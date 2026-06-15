Científicos identifican una masiva red de hongos subterráneos que se extiende por 110 billones de kilómetros. Foto: captura.

Un equipo de científicos creó el primer mapa global de lo que se considera el “sistema circulatorio” de la Tierra, una red de hongos subterráneos que, si se colocaran los filamentos uno tras otro, se extendería por unos 110 billones de kilómetros .

Se trata de un sistema esencial para tareas como la fertilidad del suelo, el reciclaje de nutrientes y la captura de carbono.

Estos elementos, conocidos como hongos micorrícicos arbusculares, se adhieren a las raíces de las plantas y envían filamentos a través del suelo.

Así les transportan agua y nutrientes y eliminan el carbono, lo que ayuda a mantener grandes cantidades de este fuera de la atmósfera.

La investigación fue liderada por científicos de la Sociedad para la Protección de las Redes Subterráneas (SPUN, por sus siglas en inglés) y se publicó en la revista Science a principios de junio.

Para desarrollarla, utilizaron una combinación de técnicas avanzadas, incluyendo aprendizaje automático y un robot de imágenes de alta resolución.

De esta manera, pudieron medir, predecir y mapear el tamaño de estas redes en ecosistemas de todo el mundo .

Uno de los hallazgos más destacados del estudio, es que reveló redes fúngicas particularmente densas bajo los pastizales de la Tierra .

Según los autores, aquello refuerza la evidencia de que estos ecosistemas actúan como importantes sumideros de carbono para el planeta.

La directora del SPUN y bióloga evolutiva de la Universidad Libre de Ámsterdam, Toby Kiers, una de las autoras de la investigación, declaró en una entrevista con el New York Times: “La gente simplemente no presta atención a estos ecosistemas. Lo que queremos hacer con estos datos es arrojar luz sobre algunos de estos patrones ocultos bajo tierra”.

Aseguró que más del 70% de las especies de plantas terrestres del planeta dependen de estos hongos , que además de transportar nutrientes y almacenar carbono, ayudan a estabilizar el suelo y protegen a las plantas del estrés ambiental.

Sin embargo, dijo Kiers, aunque se ha demostrado que estas redes son cruciales y extensas, “desconocemos dónde se encuentran en buen estado y dónde están amenazadas”.

Fue precisamente por ello que decidieron desarrollar la investigación, con el objetivo de obtener “una visión más completa” de esta infraestructura subterránea .

Científicos identifican una masiva red de hongos subterráneos que se extiende por 110 billones de kilómetros. Foto: captura.

Cómo es la masiva red de hongos subterráneos que se extiende por 110 billones de kilómetros

El trabajo de los investigadores incluye un mapa interactivo que permite dimensionar la magnitud de la red masiva de hongos . Esperan que ayude a la comunidad científica y a las autoridades a comprender dónde prosperan mejor estos sistemas y dónde se encuentran más amenazados.

De acuerdo a los autores, los pastizales presentaban mayores densidades de hongos micorrícicos arbusculares que cualquier otro ecosistema .

Entre los puntos con una mayor densidad de red se encontraban los Everglades de Florida (Estados Unidos), el humedal de Sudd (Sudán del Sur) y la estepa tibetana.

La creación del mapa comenzó con una recopilación de datos de cientos de artículos científicos publicados previamente, los cuales analizaron en conjunto más de 16.000 muestras de suelo de todo el mundo.

Los autores de esos estudios ya habían calculado la densidad de los filamentos —conocidos técnicamente como hifas— en dichas muestras.

Con esos datos e información sobre las condiciones ambientales de los lugares en donde se recolectaron las muestras, entrenaron un modelo de aprendizaje automático, el cual pudo estimar la densidad de hongos en diferentes ubicaciones de la Tierra.

Junto con ello, los investigadores fotografiaron muestras de hongos cultivadas en laboratorio con un robot de imágenes de alta tecnología.

Dicho mecanismo fue desarrollado por el biofísico del Instituto AMOLF en Ámsterdam y coautor del nuevo estudio, Thomas Shimizu, y su equipo.

El robot capturó imágenes de alta resolución de las hifas, lo que permitió determinar el ancho de los filamentos.

Estos datos, en conjunto, llevaron a que pudieran estimar la longitud y la masa de las redes fúngicas.

Kiers enfatizó en la entrevista con el citado periódico: “Estamos entusiasmados con la cifra —aproximadamente mil millones de veces la distancia de la Tierra al Sol— porque nos da una idea de la magnitud, de la escala de lo que estamos observando” .

“Pero para mí, lo más emocionante no es solo determinar su longitud, sino ubicarla en un mapa y poder observar estos patrones”.

Puedes revisar el mapa interactivo haciendo clic en este enlace.