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    Mundo

    Paros por alza de combustibles y homicidios al alza: las complejas dos primeras semanas de gobierno de Keiko Fujimori
    “No podemos dar resultados en 15 días, por favor. Les pido paciencia, pero sobre todo les pido que confíen en este gobierno, porque este gobierno les va a devolver el orden y la tranquilidad”, prometió esta semana la presidenta peruana, sin ofrecer plazos ni metas concretas para reducir la violencia. Fujimori anunció este viernes un subsidio de entre el 15% y 20% a la compra de diésel para los transportistas a nivel nacional.

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    Por Fernando Fuentes
    El Papa León XIV pide priorizar la protección de los menores migrantes y llama a promover la reunificación familiar

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    Aumentan a 285 las personas fallecidas por el terremoto 7,4 en Colombia

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    Estados Unidos declara su apoyo total a Japón en la crisis con Rusia tras la visita de Putin a las Kuriles

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    Ceuta: Madrid y Rabat anuncian medidas ante rumores de un inminente ingreso de marroquíes

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    10:05
    Revés para Macron: Tribunal Constitucional francés bloquea la prohibición de las redes sociales para menores de 15 años
    El presidente francés ordenó al primer ministro Sébastien Lecornu que revisara el proyecto de ley para tener en cuenta las preocupaciones del Consejo Constitucional.
    Mundo

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    Por Fernando Fuentes
    10:00
    ¿Qué está pasando en el USS Abraham Lincoln?: Jefe del Pentágono sale al paso por denuncias sobre estado de la tripulación tras despliegue récord
    La tripulación lleva nueve meses en el mar y ha pasado un récord de 250 días consecutivos sin atracar. Pese a las denuncias de intentos de suicidio frustrados a bordo, Pete Hegseth afirmó que las condiciones en los portaaviones desplegados en apoyo de la guerra contra Irán han sido " tergiversadas por completo".
    Mundo

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    Por Fernando Fuentes
    05:49
    La ONU pide moderación a Rusia y Japón para evitar un aumento de la tensión tras visitar Putin las Kuriles
    “Se trata de una cuestión bilateral entre Estados miembros, pero animamos a todas las partes implicadas a que actúen con moderación, de forma responsable", señaló una de las portavoces del secretario general de la ONU, António Guterres.
    Mundo

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    Por Europa Press
    05:21
    Meloni insiste en “extremar” la vigilancia de cara a la supuesta incursión de este próximo sábado en Ceuta
    “La prioridad de Europa”, ha añadido la primera ministra italiana, “es proteger sus fronteras exteriores de la inmigración descontrolada.
    Mundo

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    Por Europa Press
    01:43
    Trump impone aranceles de hasta el 100% sobre drones importados para fortalecer la industria de EE.UU.
    La medida, que entrará en vigor el 3 de septiembre, podría generar un grave impacto sobre el mercado chino, al ser el principal fabricante del mundo de estas aeronaves y cuya industria representó cerca del 70% del mercado estadounidense de drones comerciales en 2025.
    Mundo

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    Por Lya Rosen y Europa Press
    01:12
    Oposición promete impulsar liberación de presos políticos en Venezuela
    La exdiputada y lider opositora Dinorah Figuera, se comprometió a trabajar para lograr la medida, tras reunirse con familiares de prisioneros y perseguidos políticos venezolanos.
    Mundo

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    Por Lya Rosen
    21:56
    Suben a 281 los fallecidos y a 3.971 los heridos por el terremoto de magnitud 7,4 en el noroeste de Colombia
    La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) colombiana agregó que hasta el momento la cifra de rescatados asciende a 348, los afectados son 102.105 y que las viviendas destruidas suman 10.677.
    Mundo

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    Por Lya Rosen y Europa Press
    20:49
    La polémica visita de Putin a disputadas islas Kuriles y la triple amenaza que enfrenta Japón
    Tokio remonta sus reivindicaciones al siglo XVII, pero los rusos generalmente sitúan su soberanía en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas soviéticas ocuparon las islas tras la rendición de Japón en 1945. “Esto hiere los sentimientos del pueblo japonés y es absolutamente inaceptable”, declaró la primera ministra Sanae Takaichi en un comunicado televisado. “Esperamos que la parte rusa tome muy en serio la gravedad de este asunto”, añadió.
    Mundo

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    Por Cristina Cifuentes
    18:53
    Bolivia y Brasil lanzan plan de seguridad fronteriza ante enfrentamientos entre narcos
    El presidente boliviano, Rodrigo Paz, respaldó la iniciativa, que incluye operativos coordinados para identificar y desarticular grupos criminales, para garantizar “una frontera que produce, exporta y progresa”.
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    Por Lya Rosen y Europa Press
    17:20
    El jefe del Pentágono asegura que De la Espriella autorizó “operaciones militares conjuntas” en Colombia
    El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que el nuevo presidente Abelardo de la Espriella autorizó "operaciones militares conjuntas" con EE.UU. en Colombia. El objetivo, dijo, es combatir el narcoterrorismo y confirmó que la nación andina se unirá a la Coalición contra los Carteles de las Américas.
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    Por France 24
    13 AGOSTO
    Las dudas que plantea la partida de la vocera de la Casa Blanca a tres meses de las elecciones de mitad de mandato
    La salida de Karoline Leavitt abre interrogantes sobre quién comunicará los mensajes de Donald Trump a medida que su índice de aprobación cae a mínimos históricos, según una encuesta de YouGov.
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    Por Fernando Fuentes
    13 AGOSTO
    Embajador de EE.UU. en Israel califica de “terrorismo” el acoso de colonos a palestinos en Cisjordania
    “Las acciones de aquellos que están llevando a cabo estos actos horrendos de terror con el fin de intimidar y acosar a esta familia son repugnantes”, manifestó Mike Huckabee.
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    Por Europa Press

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    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

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