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    Qué significa realmente el porcentaje de probabilidad de lluvia que ves en tu celular

    ¿Alguna vez viste en tu celular un porcentaje de probabilidad de lluvia en el pronóstico del tiempo y, aun así, no cayó ni una gota? En esta nota te explicamos qué significa realmente este indicador en las aplicaciones del clima y cómo interpretarlo correctamente.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Qué significa realmente el porcentaje de probabilidad de lluvia que ves en tu celular Tendencias / La Tercera

    Revisar el pronóstico del tiempo antes de salir es un hábito muy común. Permite anticiparse a las condiciones meteorológicas y tomar mejores decisiones, como elegir la ropa adecuada. En la mayoría de las aplicaciones del clima se muestra el porcentaje de probabilidad de lluvia, un dato clave para organizar la jornada.

    Y aunque en general se cree que esa cifra representa las posibilidades de que llueva en la zona donde estás, a todos nos ha pasado que no siempre se cumple esa predicción y nos hace dudar de su veracidad.

    Esto es porque, en realidad, su significado es algo más complejo de lo que creemos.

    Qué significa el porcentaje de probabilidad de lluvia que ves en tu celular

    Qué significa el porcentaje de lluvia en el celular

    Si ves, por ejemplo, un 60% de probabilidad de lluvia, no significa que va a llover el 60% del día. Existen distintas teorías sobre ello, como que esa cifra en realidad es la superficie donde caería la lluvia según la localidad, sin embargo, esta tampoco es tan acertada.

    El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos dice que la definición oficial del porcentaje de probabilidad de lluvia es “la probabilidad estadística de que un punto dado en un área de pronóstico reciba al menos 0,25 milímetros de precipitación en el tiempo especificado”.

    Los meteorólogos suelen ocupar una fórmula simple de dos factores para calcular la probabilidad de precipitación (PoP): la certeza que tiene de que se forme una precipitación calculada a través de mediciones atmosféricas (“C”) por la extensión del área física donde se espera que suceda la lluvia (“A”).

    Entonces, la ecuación es PoP = C x A. El resultado de eso será la probabilidad que verás en la aplicación de tu celular.

    Qué significa el porcentaje de probabilidad de lluvia que ves en tu celular. Foto: ATON.

    Por ejemplo, si en Santiago Centro hay 40% de probabilidades de precipitación, significa que el analista midió la velocidad del viento, temperatura del aire, humedad, entre otros y tuvo la certeza del 80% de que va a llover, pero solo espera que la lluvia cubra el 50% del área. Entonces, la probabilidad será de 40% durante ese período de tiempo.

    Parece complicado al inicio, pero es una fórmula bastante sencilla.

    Entonces, conociendo esto y tomando en cuenta las experiencias pasadas, si el porcentaje es lo suficientemente alto, estos días sabremos si tendremos que salir de casa con un paraguas o ropa impermeable, aunque, como toda probabilidad, siempre se puede equivocar.

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