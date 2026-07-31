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    La primera baja de Gómez al mando de la Dipres: renuncia la jefa del Departamento de Finanzas

    Sonia Adriasola presentó su renuncia al director de Presupuestos, José Pablo Gómez. Su cargo era uno de los claves, puesto que su departamento está a cargo de realizar las proyecciones de los ingresos fiscales.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso

    Poco más de cuatro meses José Pablo Gómez, director de Presupuestos, logró mantener su formación inicial con la que arribó el 11 de marzo a la Dipres. Esto porque de manera sorpresiva la jefa del Departamento de Finanzas y Empresas Públicas, Sonia Adriasola, renunció a su cargo.

    Adriasola era conocida a Gómez y por lo mismo causa extrañeza su salida al interior de la entidad. Ambos trabajaron estrechamente en la Dipres durante los años anteriores, ya que por 15 años fue jefa Programación Financiera en la Dipres, donde trabajó con el hoy director cuando era jefe de Finanzas.

    En 2023, Adriasola llegó a la Tesorería General de la República como jefa de Programación Financiera de la Tesorería General de la República hasta marzo del 2026.

    Desde la Dipres destacan la labor de Adriasola, entre ellos destacan el fortalecimiento de la gestión de caja y de las proyecciones de ingresos fiscales, la colaboración en el perfeccionamiento de la metodología de proyección de la deuda pública, el ordenamiento de partidas presupuestarias de alta relevancia y el impulso al pago centralizado, junto con la incorporación de profesionales de alto nivel que fortalecieron las capacidades del Departamento.

    Su cargo era uno de los claves, puesto que su departamento está a cargo de realizar las proyecciones de los ingresos fiscales. Actualmente, la Dipres está en pleno proceso de elaboración del proyecto de ley de Presupuestos 2027.

    José Pablo Gómez, titular de la Dipres, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    A contar del 1 de septiembre, Nicolás Correa asumirá como jefe (s) del Departamento de Finanzas y Empresas Públicas, dando continuidad al trabajo y a los desafíos del equipo.

    Si bien desde la Dipres afirman que los motivos serían porque asumirá nuevos desafíos profesionales, fuentes que conocen la interna afirman que la relación con Gómez no fluyó y que por lo mismo, baraja la opción de volver a la Tesorería General de la República.

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