Paso Los Libertadores cierra en forma preventiva por “inestabilidades climáticas” en la alta montaña

El equipo de coordinación del Complejo Fronterizo Los Libertadores informó que el paso permanecerá cerrado este miércoles por las condiciones meteorológicas en la zona.

La decisión, explicaron, se tomó tras comunicaciones entre ambas coordinaciones, y en virtud de los reportes de ambas vialidades.

“Debido a las inestabilidades climáticas existentes en alta cordillera, situación que afecta una transitabilidad segura para los usuarios, se suspende de forma preventiva, el tránsito internacional para todo tipo de vehículos para este miércoles", señalaron en un comunicado.

Según explicaron, la medida obedece a condiciones climáticas desfavorables en la alta montaña, como nevadas, en especial en el sector chileno, que no garantizan condiciones seguras de transitabilidad.

Por esto, a partir de las 10.00 horas de Chile y 11.00 horas de Argentina de este miércoles 6 de mayo, se iba a proceder al cierre de las barreras de Guardia Vieja en Los Andes y Uspallata en territorio trasandino.

El túnel internacional cerrará a las 12.00 horas de Chile y 13.00 horas de Argentina, puntualizó la coordinación del complejo.