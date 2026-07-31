Migrantes, Marruecos y Schengen: las claves para entender la crisis migratoria de Ceuta

Varios migrantes intentan cruzar la frontera a nado, el 30 de julio de 2026, en Ceuta (España). Foto: Europa Press

Un día después de la avalancha migratoria en Ceuta, la ciudad autónoma española situada en la costa norte de África, el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, llegó este viernes hasta el enclave que limita con Marruecos para constatar el impacto de la crisis.

Sánchez denunció “un ataque a la integridad de España”, que vinculó con las mafias de tráfico de personas, tras instrumentalizar la reciente sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe las devoluciones en caliente de los inmigrantes irregulares que llegan a nado, generando así un efecto llamada. Sus declaraciones, en las que exoneró de cualquier responsabilidad a Marruecos, llegan en un momento en el Ceuta afronta una crisis migratoria sin precedentes después de que, según los últimos datos oficiales, cerca de 60.000 personas cruzaran la frontera en apenas 24 horas.

A continuación, algunas claves para entender el origen y el impacto de la crisis migratoria de Ceuta:

Cuántos han cruzado

Pese a la numerosa presencia de efectivos del Ejército de Tierra y de la Guardia Civil en el paso fronterizo del lado español, ya eran 49.000 las personas que habían entrado por mar y tierra en las últimas 24 horas, según cifras del Ministerio del Interior español.

Sin embargo, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, cifró en 60.000 los migrantes que han entrado a la ciudad autónoma desde Marruecos por la crisis migratoria desatada este jueves. “Es imposible asumir esta situación”, aseguró en conferencia de prensa tras reunirse con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Migrantes cruzan la frontera a nado en Ceuta, España. Foto: Europa Press

Marroquíes retornados

El Gobierno español elevó a 48.300 la cifra de los inmigrantes que han regresado a Marruecos desde Ceuta hasta las 15.30 horas de este viernes.

El jueves, durante prácticamente todo el día, el flujo de entradas a Ceuta fue continuo, pero este viernes buena parte de los migrantes que cruzaron la frontera a nado o bordeando el espigón de El Tarajal, emprendieron el camino de vuelta. A mediodía el Ejecutivo de Pedro Sánchez cifraba en 25.000 los retornados, a un ritmo de 150 personas por minuto y solo unas horas después elevó el número a 37.500.

Esta cifra supera ampliamente la registrada en la anterior crisis migratoria en la ciudad autónoma, la de mayo de 2021, cuando se calculó que burlaron los controles fronterizos más de 10.000 migrantes.

El número de entradas que se maneja ahora supone prácticamente el 70 % de los 83.600 habitantes de este pequeño territorio de 18,5 km².

Decenas de migrantes regresan caminando a Marruecos, el 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). Foto: Europa Press Europa Press / Europa Press

Fallecidos en la travesía por mar

La Delegación del Gobierno en Ceuta confirmó este viernes por la tarde un balance actualizado de 57 cadáveres encontrados desde el inicio de la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos a la ciudad autónoma. Los nuevos hallazgos se suman a los 30 muertos encontrados hasta el miércoles en lo que iba de año. Ahora son ya 87, según los datos que maneja Europa Press, los inmigrantes aparecidos en las costas ceutíes que se ahogaron en el intento de cruzar desde Marruecos.

Durante todo el año 2025 se registraron 46 muertes de migrantes en las costas de Ceuta intentando acceder de forma irregular, una cifra que ya ha sido superada debido a la reciente crisis migratoria

Explicaciones para la avalancha migratoria

Según los expertos consultados por la agencia AFP, hay varias explicaciones posibles.

Una sería la sentencia del Tribunal Supremo español del pasado 8 de julio, que dictaminó que las llamadas “devoluciones en caliente” (devolver de forma inmediata a un migrante que cruza irregularmente la frontera sin abrirle un procedimiento administrativo de expulsión) no se aplican en el caso de las llegadas por mar.

