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    Arrau confirma investigación por cirugías estéticas de esposa del general director de Carabineros cubiertas por Dipreca

    Janet Morales Jara, quien también es presidenta de la Corporación de Ayuda a la Familia de Carabineros, se sometió a cuatro cirugías estéticas en un período de menos de tres años en el Hospital de Carabineros.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    El general director de Carabineros, Marcelo Araya MARIO TELLEZ

    El ministro de Seguridad, Martín Arrau (Republicano), confirmó este jueves que existe una investigación en curso tras conocerse que la esposa del general director de Carabineros, Marcelo Araya, se sometió a cirugías estéticas que habrían sido cubiertas a través de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca).

    Se trata de Janet Morales Jara, quien además es presidenta de la Corporación de Ayuda a la Familia de Carabineros. Según reportó una publicación de El Mostrador, la cónyuge del general se habría sometido a cuatro cirugías estéticas en menos de tres años en el Hospital de Carabineros.

    En concreto, durante aquel período accedió a una blefaroplastía, una rinoplastía, una abdominoplastía y una posterior cirugía para ocultar la cicatriz que dejó la última intervención.

    Según publicó ese mismo medio, este tipo de operaciones que se realizan en el Hospital de Carabineros, se orientan principalmente a funcionarios que han bajado de peso y dicha situación les provoca dificultades con el chaleco antibalas.

    El dilema, según reportó El Mostrador, es que algunas de estas intervenciones estarían pasando como cirugías reconstructivas, cuando en verdad se trataría de operaciones estéticas.

    Consultado sobre si había hablado de esta situación con Araya, el ministro de Seguridad señaló que conversa con él “todos los días, varias veces al día, al igual que con el director de la Policía de Investigaciones, con el director de Gendarmería”.

    “Usted entenderá que hay que ser muy cuidadoso cuando se habla de antecedentes médicos de personas, está protegido por ley. Entiendo que hay un sumario, una investigación, habrá que esperar el resultado de ello”, explicó el jefe de la cartera de Seguridad.

    A lo que añadió: “Efectivamente son procesos médicos de personas que se realizan en establecimientos de salud a los cuales tienen acceso, y por lo tanto no me corresponde que yo me refiera a ello. No tengo antecedentes de los procedimientos médicos que se someten los pacientes”.

    Este medio consultó a Carabineros por una versión sobre lo ocurrido, sin embargo desde la policía uniformada declinó de referirse a la situación.

    Más sobre:Marcelo ArayaCirugíasMartín ArrauCarabinerosJanet Morales

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