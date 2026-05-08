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    Fiscalía presenta acusación contra exalcalde de Puerto Montt Gervoy Paredes por delitos de corrupción: pide pena de 14 años de cárcel

    Fiscal Marco Muñoz expuso que la acusación se presentó contra 8 imputados -incluyendo el exjefe comunal-, por delitos que incluyen enriquecimiento patrimonial injustificado, fraude al fisco, soborno, cohecho y lavado de activos.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    El exalcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes.

    La Fiscalía Regional de Los Lagos informó esta tarde que presentó acusación contra el exalcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, imputado de delitos de corrupción y para quien el ente acusador está solicitando una pena de 14 años de presidio.

    Esto, en el marco de la causa denominada Municipalidad de Puerto Montt, en la que existen otros siete acusados, incluyendo el exjefe del Departamento de Administración de Educación Municipal (Daem), Albán Mancilla, para quien la Fiscalía pide más de 12 años de cárcel efectiva.

    Al respecto, el fiscal Marco Muñoz expuso que la acusación se presentó respecto de 8 imputados, por diversos delitos cometidos en el municipio y en el Daem, incluyendo enriquecimiento patrimonial injustificado de funcionarios públicos, delitos de fraude al fisco reiterados, soborno, cohecho y lavado de activos.

    Respecto del fraude al fisco imputado, el persecutor indicó que “generaron un perjuicio fiscal de más de $500 millones, respecto de fondos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP)”, los que estaban “destinados a mejorar la equidad y la calidad de la educación de jóvenes prioritarios y preferentes, del quintil más vulnerable de la población”.

    El fiscal Muñoz relevó que “la acusación se basa en más de 3 mil elementos y medios de prueba recopilados durante la investigación de distinta naturaleza, entre ellos, testigos, peritos, documentos, evidencias y otros medios de prueba, que son la base de los elementos con los que se pretende acreditar tanto los delitos como la participación de los acusados”, detalló el fiscal Muñoz.

    Asimismo, destacó que en la investigación fue liderada por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía regional, junto a analistas del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la entidad, además de detectives de la Brigada de Lavado de Activos (Brilac) Metropolitana y de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de Puerto Montt, así como del Laboratorio de Criminalística de la policía civil. Asimismo, fue parte de la indagatoria personal de la jefatura de Investigación Patrimonial y Anticorrupción del OS7 de Carabineros y la Unidad de Apoyo a la Investigación Financiera y Patrimonial de la Fiscalía Nacional.

    Finalmente, se conoció que la audiencia de preparación de juicio oral se realizará el 2 de julio en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt.

    Más sobre:Gervoy ParedesFiscalíaacusaciónPuerto Montt

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