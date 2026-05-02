Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

Con la llegada del otoño, aumentan también los resfriados y las gripes. Estas enfermedades no siempre requieren de atención médica urgente, ya que generalmente la sintomatología mejora con reposo y el paso de los días.

Sin embargo, eso no significa que no sean dolorosos y molestos. Es por eso, que muchas personas optan por tomar medicamentos como el paracetamol, el té antigripal o los remedios domésticos.

Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia Tendencias / La Tercera

Hay un gran listado de remedios caseros que son populares y que se han traspasado de generación en generación y que, probablemente, todos hemos probado aunque sea uno alguna vez en la vida.

Pero, ¿qué dice la ciencia sobre estos métodos populares? ¿Funcionan realmente? Un grupo de expertos entregó una lista de métodos que sí sirven para aliviar distintos síntomas, en un artículo del New York Times

La vitamina C y el zinc: ¿fortalecen realmente el sistema inmune?

La vitamina C, ya sea en tabletas, suplementos o jugos es una alternativa bastante popular en la población para combatir las enfermedades asociadas a la gripe.

Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

Los expertos sugieren que esta vitamina y el zinc (que se encuentra presente en alimentos de origen animal como las ostras, el cordero y la carne de res) tienen la capacidad de estimular el sistema inmune . Además, estas alternativas pueden acortar ligeramente la duración de los síntomas de la gripe.

Desde la década de los 70, los científicos han estudiado el ácido ascórbico (vitamina C) y han sugerido que contribuye a la capacidad que tienen las células para detectar infecciones y, posteriormente, combatirlas. Sin embargo, hay limitaciones a tomar en cuenta.

Lo principal, es que el cuerpo humano no es capaz de almacenar grandes cantidades de vitamina C, por lo que el organismo simplemente elimina el exceso mediante la orina.

Las investigaciones sugieren que lo más óptimo para fortalecer el sistema inmune y acortar la duración de las enfermedades, es la suplementación regular de vitamina C. Esto debe darse antes de que comience la sintomatología de los resfriados, ya que consumir este compuesto una vez se desarrollan las molestias, no muestra beneficios consistentes.

Si se te hizo tarde para comenzar a tomar vitamina C antes del resfriado, es mejor considerar pastillas o jarabes que contengan zinc como una opción. Una investigación demostró que co nsumir el compuesto cada tres o cuatro horas podría reducir la duración de una gripe en uno o dos días , ya que impide la multiplicación del virus.

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De la misma manera, también hay limitaciones: algunas personas que usaron aerosoles nasales de zinc experimentaron pérdida de olfato, y algunos pacientes que lo ingieren oralmente han llegado a experimentar un sabor metálico persistente.

Por eso, es mejor no automedicarse en el caso de las personas que poseen problemas de base u optar por realizar cambios en la dieta y consumir alimentos altos en zinc.

Té, sopas y jengibre y cúrcuma: entregan hidratación y alivio al dolor de garganta

La hinchazón de la garganta, si bien es algo natural que ocurre al enfermar, sigue siendo algo molesto ya que dificulta tragar y mantenerse hidratado. La hidratación es crucial para aliviar las molestias de la enfermedad.

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Muchas personas optan por preparar infusiones de hierbas o por añadir estas a caldos, lo que sí está respaldado por la ciencia. Además, existen estudios científicos que declaran que el jengibre podría tener propiedades antiinflamatorias.

También, la raíz de la cúrcuma, una planta proveniente de India y que generalmente se usa en la cocina para dar sabor, puede reducir la inflamación. Sin embargo, es difícil de absorber, por lo que los expertos recomiendan consumirla en los alimentos, mezclada con alguna sustancia grasa como el aceite o acompañada de pimienta negra.

La cúrcuma reduce la hinchazón y la inflamación, alivia dolores articulares y musculares; combate afecciones inflamatorias intestinales.

Agua con sal y miel: ¿sirve realmente para controlar la tos?

Después de estar días con tos, es natural que la garganta duela. Un remedio casero popular para eso siempre ha sido hacer gárgaras con agua salada, y la ciencia también lo respalda.

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De la misma forma, agregar miel a la solución para hacer gárgaras o, a cualquier té o bebida que sea caliente, puede tener un efecto calmante similar, ya que la miel es capaz de aliviar la irritación de los tejidos afectados, porque los recubre.

Algunas investigaciones demuestran que este remedio casero también es eficaz para reducir la frecuencia de la tos. Incluso, un estudio reveló que tomar dos cucharaditas de miel antes de dormir era tan efectivo para reducir la tos nocturna como algunos jarabes, al menos en niños de hasta cinco años.

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Irrigadores nasales, vapor: ¿alivian la congestión?

Mantener las fosas nasales es un remedio sencillo y seguro para ayudar a aliviar los síntomas de la gripe, acortar la duración de la enfermedad y reducir la posible transmisión de gérmenes a otras personas.

Esto se debe a que el lavado nasal contribuye a eliminar algunos virus y mucosidad , además de reducir la inflamación que provoca la congestión.

Hay tres maneras de llevar esto a cabo. La primera, puede ser comprar un irrigador nasal en la farmacia y hacer lavados (únicamente con agua destilada, esteril o hervida).

La segunda manera, es utilizar un aparato humidificador en casa, que puede ayudar a aliviar la tos y la congestión. Además, estudios sugieren que mantener las habitaciones con un nivel de humedad de entre el 40% y 60% en invierno, reduce la transmisión de virus respiratorios.

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La tercera forma es el mentol, una sustancia química presente en plantas de la familia de la menta. Existen pomadas populares, de venta libre en farmacias, como el Vicks Vaporub y el Mentholatum.

Al aplicar el compuesto debajo de la nariz, el cuello o la garganta, se pueden aliviar los síntomas y descongestionar las vías respiratorias. Además, algunos estudios han demostrado que estas pomadas podrían mejorar significativamente la calidad del sueño.

Si bien todos estos remedios caseros tienen respaldo científico, es importante tomar en cuenta que todos son diferentes, y que existen alternativas que podrían no funcionar en algunas personas o no ser tan efectivas.

Los expertos también advierten que la mejor precaución para las enfermedades respiratorias más graves siempre será la vacunación.

Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE