Diego Simeone deja en suspenso su continuidad en Atlético de Madrid tras la eliminación de la Champions League

Son horas difíciles para los hinchas de Atlético de Madrid. Este martes el club colchonero fue eliminado en las semifinales de la Champions League luego de caer por la cuenta mínima ante Arsenal en Londres, con gol de Bukayo Saka. Para colmo, Diego Simeone, DT y estandarte de este equipo en los últimos 15 años, con quien volvió a levantar títulos y a tener relevancia continental, ya muestra evidentes signos de desgaste.

En la zona mixta del Emirates Stadium tras la eliminación, el Cholo, con cara de decepción, fue consultado si acaso le quedaban fuerzas para seguir intentando un año más levantar la Orejona. El argentino fue cortante: “Ahora no, seguro que ahora no”.

“Hemos llegado mucho más lejos de lo normalmente esperado"

Pese a la amargura de la derrota, Simeone hizo una valoración positiva de su participación en esta edición del torneo: “Para nuestra gente, para los jugadores, hemos hecho una Champions muy buena. Hemos dado lo máximo. Hemos llegado mucho más lejos de lo normalmente esperado. Una pena, porque creo que hemos hecho méritos en la ida y hoy para tener un alargue que nos diera una opción más”

Sobre el duelo de este martes, el Cholo puntualizó en los detalles: “En la ida ya tuvimos situaciones para marcar y no lo hicimos. Hoy en el segundo tiempo mejoramos, jugamos más en campo de ellos y tuvimos situaciones... pero todos los pequeños detalles que a veces vienen a favor, esta vez no los tuvimos”.

Por último, felicitó a su rival por pasar a la final: “No hay nada que decir, estamos fuera. Felicitar al rival porque compite bien. Tienen un equipo y un entrenador que me gusta. Siguen una línea de trabajo coherente con un potencial económico. Felicitarlos y a seguir con nuestro trabajo y no quedarnos en un detalle que se ve y es muy evidente”.