Pero Pedro Sánchez se abrió este viernes a reformar la ley de extranjería para garantizar que las “repatriaciones en frontera se hagan se realicen de la manera más eficiente posible”.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en Ceuta. Foto: Europa Press IVÁN ZAMBRANO - EUROPA PRESS

En todo caso, el líder socialista español dijo que las “mafias que trafican con seres humanos” habían hecho una “lectura interesada” de la decisión del Tribunal Supremo.

Según la sentencia, esta “devolución exprés” solo puede aplicarse a las personas que rebasen “los elementos de contención fronterizos establecidos, como las vallas”, pero no a quienes lo hagan por mar, como hicieron en los últimos días muchas de las personas que llegaron a Ceuta.

“Sin duda, la sentencia del 8 de julio (...) ha jugado un papel. Pero eso no explica el nivel de movilización, que es muy alto”, apunta el periodista Ignacio Cembrero, especialista en política en el Magreb en su relación con España.

La llegada masiva podría haber sido alentada por la regularización de migrantes anunciada recientemente por el gobierno socialista de Sánchez o por la perspectiva de un próximo cambio de ejecutivo menos favorable a la acogida de migrantes, hipótesis difíciles de confirmar, según los analistas.

¿Arma de negociación de Marruecos?

Los analistas también apuntan que las crisis migratorias recurrentes y el supuesto laxismo de las fuerzas de seguridad marroquíes para “abrir las puertas” serían un arma de presión diplomática. Marruecos reivindica su soberanía sobre Ceuta y Melilla desde su independencia en 1956, pero España ha rechazado de plano cualquier negociación sobre las dos ciudades.

Según Cembrero, “las autoridades marroquíes han visto una oportunidad de forzar a España a negociar el futuro de esas ciudades”.

Ante esta reivindicación territorial “inaceptable”, Carlos Echeverría, el director del Observatorio de Ceuta y Melilla, pide “europeizar” la cuestión. “Hay que conseguir de la Unión Europea, como Estado miembro que somos, medidas de retorsión”, asegura.

Decenas de personas siguen intentando cruzar la frontera, el 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). Foto: Jesús Torres / Europa Press Jesús Torres / Europa Press

“Marruecos ha aprovechado una ventana de oportunidad dentro de su estrategia de guerra híbrida, utilizando una vez más la presión migratoria sobre Ceuta como un instrumento de chantaje político”, recoge Jupol, sindicato mayoritario de la Policía Nacional de España, en el mensaje que ha publicado en redes sociales.

El viaje a Argelia

Hace apenas 10 días Pedro Sánchez viajó a Argel abriendo una nueva página en las relaciones bilaterales tras el giro sobre el Sáhara de 2022 que tanto molestó al Gobierno argelino, pero cualquier “guiño” con Argelia, advierten algunos expertos sobre la crisis en Ceuta, va a ser “castigado” por Marruecos.

Sobre el viaje de Sánchez a Argelia el 20 de julio, Juan Luis Manfredi, catedrático de Estudios Internacionales e investigador del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Castilla La Mancha, tiene claro que “para Marruecos no cabe nuestro acercamiento a Argelia”.

Pero el Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha desvinculado la crisis migratoria en Ceuta del reciente viaje de Pedro Sánchez a Argelia y ha defendido que la relación con Marruecos es “excelente”.

“La relación con Marruecos es excelente y en nada se ve afectada por las buenas relaciones con Argelia”, indicaron a Europa Press fuentes del departamento liderado por José Manuel Albares, que también señalaron que la coordinación en migración, así como con “otros temas” es “muy intensa”.

Decenas de personas siguen intentando cruzar la frontera, el 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). Foto: Jesús Torres / Europa Press Jesús Torres / Europa Press

Suspensión de Schengen

Cumpliendo la advertencia que había hecho en la víspera, en la tarde de este viernes, Italia anunció que suspende el acuerdo de libre circulación de Schengen de la UE con España. Italia no tiene frontera terrestre con España, pero la medida afectará a las personas que viajen en avión o en barco entre ambos países. El Ministerio del Interior italiano indica en un comunicado que también había acordado con París reforzar los controles a lo largo de la frontera terrestre franco-italiana.

