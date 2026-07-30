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    Corte de Iquique confirma sobreseimiento de suboficial imputada en indagatoria por tráfico de ketamina en vuelo FACH

    El CDE y el Ministerio de Seguridad habían apelado contra resolución de Juzgado de Garantía. La Fiscalía de Tarapacá desistió de perseverar en la investigación.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La Corte de Apelaciones de Iquique confirmó la resolución que declaró el sobreseimiento definitivo de la hasta hace un año cabo 1° de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) María Fernanda Rebolledo Díaz, formalizada por el Ministerio Público como autora del delito de tráfico de drogas.

    Díaz siempre alegó inocencia y pasó varios meses en prisión preventiva por el caso.

    A casi un año de la formalización que tuvo lugar el 15 de julio de 2025, la Fiscalía de Tarapacá desistió de perseverar en la investigación en su contra y el Juzgado de Garantía de Iquique declaró el sobreseimiento de la otrora jefa de cabina de vuelos institucionales de la FACH.

    Ahora, en un fallo unánime, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones iquiqueña –integrada por los ministros Marilyn Fredes Araya, Pedro Güiza Gutiérrez y Andrés Provoste Valenzuela– rechazó los recursos del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Ministerio de Seguridad Pública en contra de la resolución del 10 de julio de este año que decretó el sobreseimiento definitivo respecto de la suboficial.

    Otros tres imputados en la causa se mantienen en prisión preventiva y un cuarto con medidas cautelares menos gravosas.

    Se trata de Elías Nataniel Villalonga Martínez, sindicado como el líder de la organización, Danilo Ignacio Rivas Pulgar, Mauricio Alejandro Ponce Dinamarca y Rodrigo Ignacio Silva Fuentes.

    Silva, al igual que Díaz, siempre negó haber tenido conocimiento de la operación de traslado de droga y ha defendido a la suboficial, indicando que fueron los otros imputados los que “abusaron” de la confianza de ambos.

    Según la investigación, los imputados coordinaron la carga de una maleta con droga en un vuelo de un Boeing 737 de la FACH con destino a Santiago, que debía despegar desde la Base Aérea Los Cóndores en Iquique a las 00.30 horas del jueves 3 de julio de 2025.

    Antes del despegue, personal de la FACH detectó que la maleta no había pasado por rayos X, por lo que fue retirada y revisada, encontrando en su interior cuatro paquetes con un total de 4.080,36 gramos de ketamina.

    Más sobre:JudicialFACHSeguridadNarcotráficoNarcomilitaresFiscalía de Tarapacá

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