SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Durante años, los remedios caseros han sido una de las principales alternativas para aliviar los dolores de los resfriados y la gripe. La evidencia científica permite demostrar cuántos de estos realmente funcionan y cuales son sus limitaciones.

    Por 
    Constanza Llefi
    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Con la llegada del otoño, aumentan también los resfriados y las gripes. Estas enfermedades no siempre requieren de atención médica urgente, ya que generalmente la sintomatología mejora con reposo y el paso de los días.

    Sin embargo, eso no significa que no sean dolorosos y molestos. Es por eso, que muchas personas optan por tomar medicamentos como el paracetamol, el té antigripal o los remedios domésticos.

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia Tendencias / La Tercera

    Hay un gran listado de remedios caseros que son populares y que se han traspasado de generación en generación y que, probablemente, todos hemos probado aunque sea uno alguna vez en la vida.

    Pero, ¿qué dice la ciencia sobre estos métodos populares? ¿Funcionan realmente? Un grupo de expertos entregó una lista de métodos que sí sirven para aliviar distintos síntomas, en un artículo del New York Times

    La vitamina C y el zinc: ¿fortalecen realmente el sistema inmune?

    La vitamina C, ya sea en tabletas, suplementos o jugos es una alternativa bastante popular en la población para combatir las enfermedades asociadas a la gripe.

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Los expertos sugieren que esta vitamina y el zinc (que se encuentra presente en alimentos de origen animal como las ostras, el cordero y la carne de res) tienen la capacidad de estimular el sistema inmune. Además, estas alternativas pueden acortar ligeramente la duración de los síntomas de la gripe.

    Desde la década de los 70, los científicos han estudiado el ácido ascórbico (vitamina C) y han sugerido que contribuye a la capacidad que tienen las células para detectar infecciones y, posteriormente, combatirlas. Sin embargo, hay limitaciones a tomar en cuenta.

    Lo principal, es que el cuerpo humano no es capaz de almacenar grandes cantidades de vitamina C, por lo que el organismo simplemente elimina el exceso mediante la orina.

    Las investigaciones sugieren que lo más óptimo para fortalecer el sistema inmune y acortar la duración de las enfermedades, es la suplementación regular de vitamina C. Esto debe darse antes de que comience la sintomatología de los resfriados, ya que consumir este compuesto una vez se desarrollan las molestias, no muestra beneficios consistentes.

    Si se te hizo tarde para comenzar a tomar vitamina C antes del resfriado, es mejor considerar pastillas o jarabes que contengan zinc como una opción. Una investigación demostró que consumir el compuesto cada tres o cuatro horas podría reducir la duración de una gripe en uno o dos días, ya que impide la multiplicación del virus.

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    De la misma manera, también hay limitaciones: algunas personas que usaron aerosoles nasales de zinc experimentaron pérdida de olfato, y algunos pacientes que lo ingieren oralmente han llegado a experimentar un sabor metálico persistente.

    Por eso, es mejor no automedicarse en el caso de las personas que poseen problemas de base u optar por realizar cambios en la dieta y consumir alimentos altos en zinc.

    Té, sopas y jengibre y cúrcuma: entregan hidratación y alivio al dolor de garganta

    La hinchazón de la garganta, si bien es algo natural que ocurre al enfermar, sigue siendo algo molesto ya que dificulta tragar y mantenerse hidratado. La hidratación es crucial para aliviar las molestias de la enfermedad.

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Muchas personas optan por preparar infusiones de hierbas o por añadir estas a caldos, lo que sí está respaldado por la ciencia. Además, existen estudios científicos que declaran que el jengibre podría tener propiedades antiinflamatorias.

    También, la raíz de la cúrcuma, una planta proveniente de India y que generalmente se usa en la cocina para dar sabor, puede reducir la inflamación. Sin embargo, es difícil de absorber, por lo que los expertos recomiendan consumirla en los alimentos, mezclada con alguna sustancia grasa como el aceite o acompañada de pimienta negra.

    La cúrcuma reduce la hinchazón y la inflamación, alivia dolores articulares y musculares; combate afecciones inflamatorias intestinales.

    Agua con sal y miel: ¿sirve realmente para controlar la tos?

    Después de estar días con tos, es natural que la garganta duela. Un remedio casero popular para eso siempre ha sido hacer gárgaras con agua salada, y la ciencia también lo respalda.

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    De la misma forma, agregar miel a la solución para hacer gárgaras o, a cualquier té o bebida que sea caliente, puede tener un efecto calmante similar, ya que la miel es capaz de aliviar la irritación de los tejidos afectados, porque los recubre.

    Algunas investigaciones demuestran que este remedio casero también es eficaz para reducir la frecuencia de la tos. Incluso, un estudio reveló que tomar dos cucharaditas de miel antes de dormir era tan efectivo para reducir la tos nocturna como algunos jarabes, al menos en niños de hasta cinco años.

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Irrigadores nasales, vapor: ¿alivian la congestión?

    Mantener las fosas nasales es un remedio sencillo y seguro para ayudar a aliviar los síntomas de la gripe, acortar la duración de la enfermedad y reducir la posible transmisión de gérmenes a otras personas.

    Esto se debe a que el lavado nasal contribuye a eliminar algunos virus y mucosidad, además de reducir la inflamación que provoca la congestión.

