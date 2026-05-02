Trump dice que tomará control de Cuba “casi de inmediato” e impone nuevas sanciones económicas a la isla

Este viernes, mientras daba un discurso en un evento en el Forum Club de Palm Beaches el presidente estadounidense Donald Trump bromeó diciendo que “tomaremos control de Cuba casi de inmediato”.

Luego señaló que “Cuba tiene problemas. Terminaremos uno primero. Me gusta terminar un trabajo. De regreso de Irán, haremos que tal vez el USS Lincoln se acerque a la costa y se rendirán ”.

Asimismo, hace unas horas el gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones en materia económica hacia el régimen cubano, según expresaron, con la intención de “proteger la seguridad nacional”.

En el comunicado indicaron que estas medidas están dirigidas a “entidades, personas o afiliados que apoyen el aparato de seguridad del régimen cubano, sean cómplices de la corrupción gubernamental o de graves violaciones de derechos humanos, o sean agentes, funcionarios o colaboradores del gobierno cubano”.

Sobre esto, el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel dijo: “Hoy, el gobierno de EE.UU. ha anunciado nuevas medidas coercitivas que refuerzan el brutal bloqueo genocida, como evidencia de su pobreza moral y del desprecio a la sensibilidad y el sentido común de los estadounidenses y de toda la comunidad internacional”.

Además, agregó que “ nadie honesto puede aceptar la excusa de que Cuba sea una amenaza para ese país . El bloqueo y su reforzamiento causan tanto daño, debido a la conducta intimidatoria y arrogante de la mayor potencia militar del planeta”.

Anteriormente Díaz-Canel aseguró que ante una eventual agresión de Washington en la isla están preparados para defenderse, pero que espera, en cambio, que haya diálogo antes de que ocurra esto.