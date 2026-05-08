Estudio revela que TikTok ayudó a Donald Trump a ganar las elecciones presidenciales en 2024. Foto: REUTERS.

Un estudio publicado esta semana por la revista Nature concluye que TikTok favoreció la difusión de contenidos conservadores durante la campaña presidencial de 2024 en Estados Unidos , contribuyendo así a la victoria de Donald Trump.

La información fue revelada por el diario El País, que detalla cómo el algoritmo de la plataforma mostró más videos relacionados con el Partido Republicano que con el Demócrata en los meses previos a los comicios.

Estudio revela que TikTok ayudó a Donald Trump a ganar las elecciones presidenciales en 2024. Foto: AFP.

En 2024, el entonces presidente Joe Biden había aprobado una ley que obligaba a TikTok a separarse de su empresa matriz china, ByteDance, si quería seguir operando en Estados Unidos.

Tras la victoria electoral de Trump, ambas partes alcanzaron un acuerdo que permitió a la plataforma continuar funcionando en el país.

El propio mandatario reconoció después del triunfo en los comicios: “No era fan de TikTok, pero empecé a usarlo, me hice fan y me ayudó a ganar las elecciones por goleada” .

¿Qué dice el estudio?

Según el estudio, los investigadores crearon 323 cuentas ficticias de TikTok en Nueva York, Texas y Georgia, y recopilaron más de 280.000 videos recomendados durante varios meses antes de las elecciones.

Los resultados detectaron un sesgo significativo a favor del Partido Republicano: las cuentas configuradas como republicanas recibieron un 11,5% más de contenido afín.

Mientras que las cuentas demócratas vieron un 7,5% más de contenido antiprogresista.

De acuerdo con el estudio, un usuario interesado en política en 2024 fue expuesto a una mayor proporción de contenido favorable a Trump .

El interrogante central es si esa tendencia respondió a una decisión interna de la compañía o fue simplemente el reflejo de una mayor demanda de contenido conservador por parte de los usuarios.

Estudio revela que TikTok ayudó a Donald Trump a ganar las elecciones presidenciales en 2024. Foto: REUTERS/Dado Ruvic Dado Ruvic

Yasir Zaki, coautor del estudio y profesor de la Universidad de Nueva York en Abu Dabi, explicó a El País que el equipo construyó 48 modelos distintos para simular sistemas de recomendación basados únicamente en interacciones como “me gusta”, compartidos y visualizaciones.

En todos los casos, el sesgo observado en los datos reales fue superior al que predecían los modelos. De hecho, algunos sugerían el patrón contrario, ya que el contenido demócrata registraba mayores niveles de interacción general .

¿Casual o intencional?

Desde TikTok cuestionaron la metodología del estudio, señalando que el experimento con cuentas artificiales no refleja cómo las personas usan realmente la plataforma y recordando que existen múltiples herramientas para personalizar el contenido.

El debate se amplía al recordar que en 2023 la revista Forbes reveló la existencia de un mecanismo interno denominado “heating”, que permite a empleados impulsar manualmente ciertos videos para garantizarles un número determinado de visualizaciones .

Aunque la empresa aseguró que solo unas pocas personas en Estados Unidos pueden aprobar este tipo de promoción (y que representa apenas el 0,002% de los videos), la posibilidad de intervención manual alimenta las dudas.

Los autores del estudio reconocen que no pueden determinar si el sesgo fue intencional o una consecuencia emergente del propio sistema de optimización del algoritmo . “Nuestro estudio puede decir lo que hace el algoritmo, pero no por qué”, señalaron.

Estudio revela que TikTok ayudó a Donald Trump a ganar las elecciones presidenciales en 2024. Foto: REUTERS.

Más allá de la intención, el efecto sería el mismo: una exposición desigual a contenidos políticos que puede influir en la percepción pública y en el contexto en que los votantes toman decisiones.

Un caso estadounidense que, advierten, podría replicarse en cualquier país donde opere la plataforma.