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    España y Marruecos pactan la devolución “lo antes posible” de “todos” los migrantes que entraron ilegalmente a Ceuta en los últimos días

    Migrantes han entrado de manera ilegal a Ceuta en los últimos días, y en especial este jueves, cuando flanquearon masivamente la valla por el espigón de El Tarajal.

    Por 
    Europa Press
    Varios migrantes celebran haber cruzado la frontera, el 30 de julio de 2026, en Ceuta, España. Foto:Europa Press Europa Press / Europa Press

    Los gobiernos de España y Marruecos han acordado implementar medidas para la entrega “lo antes posible” de “todos” los migrantes que han entrado de manera ilegal a Ceuta en los últimos días, y en especial este jueves, cuando han flanqueado masivamente la valla por el espigón de El Tarajal.

    Fuentes del Ministerio del Interior han señalado este jueves que los dos países han acordado “reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a estos flujos y se han comprometido a revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que han entrado ilegalmente” a la ciudad autónoma.

    El ministro del ramo, Fernando Grande Marlaska, ha permanecido en contacto permanente con su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit, y este viernes estará en Ceuta para hacer frente a esta crisis migratoria.

    En la misma línea, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha asegurado que están preparando “las medidas necesarias” para “recuperar la normalidad lo antes posible”, según ha indicado en un mensaje en X, recogido por Europa Press.

    Tras hablar con el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, dijo que el Gobierno central está volcado en dar una respuesta “inmediata” a la situación en Ceuta y trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales.

    Hasta el momento, el Gobierno defiende que la cooperación con Marruecos es “excelente” y evitan culpar a las autoridades del país vecino de la entrada masiva de personas en territorio nacional. Por el contrario ambos países coinciden en señalar a las “organizaciones criminales” y de “tráfico de personas” que buscan “instrumentalizar” la reciente sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe las “devoluciones en caliente” de las personas que llegan a nado a Ceuta y Melilla.

    Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores también han desvinculado esta crisis migratoria del viaje de Pedro Sánchez a Argelia el pasado 20 de julio, país con el que Rabat mantiene un enfrentamiento histórico.

    “La relación con Marruecos es excelente y en nada se ve afectada por las buenas relaciones con Argelia”, han indicado a Europa Press fuentes del departamento liderado por José Manuel Albares, que también han señalado que la coordinación en migración, así como con “otros temas” es “muy intensa”.

    Más sobre:EspañaCeutaMarruecosmigrantesPedro SánchezMundo

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