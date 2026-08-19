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    Minutas de la Fed confirman inclinación a futura alza en las tasas de interés

    La Reserva Federal de Estados Unidos ha mantenido las tasas estables desde enero, tras una racha de tres bajas consecutivas de 25 puntos básicos.

    Por 
    Patricia San Juan
    Minutas de la Fed confirman inclinación a futura alza en las tasas de interés. RESERVA FEDERAL DE ESTADOS UNIDO

    Pese a que en su última reunión de política monetaria de fines de julio la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos decidió mantener las tasas de interés en el rango de entre 3,5% y 3,75% por quinta vez consecutiva, las minutas del encuentro dadas a conocer este miércoles confirmaron la inclinación de los consejeros del banco central a aplicar un sesgo restrictivo.

    La Fed ha mantenido las tasas estables desde enero, tras una racha de tres bajas consecutivas de 25 puntos básicos. Pero en el encuentro de julio, y a diferencia de la reunión de junio cuando tomó su decisión de manera unánime, la entidad mantuvo la tasa por una mayoría de nueve votos a favor, frente a tres en contra, que preferían subir un cuarto de punto el precio del dinero.

    Los resultados fueron conocidos en dicho momento, pero las actas de la reunión mostraron que “la mayoría de los participantes anticiparon que la inflación disminuiría durante el resto del año a medida que se a atenuaran los efectos de los aranceles y los aumentos anteriores de los precios de la energía, pero muchos participantes señalaron la posibilidad de que la inflación se mantuviera elevada de forma más persistente”.

    La próxima reunión de la Fed se realizará entre el 16 de septiembre y las expectativas de los analistas siguen apuntando a una nueva mantención, aunque con un claro sesgo de una eventual alza en diciembre o enero.

    Emanoelle Santos, analista de mercados de la app de inversiones XTB sostuvo que “las actas muestran que la Fed llegó a la reunión de julio con una inclinación claramente más restrictiva de lo que transmitió la decisión de mantener las tasas. Tres miembros votaron por subirlas y muchos participantes consideraban que sería necesario endurecer la política si la inflación no cedía, incluso con dudas sobre si las condiciones financieras estaban siendo suficientemente restrictivas”.

    En este sentido sostuvo que la preocupación no estaba concentrada únicamente en energía y aranceles, también aparecía el riesgo de que varios años de inflación elevada terminaran afectando expectativas y fijación de precios, además del impulso de demanda asociado a la inversión en inteligencia artificial.

    Sin embargo, advirtó “estas actas describen la economía que la Fed veía a fines de julio y desde entonces el escenario se ha vuelto menos favorable para un alza inmediata”.

    Precisó que “la Fed conserva una disposición real a subir tasas si reaparecen presiones inflacionarias, especialmente mediante petróleo o demanda interna, pero ahora hacerlo tendría un costo mayor porque el mercado laboral comienza a mostrar fragilidad. Esto eleva considerablemente la importancia de los próximos datos y reduce la probabilidad de que septiembre sea una decisión automática en cualquier dirección”.

    En efecto de acuerdo a la herramienta Fed Watch de CME Group un 65,4% de los analistas encuestados prevén que el banco central estadounidense mantendrá las tasas en su nivel actual de entre 3,5% y 3,75% en su encuentro de septiembre, mientras que el 34,6% restante prevé un aumento de 25 puntos. En tanto

    Más sobre:FedReserva FederalTasa de interésEstados Unidos

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