España se prepara para recibir al crucero MV Hondius: así planean evacuar la nave afectada por brote de hantavirus

Aunque en un primer momento se pensó que la llegada del crucero MV Hondius, afectado por un brote mortal de hantavirus, se produciría el sábado, finalmente su arribo a las Islas Canarias, España, será el domingo al mediodía.

Específicamente,llegará al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, donde se concretará la evacuación de los pasajeros como está planificado por las autoridades locales.

Esto luego de que la embarcación, que viaja bajo bandera holandesa, navegue hasta las inmediaciones del puerto, ya que no se espera que atraque en este , sino que permanezca fondeado frente a la costa.

Esta decisión fue dada a conocer este jueves, luego de una reunión entre el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y los servicios de salud locales, donde fue tomada la medida a pesar de las declaraciones del gobierno central español, desde donde señalaron que no hay indicios de que el atraque suponga un riesgo para la salud pública.

#Canarias ha sido crítica, y sigue siéndolo, con la decisión del Gobierno de España sobre el MV Hondius.



Pero ahora toca actuar con responsabilidad para garantizar que la operativa salga bien, que los pasajeros estén el menor tiempo posible en #Canarias y que puedan continuar… pic.twitter.com/HO8G9W31ly — Fernando Clavijo (@FClavijoBatlle) May 8, 2026

En ese momento, las personas a bordo serán trasladadas a tierra en embarcaciones más pequeñas y luego trasladadas al principal aeropuerto de la isla, situado a unos 10 minutos, según declaró este viernes a TVE Virginia Barcones, responsable de protección civil y emergencias de España.

De acuerdo con Barcones, el traslado de los evacuados se hará en autobuses sellados, cuyos conductores y personal de emergencia llevarán equipo de protección . Los vehículos los llevarán directamente a la pista del aeropuerto, donde abordarán sus respectivos aviones, como consignó Reuters.

Después, como informó Infobae, los pasajeros del crucero serán repatriados a sus países de origen o trasladados a Madrid, en el caso de los españoles. Estos serán llevados a un hospital militar donde deberán guardar una cuarentena obligatoria, como lo confirmaron el ministro de Política Territorial y el secretario de Estado de Sanidad españoles.

El gobierno español además anunció durante esta jornada que estaba a la espera de tener la confirmación de qué países mandarían aviones chárter a Tenerife para evacuar a sus ciudadanos a bordo del MV Hondius.

Estados Unidos y Gran Bretaña ya confirmaron que enviarán sus naves, declaró la misma Barcones, mientras dos aeronaves de rescate de la UE trasladarán a aquellos viajeros sin vuelo asignado.

También las autoridades locales dieron a conocer que, aunque prevén que todos los evacuados sean trasladados por aire fuera de Tenerife rápidamente, se está preparando una unidad de aislamiento especial en un hospital local como medida de contingencia.

Además advirtieron que la evacuación debe completarse en un plazo de 24 horas desde su llegada a la isla o se enfrentará a días o incluso semanas de retraso debido al mal tiempo.

En el buque también viajan unos 30 tripulantes, que permanecerán a bordo para que, una vez completado el desembarque de pasajeros, zarpe rumbo a Países Bajos , detalló el el portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello.

A bordo del crucero, que zarpó el 1 de abril desde Argentina con destino a Cabo Verde, viajan 88 pasajeros y 61 tripulantes, entre ellos el ciudadano alemán fallecido, como informó la compañía de cruceros Oceanwide Expeditions.

Las otras víctimas fatales son una pareja holandesa, mientras los casos confirmados de hantavirus ya suman seis de un total de ocho sospechosos, los que fueron notificados tras la aparición del brote a bordo de la embarcación, como informó la Organización Mundial de la Salud (OMS)

“Hasta el 8 de mayo, se han notificado en total ocho casos, incluidos tres fallecimientos (una tasa de letalidad del 38%). Seis casos fueron confirmados por laboratorio como infecciones por hantavirus, todos identificados como debidos al virus de los Andes (ANDV)”, detalló la OMS en un comunicado.