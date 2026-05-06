Con Juanes y artistas chilenos: cómo Bogotá se convierte en el epicentro de la música latina con el festival BIME

Por esta semana, Bogotá es la capital de la música en español. No podía ser de otra forma: Colombia es desde hace décadas -junto a Puerto Rico- la plaza en la región que más ha apuntalado la consolidación del cancionero en nuestro idioma como un fenómeno global y omnipresente, en un arco evolutivo que va de Shakira a J Balvin, de Juanes a Karol G.

En absoluta sincronía con esa conquista planetaria, desde el martes 5 hasta el jueves 7 de mayo se desarrolla en la ciudad la feria internacional de música BIME (Bizkaia International Music Experience), el principal encuentro del sector en toda Iberoamérica y que nació hace 14 años en Bilbao, pero justo hace cinco se desarrolla en Bogotá.

Inkdustrial

En el evento, la música se toma distintos puntos de la capital, donde conviven conversatorios, actividades de networking, espacios de formación, shows en vivo con nombres incipientes y otros más consagrados, y reuniones de distintos profesionales, constituyéndose como una escala obligada para ejecutivos, promotores, emprendedores y artistas que desean estrechar vínculos con sus pares de otras latitudes del continente. Es el punto donde hay que estar en este pasaje de 2026: se estima que este año habrá cerca de 3 mil invitados, de los que un tercio son internacionales.

Gran parte de ellos se da cita en la Universidad EAN, situada en un barrio de cierta tranquilidad residencial, a contramano de la imagen bulliciosa y abrumadora que siempre diseñan las capitales sudamericanas. Como una forma de tomar la ciudad y de hacerla partícipe de BIME -hay anuncios y carteles de la feria por varios puntos-, también se ocupan espacios como el Centro Felicidad Chapinero, un auditorio de moderadas dimensiones que limita con la calle, por lo que cualquiera más o menos enterado que vaya pasando puede husmear a lo lejos el invitado estelar que asoma entrevistado en un sillón sobre un escenario.

ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

Por ejemplo, este martes 5, para el ciclo bautizado como Íconos, el comensal a las 18.00 horas era el cantautor Juanes, higo pródigo de la escena colombiana y personificación de la escalada popular y creativa del pop de ese país: entrevistado por la moderadora Simona Sánchez, su voz parecía batallar hacia la calle en medio de autobuses y bocinazos esporádicos.

Con cumbia y variedad

Pero la fiesta había empezado mucho antes. La jornada se inauguró con con una conversación con el artista colombiano Nanpa Básico, quien precisamente representa el estilo mutante de los tiempos que corren, con su maridaje de rap y distintos lenguajes del sonido latino.

“Nanpa reivindica el uso del español y la jerga del barrio como vehículo creativo, explorando géneros como el rap, la balada o el afrobeat. Durante la charla, puso en valor la honestidad como motor de su carrera y reflexionó sobre cómo mantenerse fiel a la propia identidad en un contexto de tendencias globales”, presentó un comunicado de la organización.

Entre charlas acerca de la industria actual y géneros nucleares como el reggaetón, apareció también una suerte de punto aparte: la banda peruana Los Mirlos, estandartes y sobrevivientes de la llamada cumbia amazónica, ofrecieron una perspectiva de su carrera en el encuentro The world meets Los Mirlos: legado e innovación de la cumbia. De alguna forma, Los Mirlos también encarnan otra aspiración de BIME: el lazo que vincula a los artistas latinos con Europa y Estados Unidos. Los Mirlos han estado en los principales festivales de la orbita anglo -como Coachella o Roskilde- y representan a ese mundo latino valorado como un tesoro indudable por el resto del orbe.

InkDustrial

En el Cefe Chapinero, Manuel Abud -CEO de La Academia Latina de la Grabación- habló de los desafíos para los Grammy Latinos, cómo enfrentan un universo estilístico cada vez más disgregado, un mundo cada vez más polarizado desde lo político y el advenimiento de las herramientas de la Inteligencia Artificial.

Fue la antesala a Juanes, una de las grandes estrellas de BIME Bogotá 2026, quien apareció en su conservatorio acompañado en el panel por Rob Markus, con quien ha trabajado por 22 años en su misión de internacionalizar su carrera.

Ahí, el colombiano de la camisa negra volvió sobre algunos tópicos de su carrera, como su cuna en el rock y el heavy metal, los lugares pequeños en los que solía tocar cuando todo despegó, sus enojos con sus primeros promotores (¿alguien imagina a Juanes enojado?) y sus sueños de grandeza que por ese entonces sólo apuntaban a salir de su natal Medellín para presentarse en Bogotá o Pereira.

Por supuesto, aseguró que todo aquello era una ruta de aprendizaje para constituirse como el que es hoy: “Hoy estoy en mi mejor momento, estos años han sido de enseñanzas, de cómo entender a la audiencia y de cómo leer a la audiencia”, dijo.

“Antes de cada show digo ‘¿por qué no me dediqué a plantar papas o yuca’, por los nervios que me vienen. Pero ha cambiado mucho todo, aunque la esencia sigue siendo la misma”, siguió.

Consultado sobre qué es lo que haría en caso de que tuviera que estructurar su última gira, el último tour de su existencia, el autor de A Dios le pido fue claro: “Exigir a la gente no llevar teléfono. Veo a Bruce Springsteen y son sólo sus músicos, casi sin pantallas. Hay que volver a conectarse con la gente otra vez, a través de la música y no necesariamente de las pantallas. Estar en el presente es cada vez más difícil”.

Los representantes chilenos

Pero BIME también se nutre de presencia chilena. La comitiva del país es la extranjera más numerosa junto con la argentina, totalizando cerca de 40 personas. Parte de ellas viene de entidades como el Ministerio de las Culturas, Chilemúsica y hay incluso representantes de la región de Ñuble -con quien se estableció un trato para participar en BIME-, además de profesionales independientes.

Este martes 5 de mayo, cerca de las 11.00 horas, hubo un Pitch de la delegación chilena y se realizó una recepción con vino del país por cerca de una hora, encuentro que resultó un éxito.

Julianno Sosa debuta en Gran Arena Monticello con sus grandes éxitos

Al minuto de hacer foco en los artistas, aparecen dos nombres de ascendente éxito en el circuito: el músico urbano Julianno Sosa y el conjunto de cumbia y música tropical Amigo de Artistas. Ambos se presentarán el jueves 7 e la franja BIME Live, la que presenta shows en vivo en distintos clubes y recintos del Distrito Creativo de la calle 85, ofertando el presente y futuro de la música en nuestra idioma en una ciudad que, al menos esta semana, casi no duerme.