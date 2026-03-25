Vuelven los magos: mira el trailer de la serie de Harry Potter
HBO liberó el primer adelanto de la nueva adaptación de la saga de J. K. Rowling. El anuncio vino acompañado de la confirmación de su fecha de estreno, que será antes de lo previsto.
Harry Potter promete dominar la pantalla en los próximos meses. Con Dominic McLaughlin (Harry), Arabella Stanton (Hermione Granger) y Alastair Stout (Ron Weasley) en los roles principales, la nueva serie apunta a conquistar a fanáticos y ajenos del universo creado por J. K. Rowling
Este miércoles, tras lanzar una pista el día anterior, HBO liberó el primer trailer de la producción, donde se aprecia a McLaughlin dando vida al joven mago que crece junto a sus estrictos tíos y le esperan múltiples aventuras en Hogwarts.
Algunos de los principales roles adultos serán interpretados por John Lithgow (Albus Dumbledore), Paapa Essiedu (Severus Snape), Janet McTeer (Minerva McGonagall), Nick Frost (Rubeus Hagrid), Bel Powley (Petunia Dursley) y Bertie Carvel (Cornelius Fudge).
La primera temporada de ocho episodios no llegará a HBO y HBO Max en 2027, como se había anunciado originalmente, sino que durante la Navidad de 2026. Es decir, en nueve meses más.
La cuenta regresiva ha comenzado.
Revisa el trailer y nuevas imágenes a continuación:
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