Este viernes, la ministra de Interior de Finlandia, Mari Rantanen, expresó su apoyo a la medida planteada por el gobierno italiano e hizo un llamado al resto de gobiernos europeos para hacer lo propio: “España ha fracasado completamente en proteger la frontera exterior del área Schengen de la inmigración ilegal. Esto no puede continuar así. Todos los países de Europa deben apoyar la propuesta de Meloni. Aquellos países que no cumplan con su obligación de proteger la frontera exterior no pueden ser miembros de Schengen”, dijo.

También la secundó la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, quien este viernes expresó que la Unión Europea debe analizar todas las opciones ante la llegada masiva de migrantes desde Marruecos a Ceuta, incluyendo la suspensión de la participación de España en el Tratado de Schengen. “Es evidente que la UE debe dar de forma inmediata todos los pasos necesarios y considerar todas las posibilidades, incluida la suspensión de la cooperación de Schengen”, señaló Frederiksen en un comunicado enviado a la agencia danesa Ritzau.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

El canciller austriaco Christian Stocker describió los sucesos de Ceuta como una “clara señal de alerta”, señalando que tales condiciones “no tienen cabida” en la UE, e instando a Madrid a cumplir con sus responsabilidades garantizando que “ni un solo inmigrante ilegal ponga un pie en territorio europeo continental”.

Desde Francia, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció el refuerzo de los controles en la frontera con España y confirmó que mantiene contacto con el Gobierno español por la magnitud de la crisis. “Ante la situación observada en el enclave de Ceuta, desde ayer por la noche he dado instrucciones para reforzar sin demora los controles en la frontera española. Además, he activado la Fuerza Fronteriza de Intervención Rápida para llevar a cabo controles exhaustivos”, publicó Nuñez en su cuenta de X.

También se pronunció el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, quien señaló que las autoridades españolas deben “recuperar el control de la situación” en Ceuta y advirtió que el Ejecutivo sueco está preparado para actuar si la crisis migratoria se agrava.

Pero, según el sitio español Vozpópuli, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lanzó este viernes uno de los mensajes más contundentes desde Bruselas desde el estallido de la crisis migratoria en Ceuta: “No podemos permitir que nadie venga a nuestra Unión sin respetar nuestras normas”.

La reacción de Washington

El Departamento de Estado norteamericano ha lanzado este viernes un mensaje de condena, solidaridad y advertencia por lo ocurrido en Ceuta y Melilla en las últimas 36 horas.

“Estados Unidos se encuentra al lado del pueblo de España, y de todos los europeos, frente a esta flagrante violación de su soberanía y derechos humanos”, empieza el tuit del departamento dirigido por Marco Rubio.

The United States stands with the people of Spain, and all Europeans, against this egregious violation of their sovereignty and human rights.



This unacceptable incident is the direct result of the Spanish Government's deliberate efforts to enable and facilitate mass illegal… — Department of State (@StateDept) July 31, 2026

Acto seguido, sin embargo, el tono cambia completamente. “Este incidente inaceptable es el resultado directo de los esfuerzos deliberados del Gobierno español para facilitar y promover la migración ilegal masiva hacia Europa. Estamos considerando acciones para defender a los estadounidenses en el país y en el extranjero de esta amenaza, y estamos listos para ayudar a otros aliados europeos que consideren opciones similares”, concluye la publicación.

El presidente Donald Trump aprovechó la crisis en Ceuta para mandar un mensaje a los electores estadounidenses. El mandatario republicano lamentó la “terrible” crisis migratoria que atraviesa durante las últimas horas la ciudad autónoma española y pronosticó que ocurrirá lo mismo en Estados Unidos si la oposición del Partido Demócrata gana las elecciones de 2028.

“Es terrible. Recuerden esta imagen. Así estaremos nosotros dentro de tres años si gana el bando equivocado”, manifestó Trump en unas declaraciones a la cadena Fox News, antes de que sentenciar que “si los demócratas llegan al poder, aquí nadie va a vivir bien”.