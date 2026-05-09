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    Imputado por porte de armas y drogas en sede Duoc de Maipú quedó en prisión preventiva

    Tras la detención del joven, carabineros encontraron un arma de fogueo y cartuchos de calibre 12 para escopeta.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Imagen referencial, de archivo Diego Martin

    Luego de ser denunciado y posteriormente detenido por porte de armas y drogas en las inmediaciones del Duoc UC en Maipú, un sujeto de 18 años quedó en prisión preventiva. Así lo determinó el Juzgado de Garantía de Santiago, tras la formalización por infracción a la Ley de Armas.

    Los hechos ocurrieron cerca de las 18:15 horas del pasado viernes 8, luego de que personal de seguridad del establecimiento educativo denunciara que el joven portaba un arma de fuego y que se encontraba comercializando sustancias ilícitas.

    Así, personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros de la 29a Comisaría de Maipú concurrió al lugar. El imputado intentó huir, pero personal policial logró alcanzarlo y detenerlo en las afueras del Duoc UC.

    Entre las pertenencias del joven, los uniformados registraron un arma de fogueo y cartuchos de calibre 12 para escopeta.

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    Más sobre:Duoc UCMaipúSIPLey de Armas

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