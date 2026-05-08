Fin de semana congelado en la Región Metropolitana: las mínimas caerán este día

Un congelado amanecer tendrá la Región Metropolitana durante los próximos días, según el pronóstico de la Dirección Metereológica de Chile (DMC). Y es que el ingreso de una alta presión fría hará que el termómetro —especialmente las mínimas— baje considerablemente durante este fin de semana.

Este viernes 8 ya se sintió una madrugada fría en toda la región, con temperaturas que oscilaron entre los 5 y 7 °C.

Sin embargo, el próximo sábado 9 las mínimas caerán todavía más durante la noche y madrugada . Tanto así, que el llamado de los meteorólogos es a abrigarse bien, incluso dentro de casa.

Este es el pronóstico de temperaturas para los próximos días en la RM.

Fin de semana congelado en la Región Metropolitana: las mínimas caerán este día. Foto: ATON.

Frío en Santiago: el pronóstico del tiempo para el fin de semana

Este viernes 8, se espera un día otoñal pero agradable. No hay lluvia pronosticada, y las máximas alcanzarán en promedio los 17 °C, con cielos que pueden variar entre nubosidad parcial, nublado y despejado.

Pero el día que llega el frío y las mínimas más bajas será el sábado 9. Las mínimas bajarán hasta los 3 °C en varios sectores de la Región Metropolitana, por lo que se espera un amanecer sumamente frío.

A lo largo del día, el termómetro puede subir hasta los 20 o 21 °C, sin embargo, el frío continuará sintiéndose a lo largo y ancho de Santiago.

Estas son las mínimas que alcanzará cada sector de la RM este sábado 9 :

Colina: 3 °C.

Santiago sector Centro: 4 °C.

Santiago sector Norte: 3 °C.

Santiago sector Oriente: 5 °C.

Santiago sector Sur: 3 °C.

Santiago sector Poniente: 4 °C.

Curacaví: 4 °C.

Melipilla: 5 °C.

San José de Maipo: 3 °C.

El panorama cambiará un poco el domingo 10: las mínimas subirán por lo menos 2 o 3 °C, por lo que no se sentirá un ambiente tan helado como el del día anterior.