    Hay tres maneras de llevar esto a cabo. La primera, puede ser comprar un irrigador nasal en la farmacia y hacer lavados (únicamente con agua destilada, esteril o hervida).

    La segunda manera, es utilizar un aparato humidificador en casa, que puede ayudar a aliviar la tos y la congestión. Además, estudios sugieren que mantener las habitaciones con un nivel de humedad de entre el 40% y 60% en invierno, reduce la transmisión de virus respiratorios.

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    La tercera forma es el mentol, una sustancia química presente en plantas de la familia de la menta. Existen pomadas populares, de venta libre en farmacias, como el Vicks Vaporub y el Mentholatum.

    Al aplicar el compuesto debajo de la nariz, el cuello o la garganta, se pueden aliviar los síntomas y descongestionar las vías respiratorias. Además, algunos estudios han demostrado que estas pomadas podrían mejorar significativamente la calidad del sueño.

    Si bien todos estos remedios caseros tienen respaldo científico, es importante tomar en cuenta que todos son diferentes, y que existen alternativas que podrían no funcionar en algunas personas o no ser tan efectivas.

    Los expertos también advierten que la mejor precaución para las enfermedades respiratorias más graves siempre será la vacunación.

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Los remedios caseros acompañados del reposo pueden ser muy salvadores, pero en caso de presentar fiebre o dolores intensos que no desaparecen con el paso de los días, lo recomendable es asistir a un doctor, ya que eso podría significar que el cuerpo necesita de antibióticos para combatir la infección.

    Lee también:

    Más sobre:CienciaInviernoGripeResfriadosEnfermedadesOtoñoSaludMedicinaConsejos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Funcionario de la Municipalidad de Temuco es uno de los fallecidos tras volcamiento de embarcación en Toltén

    La Nobel de la Paz Narges Mohammadi sigue “inestable” y sus allegados piden su traslado a Teherán

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    Trump dice que tomará control de Cuba “casi de inmediato” e impone nuevas sanciones económicas a la isla

    General iraní advierte reanudación de la guerra tras rechazo de Trump a propuesta de paz

    Adenomiosis: otra enfermedad ginecológica invisibilizada

    Lo más leído

    1.
    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    2.
    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    3.
    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    4.
    Quién era Ernie Dosio, el cazador que murió atacado por un elefante en África

    Quién era Ernie Dosio, el cazador que murió atacado por un elefante en África

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Temblor hoy, sábado 2 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 2 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Marcha por el Día del Trabajador: Metro de Santiago normaliza servicio tras interrupciones

    Marcha por el Día del Trabajador: Metro de Santiago normaliza servicio tras interrupciones

    Cortes de tránsito en Santiago centro por manifestaciones del Día del Trabajador

    Cortes de tránsito en Santiago centro por manifestaciones del Día del Trabajador

    A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad de Chile por la Copa de la Liga
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad de Chile por la Copa de la Liga

    Funcionario de la Municipalidad de Temuco es uno de los fallecidos tras volcamiento de embarcación en Toltén

    PDI investiga homicidio con arma de fuego en comuna de San Clemente

    Dorothy y el arte de “descontinuar” abusos
    Negocios

    Dorothy y el arte de “descontinuar” abusos

    El mal momento de Curifor y el quiebre de la familia Domper Pons

    Chile invierte en Chile

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones
    Tendencias

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Cómo se ve el retrato de Donald Trump en los nuevos pasaportes de Estados Unidos

    La reservada reunión entre Germán Codina y Pablo Milad para tratar el regreso del público visitante en el fútbol chileno
    El Deportivo

    La reservada reunión entre Germán Codina y Pablo Milad para tratar el regreso del público visitante en el fútbol chileno

    Nicolás Monckeberg: “La transversalidad que hoy existe en el directorio de Colo Colo debe ser un ejemplo que sirva para la política”

    Mujeres al mando: menos del 5% de los clubes de las principales ligas tiene una presidenta

    Review Sony WH-1000XM6: ¿Valen la pena los nuevos reyes de la cancelación de ruido?
    Tecnología

    Review Sony WH-1000XM6: ¿Valen la pena los nuevos reyes de la cancelación de ruido?

    Samsung lanza en San Pedro de Atacama su programa de innovación escolar en STEM

    Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite

    Metric mira hacia atrás para avanzar: “Queríamos recuperar esa sensación de libertad”
    Cultura y entretención

    Metric mira hacia atrás para avanzar: “Queríamos recuperar esa sensación de libertad”

    Reseña de libros: de Wendell Berry a Roberto Brodsky

    La Casa de los Espíritus: El tiempo recobrado

    La Nobel de la Paz Narges Mohammadi sigue “inestable” y sus allegados piden su traslado a Teherán
    Mundo

    La Nobel de la Paz Narges Mohammadi sigue “inestable” y sus allegados piden su traslado a Teherán

    Trump dice que tomará control de Cuba “casi de inmediato” e impone nuevas sanciones económicas a la isla

    General iraní advierte reanudación de la guerra tras rechazo de Trump a propuesta de paz

    Adenomiosis: otra enfermedad ginecológica invisibilizada
    Paula

    Adenomiosis: otra enfermedad ginecológica invisibilizada

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?

    Papas rellenas de ricota y espinaca