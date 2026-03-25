Vuelven los magos: mira el trailer de la serie de Harry Potter

Harry Potter promete dominar la pantalla en los próximos meses. Con Dominic McLaughlin (Harry), Arabella Stanton (Hermione Granger) y Alastair Stout (Ron Weasley) en los roles principales, la nueva serie apunta a conquistar a fanáticos y ajenos del universo creado por J. K. Rowling

Este miércoles, tras lanzar una pista el día anterior, HBO liberó el primer trailer de la producción, donde se aprecia a McLaughlin dando vida al joven mago que crece junto a sus estrictos tíos y le esperan múltiples aventuras en Hogwarts.

Photographed by Aidan Monaghan/H

Algunos de los principales roles adultos serán interpretados por John Lithgow (Albus Dumbledore), Paapa Essiedu (Severus Snape), Janet McTeer (Minerva McGonagall), Nick Frost (Rubeus Hagrid), Bel Powley (Petunia Dursley) y Bertie Carvel (Cornelius Fudge).

La primera temporada de ocho episodios no llegará a HBO y HBO Max en 2027, como se había anunciado originalmente, sino que durante la Navidad de 2026. Es decir, en nueve meses más.

La cuenta regresiva ha comenzado.

Revisa el trailer y nuevas imágenes a continuación:

Photographed by Aidan Monaghan /

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Photographed by Aidan Monaghan /,Photographed by Aidan Monaghan / HBO

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