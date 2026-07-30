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    Caso Bernarda Vera: Rabat afirma que existen otros casos de personas incorporadas erróneamente en listado de detenidos desaparecidos

    Según señaló que "hay nueve que se refieren a personas incorrectamente incorporadas en este listado y hay otros más que se refieren a situaciones de duplicidad".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Valparaíso, 2 de junio de 2026. El ministro de Justicia Fernando Rabat en la Comisión de Constitución. Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Tras participar en el Foro Internacional sobre Crimen Organizado realizado en la Universidad San Sebastián, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, se refirió al caso de Bernarda Vera, apuntando que se han detectado otros errores y duplicidades en las nóminas de detenidos desaparecidos.

    “Hay más casos, en total son 12 casos, hay nueve que se refieren a personas incorrectamente incorporadas en este listado y hay otros más que se refieren a situaciones de duplicidad”, sostuvo la autoridad.

    Asimismo, respecto a los cuestionamientos y de que esto se habría detectado gracias a la administración anterior, el ministro sostuvo que “y no me atribuyo ningún logro de ninguna naturaleza. Yo lo que hago es un llamado, que lo hice el día de ayer también, a que hay que fortalecer el plan de búsqueda”“.

    “Fortalecer el Plan de Búsqueda significa también que haya una mayor cantidad de personas que puedan analizar la situación, la trazabilidad histórica de cada una de las personas que están en estos informes y a eso nos vamos a abocar”, señaló.

    "Sin segmentación es muy difícil enfrentar el crimen organizado"

    En el marco de su participación en el Foro Internacional sobre Crimen Organizado realizado en la Universidad San Sebastián, el ministro de Justicia, Fernando Rabat advirtió que el sistema penitenciario enfrenta una sobrepoblación cercana al 150% y afirmó que la segmentación en las cárceles es fundamental para combatir el crimen organizado.

    Durante un panel junto a los exministros Jorge Burgos y Luis Cordero, es que el ministro detalló que “hoy día tenemos un problema de una sobrepoblación de un 150%, y el gobierno del Presidente Boric planteó un plan carcelario que mira del año 2024 al 2030, y que evidentemente nosotros vamos a continuar”.

    “El llamado también es a entender que para controlar el crimen organizado que se encuentra dentro de los centros privativos de libertad, necesitamos segmentación”, añadió.

    En la misma línea, Rabat sostuvo que “sin segmentación es muy difícil enfrentar el crimen organizado", enfatizando que ”ese problema se enfoca con una mayor cantidad de plazas carcelarias para que podamos efectuar la debida segmentación, que es una cuestión de orden técnica".

    En la ocasión, el ministro también señaló que "tenemos que tener una penalidad que sancione en forma clara al crimen organizado y en segundo lugar, que les cueste plata venir a cometer delitos acá“.

    En esa línea, explicó que “para eso la agencia que va a administrar y va a liquidar los bienes provenientes de los delitos va a ser muy efectiva”, agregando que “hoy día se dicta una cautela real y hasta que la sentencia definitiva no se pronuncia con el comiso sigue, no es cierto, el delincuente, el imputado, administrando sus bienes”.

    “Todo eso va a cambiar, todo eso se va a modificar y entonces la estructura del crimen organizado va a decir, aquí me cuesta caro venir a cometer el delito”, cerró.

    Más sobre:Crimen organizadoMinistro de JusticiaFernando Rabat

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