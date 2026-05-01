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    Marcha por el Día del Trabajador: Metro de Santiago informa interrupción de servicio en algunas estaciones

    La mayoría de las estaciones cerradas son de la Línea 1.

    Por 
    Antonella Cicarelli
     
    Sofía Álvarez

    A propósito de la conmemoración por el Día del Trabajador este viernes 1 de mayo y las movilizaciones programadas para esta jornada, Metro de Santiago informa sobre la interrupción de su servicio en algunas de sus estaciones.

    Las estaciones de Línea 1: Universidad de Santiago, Unión Latinoamericana, Estación Central y Universidad Católica están cerradas y sin detención de trenes.

    También de la Línea 1, las estaciones Alberto Hurtado, Universidad de Santiago, República y Los Héroes, que había dejado de tener disponible la combinación entre líneas 1 y 2, volvieron a estar operativas desde las 11:51 horas.

    A partir de las 12:27 horas, la estación Universidad de Chile, de las líneas 1 y 3, retomó sus operaciones, tras haber estado solo con la combinación habilitada.

    La estación Cumming de Línea 5 también estaba cerrada y sin detención de trenes. Sin embargo, pasadas las 11:37 horas, la mencionada estación volvió a estar operativa.

    Anteriormente, la estación La Moneda de Línea 1 había cerrado por un par de minutos, pero Metro ya informó la reactivación del servicio.

    NOTICIA EN DESARROLLO...

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