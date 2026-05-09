Exasesor de Milei es imputado por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos

Demian Reidel, exasesor del presidente Javier Milei y exdirector de la estatal argentina Nucleoeléctrica, fue imputado este viernes por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos a través de tarjetas de crédito corporativas.

El economista transandino habría utilizado para gastos personales la tarjeta de Nucleoeléctrica, la empresa estratégica del Estado argentino, encargada de la generación de energía eléctrica a partir de fuentes nucleares, que él dirigió hasta febrero de este año.

Entre dichos gastos se incluirían discotecas de Madrid, servicios de playa en Valencia, peluquerías y casas de ropa femenina .

La causa fue abierta por el fiscal federal Ramiro González y en esta se acusó a Reidel de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y malversación de fondos públicos, entre otros delitos.

Uno de los informes ofrecido al Congreso incluye fechas, descripciones de operaciones e importes que corresponderían a actividades durante casi un año.

Según el dictamen judicial, de los movimientos “surgirían erogaciones que, prima facie, aparecerían ajenas al objeto social y a la finalidad institucional de la empresa” .

A su vez, el fiscal remarcó que la documentación aportada no está identificaba con el titular ni el usuario responsable de cada operación, por lo que más personas con tarjetas adicionales podrían estar implicadas.

El detalle de los gastos de la tarjeta se conoció hace una semana a partir de un anexo del informe de gestión que presentó el jefe de gabinete, Manuel Adorni, ante el Congreso.

En ese momento, Reidel buscó alejarse de la polémica calificándola de “mala fe absoluta” y pidió que se investigue “hasta el último peso”. “Mis resúmenes de tarjeta corporativa no muestran ningún gasto personal. Cero Discotecas ni Servicio de playa ni free shop ni nada”, escribió en una publicación en sus redes sociales.