Cinco grandes editoriales y un novelista demandan a Meta por piratear millones de libros para entrenar su inteligencia artificial

Cinco grandes editoriales y el novelista norteamericano Scott Turow presentaron una demanda colectiva por infracción de derechos de autor contra Meta y su CEO Mark Zuckerberg el martes, alegando que la empresa pirateó millones de libros y artículos de revistas para entrenar sus modelos de inteligencia artificial Llama.

Nombrados como demandantes en la queja están las editoriales Hachette, Macmillan, McGraw Hill, Elsevier y Cengage, con el caso presentado ante un tribunal federal en Manhattan. Según la demanda, los ingenieros de la compañía obtuvieron libros y artículos de revistas pirateados a través de Anna’s Archive, un motor de búsqueda que indexa repositorios de piratería como LibGen y Sci-Hub, para adquirir copias sin licencia para su uso en el entrenamiento. La queja además acusa a Zuckerberg de participación directa, alegando que “autorizó y fomentó activamente la infracción”, según informa The New York Times.

A group of publishers and bestselling novelist Scott Turow accuse Meta and Mark Zuckerberg of training AI on copyrighted works. https://t.co/wrFxXEL2ja — CBS News (@CBSNews) May 5, 2026

“La IA está impulsando innovaciones transformadoras, productividad y creatividad para individuos y empresas, y los tribunales han concluido, con razón, que entrenar IA con material protegido por derechos de autor puede calificar como uso legítimo”, respondió al periódico Dave Arnold, portavoz de Meta. “Lucharemos enérgicamente contra esta demanda”.

Las editoriales afirman que Meta utilizó materiales que van desde libros de texto y artículos científicos hasta novelas, incluyendo “The Fifth Season” de N.K. Jemisin y “The Wild Robot” de Peter Brown, con fines de entrenamiento de IA.

Los demandantes también señalan los propios resultados de Llama como evidencia. En un ejemplo citado en el expediente, se pidió al chatbot que escribiera una guía de viajes imitando la voz de la autora Becky Lomax; lo hizo de manera convincente, y cuando se le presionó para explicar su familiaridad con su estilo, el modelo respondió: “Aunque no tengo interacciones personales con Becky Lomax, he sido entrenado con una gran cantidad de datos de texto, incluyendo sus obras publicadas,” según el Times.

Major publishers sued Meta for pirating millions of books to train its AI: Five major publishing houses and novelist Scott Turow allege Meta used pirated books and journal articles without permission to build its Llama AI models https://t.co/CKZ7FpekWK — Quartz (@qz) May 5, 2026

Llama también es capaz de resumir libros en detalle. Cuando se le pidió que hiciera una sinopsis de “Presumed Innocent” de Turow, la IA de Meta confirmó que había sido “entrenada con una versión digital del libro, lo que me permite acceder a su contenido y analizarlo”, según la denuncia.

En un correo electrónico enviado a The New York Times, Turow afirmó que el uso de obras pirateadas por parte de Meta constituía una “conducta descarada, perjudicial e injusta”.

“Me resulta angustiante e indignante que una de las 10 corporaciones más ricas del mundo haya utilizado a sabiendas copias piratas de mis libros, y de miles de otros autores, para entrenar a Llama, que puede producir, y de hecho ha producido, material de la competencia, incluyendo obras supuestamente de mi estilo”, escribió Turow.

Maria A. Pallante, presidenta de la Association of American Publishers, dijo en un comunicado que las acciones de Meta no constituyen progreso público y que el desarrollo de IA no debería priorizar fuentes no autorizadas sobre trabajos académicos legítimos y obras creativas.

Publishers including Cengage Learning, Hachette, Macmillan, McGraw and Scott Turow are demanding a jury trial to review their claims of copyright infringement. https://t.co/xcwvYN2ihf — The Wall Street Journal (@WSJ) May 5, 2026

En términos de alivio, los demandantes quieren que la corte certifique una clase más amplia de titulares de derechos de autor y están pidiendo daños monetarios, aunque no se ha nombrado una cifra específica.

Según Quartz, central en el caso de los demandantes es la afirmación de que herramientas como Llama amenazan la supervivencia económica de autores y editores; la demanda advierte que los títulos generados por IA están llegando a Amazon “en volúmenes que desplazan materialmente obras escritas por humanos”.

Pallante señaló en un comunicado que “las empresas de tecnología priorizan los sitios piratas sobre la erudición y la imaginación”.

Los autores ya habían demandado a Meta ante los tribunales. En junio de 2025, un juez falló a favor de la compañía, al considerar que los demandantes no habían presentado pruebas suficientes de que el producto de IA de Meta provocaría una “dilución del mercado” al generar una avalancha de libros creados con IA, recordó el Times.

Larga lista de batallas

La demanda del martes es una de las últimas de una larga lista de batallas por derechos de autor entre empresas de IA y titulares de derechos, abarcando autores, medios de comunicación, artistas visuales y editores.

Meta and CEO Mark Zuckerberg are being sued by five publishers and author Scott Turow, who allege the tech company illegally copied millions of books, articles and other works to train Meta’s AI systems.



“In their effort to win the AI ‘arms race’ and build a functional… pic.twitter.com/HJAhYQSpqW — Variety (@Variety) May 5, 2026

Meta, OpenAI, Anthropic y otros han enfrentado demandas por infracción debido a su uso de material protegido por derechos de autor en el entrenamiento de IA. Los tribunales han llegado hasta ahora a conclusiones conflictivas sobre si dicho uso califica como uso justo bajo la ley de derechos de autor, apunta Quartz.

Anthropic, que cuenta con Amazon y Google entre sus patrocinadores, alcanzó lo que se cree que es el primer gran acuerdo de este tipo en esta área de litigios, con la empresa acordando pagar 1.500 millones de dólares a un grupo de autores que la habían acusado de piratería en una demanda colectiva, según Reuters.

En septiembre de 2023, una asociación profesional de autores estadounidenses demandó a OpenAI, respaldada por Microsoft, ante un tribunal federal de Manhattan en nombre de destacados escritores como John Grisham, Jonathan Franzen, George Saunders, Jodi Picault y el novelista de “Game of Thrones” George R.R. Martin, acusando a la empresa de entrenar ilegalmente su popular chatbot ChatGPT basado en inteligencia artificial con sus obras.

"Meta’s mass-scale infringement isn’t public progress, and AI will never be properly realized if tech companies prioritize pirate sites over scholarship and imagination." - AAP CEO Maria A. Pallantehttps://t.co/9JZ7dZmXFF — Association of American Publishers (@AmericanPublish) May 5, 2026

La demanda también citaba la preocupación cada vez mayor de que los autores pudieran ser sustituidos por sistemas como ChatGPT que “generan libros electrónicos de baja calidad, haciéndose pasar por autores y desplazando a los libros de autoría humana”.

“Nos centramos en un panorama de la IA mucho más sostenible: algo transparente, justo, participativo y con salvaguardias para evitar daños a autores y editores”, declaró sobre la demanda presentada este martes Maria A. Pallante, presidenta de la Association of American Publishers, una organización que defiende los intereses legales y políticos del sector editorial. “El daño ya es evidente”, aseguró.