministro sostuvo una reunión con el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, para abordar la recuperación de espacios públicos, prevención del delito, inversión en seguridad y coordinación entre el municipio, las policías y el Gobierno.

    La agenda culminó con una reunión regional junto a parlamentarios, el Gobierno Regional, policías, Fiscalía, la Delegación Presidencial y alcaldes de la provincia de Concepción.

    “Cuando hablamos de seguridad pública y de políticas de Estado, la verdad es que las diferencias quedan absolutamente afuera de la puerta”, afirmó Arrau.

    Esta corresponde a la segunda visita del ministro de Seguridad Pública al Biobío en menos de un mes. La anterior estuvo concentrada en la provincia de Arauco, con actividades en Los Álamos y Contulmo.

    Operativos de seguridad en Biobío dejan 67 detenidos y múltiples armas blancas incautadas en cárcel El Manzano
    Operativos de seguridad en Biobío dejan 67 detenidos y múltiples armas blancas incautadas en cárcel El Manzano
    Operativos de seguridad en Biobío dejan 67 detenidos y múltiples armas blancas incautadas en cárcel El Manzano
    Operativos de seguridad en Biobío dejan 67 detenidos y múltiples armas blancas incautadas en cárcel El Manzano
    Operativos de seguridad en Biobío dejan 67 detenidos y múltiples armas blancas incautadas en cárcel El Manzano
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