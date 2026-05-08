Ministro Rau crea mesa técnica para generar medidas que impulsen el empleo

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, presentó a los economistas que integran la mesa laboral.

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, concretó la conformación de la Mesa de Reactivación Laboral, la cual será coordinada por el economista David Bravo.

El secretario de Estado afirmó que el principal desafío de la instancia de nueve expertos convocada por el gobierno es superar la emergencia laboral y que este trabajo se realizará con celeridad para tener propuestas concretas al corto plazo.

Respecto al cronograma que tendrá la mesa, el titular del Trabajo explicó que “nos hemos puesto un plazo exigente. En aproximadamente un mes vamos a tener un informe con propuestas laborales, para estimular la creación de empleo, con foco en empleo femenino, pero también en diversas materias que son muy relevantes, como capacitación, reconversión, formación, entre otras”, señaló.

El secretario de Estado explicó que “la Mesa de Reactivación Laboral es de carácter técnico, que será presidida por el economista David Bravo y que se realizarán audiencias para que todos los sectores involucrados en el mercado laboral pueden exponer sus puntos de vista”.

Tomás Rau, ministro del Trabajo y David Bravo, economista y presidente de la mesa laboral.

En ese contexto, David Bravo destacó la importancia de la creación de la mesa y la experiencia técnica de sus integrantes, que tendrán que elaborar de manera urgente propuestas para superar la emergencia laboral que atraviesa al país.

“Somos nueve personas con experiencia técnica en materia de empleo, de capacitación y en temas relevantes sobre el mercado laboral. El Gobierno ha mencionado que estamos en una emergencia laboral y yo apoyo eso. Y consideramos al mismo tiempo que es urgente evaluar medidas. Entendemos la importancia que tiene para el país y estamos también entusiastas de poder aportar con toda nuestra experiencia”, relevó.

Además de David Bravo, la instancia está integrada por los economistas: Cecilia Cifuentes, Alejandro Micco, Claudia Martínez, María José Abud, Benjamín Villena, María José Zaldívar, Ricardo Ruiz de Viñaspre y María “Cuky” Pérez.