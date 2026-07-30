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    Puente Chacao alcanza un nuevo hito y se espera que esté operativo a finales de 2028

    El MOP anunció que se finalizó la construcción de los pilares de Puente Chacao "con el hormigonado de la Pila Central".

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció el término de la etapa de construcción de los pilares del puente Chacao, “uno de los hitos constructivos más relevantes del que será el puente colgante más grande de Sudamérica”, resaltó la cartera.

    La construcción, que une a la Isla Grande de Chiloé con el territorio continental chileno, considera un puente de 2,7 km, que representará una inversión cercana a los US$1.000 millones y registra actualmente un 66% de avance.

    El biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, comentó que se espera que “esté operativo en octubre de 2028, mejorando la conectividad de todas las comunas de la Isla Grande de Chiloé y de toda la Región de Los Lagos”.

    El secretario de Estado también explicó que el proyecto cumplió uno de sus tres hitos constructivos. “El primero era la construcción de las tres pilas, que ustedes pueden ver que ya se terminó. El segundo hito está programado para el próximo año, el año 2027, la instalación de todo el sistema de cables, y el tercer hito y final se concretará el año 2028, la instalación de todas las planchas, las pistas de circulación de los vehículos”.

    Sobre los efectos del puente, busca reducir de 40 minutos a 3 minutos los tiempos de viaje. Además, desde la cartera ven un beneficio económico y para el turismo con esta construcción.

    Una vez concluida la totalidad de las obras, el puente Chacao extenderá la continuidad de la Ruta 5 hasta Chiloé, “convirtiéndose en un símbolo del desarrollo de la infraestructura nacional y en una obra que marcará un antes y un después para la conectividad del extremo sur del país”, dijo el MOP.

    Los otros hitos

    La obra comenzó en 2018, pero se suspendió luego de que un año posterior al inicio, la empresa a cargo, Hyundai Engineering & Construction Co., anunció la paralización de las obras: acusó incumplimiento de compromisos por parte del Ministerio de Obras Públicas.

    Una vez retomadas las obras, en febrero de 2021, se registró el hundimiento de una embarcación. Años más tarde, en mayo de 2023, alrededor de 75 trabajadores quedaron aislados en la plataforma central debido a las condiciones meteorológicas. Dos meses más tarde, se reportó la caída de una estructura pesada.

    Más sobre:ObrasMOPPuente Chacao

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