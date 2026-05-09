Detienen a sujeto de 18 años por porte de arma y drogas en las inmediaciones de sede del Duoc UC Maipú

Un sujeto de 18 años fue detenido durante la tarde de este viernes, luego de que personal de seguridad del Duoc UC de la sede de Maipú, denunciara que se encontraba portando un arma -aparentemente de fuego- y vendiendo drogas en las inmediaciones del recinto de educación superior.

De acuerdo con la información de Carabineros, el hecho ocurrió alrededor de las 18.15 horas, en el recinto ubicado en la intersección de avenida Esquina Blanca con Primera Transversal.

Allí, el personal de seguridad advirtió al individuo, el que llamó la atención por sus vestimentas y, además, por detectar que se encontraba vendiendo sustancias ilícitas y portando un arma de fuego.

Debido a lo anterior, concurrió personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros de la 29a Comisaría de Maipú.

El sujeto intentó evadir la acción policial, huyendo, pero tras una corta carrera fue capturado por los uniformados, para luego ser trasladado hasta la unidad policial.

Al registrar sus pertenencias se le encontró un arma de fogueo y cartuchos calibre 12 para escopeta. El detenido no mantiene antecedentes policiales y fue puesto a disposición del Ministerio Público.