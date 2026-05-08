Fin de semana congelado en la Región Metropolitana: las mínimas caerán este día
Frío en Santiago y Región Metropolitana: revisa el pronóstico del tiempo para este fin de semana, las temperaturas mínimas por sector y cuándo llegará el amanecer más helado.
Un congelado amanecer tendrá la Región Metropolitana durante los próximos días, según el pronóstico de la Dirección Metereológica de Chile (DMC). Y es que el ingreso de una alta presión fría hará que el termómetro —especialmente las mínimas— baje considerablemente durante este fin de semana.
Este viernes 8 ya se sintió una madrugada fría en toda la región, con temperaturas que oscilaron entre los 5 y 7 °C.
Sin embargo, el próximo sábado 9 las mínimas caerán todavía más durante la noche y madrugada. Tanto así, que el llamado de los meteorólogos es a abrigarse bien, incluso dentro de casa.
Este es el pronóstico de temperaturas para los próximos días en la RM.
Frío en Santiago: el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Este viernes 8, se espera un día otoñal pero agradable. No hay lluvia pronosticada, y las máximas alcanzarán en promedio los 17 °C, con cielos que pueden variar entre nubosidad parcial, nublado y despejado.
Pero el día que llega el frío y las mínimas más bajas será el sábado 9. Las mínimas bajarán hasta los 3 °C en varios sectores de la Región Metropolitana, por lo que se espera un amanecer sumamente frío.
A lo largo del día, el termómetro puede subir hasta los 20 o 21 °C, sin embargo, el frío continuará sintiéndose a lo largo y ancho de Santiago.
Estas son las mínimas que alcanzará cada sector de la RM este sábado 9:
- Colina: 3 °C.
- Santiago sector Centro: 4 °C.
- Santiago sector Norte: 3 °C.
- Santiago sector Oriente: 5 °C.
- Santiago sector Sur: 3 °C.
- Santiago sector Poniente: 4 °C.
- Curacaví: 4 °C.
- Melipilla: 5 °C.
- San José de Maipo: 3 °C.
El panorama cambiará un poco el domingo 10: las mínimas subirán por lo menos 2 o 3 °C, por lo que no se sentirá un ambiente tan helado como el del día anterior.
No obstante, según advierten los meteorólogos, la tendencia del tiempo para las próximas semanas es hacia el frío: es común esperar cada vez más días gélidos en la capital.
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