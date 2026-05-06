A qué hora comenzará la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y qué tan intensa será)

Llegó la mitad de la semana y, junto con ella, la esperada lluvia: pasará por la zona central un sistema frontal y un río atmosférico, según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Estos eventos meteorológicos están dejando lluvia desde ayer en el sur de Chile, y hoy es el turno de la zona central : están pronosticadas precipitaciones y posibles tormentas eléctricas para la Región Metropolitana, O’Higgins, Valparaíso y Coquimbo, entre otras.

La jornada en Santiago comenzará con cielos nublados. Durante la mañana, podría aparecer viento entre 25 y 40 kilómetros por hora en casi toda la región para después dar paso a las precipitaciones.

Pero, ¿a qué hora comienza la lluvia? ¿Qué tan intensa será? Esto es lo que marca el pronóstico.

A qué hora comenzará la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y qué tan intensa será). Foto: ATON.

A qué hora llueve hoy en la Región Metropolitana

Según Meteochile, la lluvia de este miércoles 6 de mayo debiese aparecer en la tarde con seguridad.

De acuerdo al modelo meteorológico que utiliza Meteored, la lluvia podría comenzar desde las 14:00 —incluso antes— y extenderse hasta la madrugada del jueves 7.

La información de la DMC estima que entre 15 y 25 milímetros de agua podrían caer en Santiago, en forma de chubascos aislados y lluvia débil y moderada. No obstante, las precipitaciones estarán acompañadas de viento en varios sectores de la capital, por lo que es necesario abrigarse bien y tomar previsiones.

Hacia la noche, la lluvia se intensificará más. Y también podrían aparecer tormentas eléctricas en sectores como San José de Maipo durante la madrugada del jueves.

En paralelo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) alertó que podría llegar a caer hasta 68 mm de agua en toda la RM . Por tanto, activaron una alerta temprana preventiva dado que la cordillera y precordillera enfrentan riesgos de aluviones y derrumbes.

A qué hora comenzará la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y qué tan intensa será) Tendencias / La Tercera

Qué regiones de Chile tendrán lluvia hoy, según el pronóstico

Según los datos de Meteochile, estas son las regiones del país y los sectores que tendrán precipitaciones este miércoles 6: