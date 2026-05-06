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    A qué hora comenzará la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y qué tan intensa será)

    La lluvia llega a Santiago y la zona central este miércoles 6 de mayo: revisa a qué hora comienza, cuánto caerá y qué regiones tendrán precipitaciones.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    A qué hora comenzará la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y qué tan intensa será) Tendencias / La Tercera

    Llegó la mitad de la semana y, junto con ella, la esperada lluvia: pasará por la zona central un sistema frontal y un río atmosférico, según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

    Estos eventos meteorológicos están dejando lluvia desde ayer en el sur de Chile, y hoy es el turno de la zona central: están pronosticadas precipitaciones y posibles tormentas eléctricas para la Región Metropolitana, O’Higgins, Valparaíso y Coquimbo, entre otras.

    La jornada en Santiago comenzará con cielos nublados. Durante la mañana, podría aparecer viento entre 25 y 40 kilómetros por hora en casi toda la región para después dar paso a las precipitaciones.

    Pero, ¿a qué hora comienza la lluvia? ¿Qué tan intensa será? Esto es lo que marca el pronóstico.

    A qué hora comenzará la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y qué tan intensa será). Foto: ATON.

    A qué hora llueve hoy en la Región Metropolitana

    Según Meteochile, la lluvia de este miércoles 6 de mayo debiese aparecer en la tarde con seguridad.

    De acuerdo al modelo meteorológico que utiliza Meteored, la lluvia podría comenzar desde las 14:00 —incluso antes— y extenderse hasta la madrugada del jueves 7.

    La información de la DMC estima que entre 15 y 25 milímetros de agua podrían caer en Santiago, en forma de chubascos aislados y lluvia débil y moderada. No obstante, las precipitaciones estarán acompañadas de viento en varios sectores de la capital, por lo que es necesario abrigarse bien y tomar previsiones.

    Hacia la noche, la lluvia se intensificará más. Y también podrían aparecer tormentas eléctricas en sectores como San José de Maipo durante la madrugada del jueves.

    En paralelo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) alertó que podría llegar a caer hasta 68 mm de agua en toda la RM. Por tanto, activaron una alerta temprana preventiva dado que la cordillera y precordillera enfrentan riesgos de aluviones y derrumbes.

    A qué hora comenzará la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y qué tan intensa será) Tendencias / La Tercera

    Qué regiones de Chile tendrán lluvia hoy, según el pronóstico

    Según los datos de Meteochile, estas son las regiones del país y los sectores que tendrán precipitaciones este miércoles 6:

    • Región de Magallanes: Torres del Paine, Puerto Natales, Punta Arenas, Porvenir y Puerto Williams.
    • Región de Aysén: Caleta Tortel y Villa O’Higgins.
    • Región de Los Lagos: Osorno, Puerto Montt, Cochamó, Ancud, Chaitén y Futaleufú.
    • Región de Los Ríos: Panguipulli, Valdivia, Río Bueno, La Unión y Lago Ranco.
    • Región de La Araucanía: Angol, Temuco, Puerto Saavedra y Villarrica/Pucón.
    • Región del Biobío: Concepción, Talcahuano, Lota, Lebu y Los Ángeles.
    • Región de Ñuble: Cobquecura, San Carlos y Chillán.
    • Región del Maule: Curicó, Molina, Constitución, Talca, Linares, Cauquenes y Parral.
    • Región de O’Higgins: Pichilemu, Rancagua, Rengo, San Fernando y Santa Cruz.
    • Región Metropolitana: Colina, Stgo Centro, Stgo Norte, Stgo Oriente, Stgo Sur, Stgo Poniente, Curacaví, Melipilla y San José de Maipo.
    • Región de Valparaíso: La Ligua, Papudo/Zapallar, San Felipe, Los Andes, La Calera/Quillota, Viña del Mar, Valparaíso, Villa Alemana/Quilpué, Casablanca, Algarrobo, San Antonio/Cartagena y San Antonio Interior.
    • Región de Coquimbo: Los Vilos.

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