Mundo
“No podemos dar resultados en 15 días, por favor. Les pido paciencia, pero sobre todo les pido que confíen en este gobierno, porque este gobierno les va a devolver el orden y la tranquilidad”, prometió esta semana la presidenta peruana, sin ofrecer plazos ni metas concretas para reducir la violencia. Fujimori anunció este viernes un subsidio de entre el 15% y 20% a la compra de diésel para los transportistas a nivel nacional.
Paros por alza de combustibles y homicidios al alza: las complejas dos primeras semanas de gobierno de Keiko Fujimori
10:05
10:00
La tripulación lleva nueve meses en el mar y ha pasado un récord de 250 días consecutivos sin atracar. Pese a las denuncias de intentos de suicidio frustrados a bordo, Pete Hegseth afirmó que las condiciones en los portaaviones desplegados en apoyo de la guerra contra Irán han sido " tergiversadas por completo".
¿Qué está pasando en el USS Abraham Lincoln?: Jefe del Pentágono sale al paso por denuncias sobre estado de la tripulación tras despliegue récord
05:49
“Se trata de una cuestión bilateral entre Estados miembros, pero animamos a todas las partes implicadas a que actúen con moderación, de forma responsable", señaló una de las portavoces del secretario general de la ONU, António Guterres.
La ONU pide moderación a Rusia y Japón para evitar un aumento de la tensión tras visitar Putin las Kuriles
05:21
01:43
La medida, que entrará en vigor el 3 de septiembre, podría generar un grave impacto sobre el mercado chino, al ser el principal fabricante del mundo de estas aeronaves y cuya industria representó cerca del 70% del mercado estadounidense de drones comerciales en 2025.
Trump impone aranceles de hasta el 100% sobre drones importados para fortalecer la industria de EE.UU.
01:12
21:56
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) colombiana agregó que hasta el momento la cifra de rescatados asciende a 348, los afectados son 102.105 y que las viviendas destruidas suman 10.677.
Suben a 281 los fallecidos y a 3.971 los heridos por el terremoto de magnitud 7,4 en el noroeste de Colombia
20:49
Tokio remonta sus reivindicaciones al siglo XVII, pero los rusos generalmente sitúan su soberanía en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas soviéticas ocuparon las islas tras la rendición de Japón en 1945. “Esto hiere los sentimientos del pueblo japonés y es absolutamente inaceptable”, declaró la primera ministra Sanae Takaichi en un comunicado televisado. “Esperamos que la parte rusa tome muy en serio la gravedad de este asunto”, añadió.
La polémica visita de Putin a disputadas islas Kuriles y la triple amenaza que enfrenta Japón
18:53
El presidente boliviano, Rodrigo Paz, respaldó la iniciativa, que incluye operativos coordinados para identificar y desarticular grupos criminales, para garantizar “una frontera que produce, exporta y progresa”.
Bolivia y Brasil lanzan plan de seguridad fronteriza ante enfrentamientos entre narcos
17:20
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que el nuevo presidente Abelardo de la Espriella autorizó "operaciones militares conjuntas" con EE.UU. en Colombia. El objetivo, dijo, es combatir el narcoterrorismo y confirmó que la nación andina se unirá a la Coalición contra los Carteles de las Américas.
El jefe del Pentágono asegura que De la Espriella autorizó “operaciones militares conjuntas” en Colombia
13 AGOSTO
La salida de Karoline Leavitt abre interrogantes sobre quién comunicará los mensajes de Donald Trump a medida que su índice de aprobación cae a mínimos históricos, según una encuesta de YouGov.
Las dudas que plantea la partida de la vocera de la Casa Blanca a tres meses de las elecciones de mitad de mandato
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
5.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE