España y Marruecos pactan la devolución “lo antes posible” de “todos” los migrantes que entraron ilegalmente a Ceuta en los últimos días

Los gobiernos de España y Marruecos han acordado implementar medidas para la entrega “lo antes posible” de “todos” los migrantes que han entrado de manera ilegal a Ceuta en los últimos días, y en especial este jueves, cuando han flanqueado masivamente la valla por el espigón de El Tarajal.

Fuentes del Ministerio del Interior han señalado este jueves que los dos países han acordado “reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a estos flujos y se han comprometido a revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que han entrado ilegalmente” a la ciudad autónoma.

Spain's North African enclave of Ceuta is facing a humanitarian and security emergency after about 1,500 migrants swam across from Morocco in the past week.



Ceuta's leader, Juan Jesus Vivas, said reception centers are overwhelmed, with hundreds sleeping outdoors and facilities… pic.twitter.com/g0gySeOkAt — Clash Report (@clashreport) July 30, 2026

El ministro del ramo, Fernando Grande Marlaska, ha permanecido en contacto permanente con su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit, y este viernes estará en Ceuta para hacer frente a esta crisis migratoria.

En la misma línea, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha asegurado que están preparando “las medidas necesarias” para “recuperar la normalidad lo antes posible”, según ha indicado en un mensaje en X, recogido por Europa Press.

El Gobierno de España está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación en Ceuta.



Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales, y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 30, 2026

Tras hablar con el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, dijo que el Gobierno central está volcado en dar una respuesta “inmediata” a la situación en Ceuta y trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales.

Hasta el momento, el Gobierno defiende que la cooperación con Marruecos es “excelente” y evitan culpar a las autoridades del país vecino de la entrada masiva de personas en territorio nacional. Por el contrario ambos países coinciden en señalar a las “organizaciones criminales” y de “tráfico de personas” que buscan “instrumentalizar” la reciente sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe las “devoluciones en caliente” de las personas que llegan a nado a Ceuta y Melilla.

La situación en Ceuta es desesperada. El Gobierno no puede mirar para otro lado en sus obligaciones porque estamos ante una crisis de seguridad nacional.



Todo el apoyo a @JuanVivasLara y a la ciudad autónoma, que pide unánimemente y con toda la razón que se reconozca la… pic.twitter.com/33a9HMjPas — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 30, 2026

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores también han desvinculado esta crisis migratoria del viaje de Pedro Sánchez a Argelia el pasado 20 de julio, país con el que Rabat mantiene un enfrentamiento histórico.

¡SOS Ceuta!



No vienen huyendo de ninguna guerra, ni de la pobreza. Es una invasión. Son hombres en edad militar llamados por el Gobierno corrupto de Sánchez para que asalten nuestras fronteras para que después deambulen por las calles de España diciendo "Viva Pedro Sánchez".… pic.twitter.com/Vuk2PeSIsb — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) July 30, 2026

“La relación con Marruecos es excelente y en nada se ve afectada por las buenas relaciones con Argelia”, han indicado a Europa Press fuentes del departamento liderado por José Manuel Albares, que también han señalado que la coordinación en migración, así como con “otros temas” es “muy intensa”.