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    El sol es temporal: el abrupto cambio en el tiempo que dejará lluvia importante por 3 días en Santiago

    Tras un jueves soleado y con hasta 22 °C, un nuevo sistema frontal traerá lluvia, viento y un fuerte descenso de temperatura a Santiago a partir de este día. Revisa el pronóstico.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    El sol es temporal: el abrupto cambio en el tiempo que dejará lluvia importante por 3 días en Santiago. Foto: ATON.

    Los rayos de sol y un color celeste pintaron el cielo sobre la Región Metropolitana la mañana de este jueves. Tal como lo había predicho el pronóstico, esta jornada tendrá cielos despejados y una temperatura mucho mayor a la de las últimas semanas.

    Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se alcanzarán hasta los 22 °C de máxima durante el día. Y la nubosidad recién regresaría por la noche.

    Pero solo se trata de una antesala (agradable, para quienes prefieren el tiempo más estable) de un evento de lluvia importante para toda la RM. Y es que el escenario cambiará de forma abrupta este viernes 31.

    Este es el escenario que le espera a Santiago, según el tiempo.

    El sol es temporal: el abrupto cambio en el tiempo que dejará lluvia importante por 3 días en Santiago. Foto: ATON.

    Lluvia hasta por 3 días en la Región Metropolitana

    Después de un jueves con estabilidad atmosférica, este viernes 31 llegará un nuevo sistema frontal que dejará lluvias importantes en la zona central, incluida la Región Metropolitana.

    Además de que habrá un descenso en las temperaturas, los efectos en varios sectores de Santiago podrían ser importantes.

    Durante la mañana del viernes, comenzarán los chubascos aislados con viento entre 25 y 40 km/h en toda la región: Colina, Santiago centro, Santiago norte, Santiago oriente, Santiago sur, Santiago poniente, Curacaví, Melipilla y San José de Maipo.

    En la tarde, se espera que los chubascos pasen a lluvia y que el viento también sea acompañado de ráfagas de hasta 50 km/h en gran parte de la RM.

    El sol es temporal: el abrupto cambio en el tiempo que dejará lluvia importante por 3 días en Santiago. Foto: ATON.

    Ya por la noche, el viento cesará, pero continuarán los chubascos, a excepción de San José de Maipo, donde derechamente habrá lluvia.

    El sábado 1 de agosto, la mayoría de los sectores de Santiago no tendrán precipitaciones. El cielo podría variar entre nubosidad parcial y cubierto, y será un día frío, pues las mínimas estarán entre los 4 y 5 °C.

    Sin embargo, San José de Maipo y Santiago sur sí podrían tener chubascos aislados en la madrugada y por la noche de esa jornada.

    Todo vuelve a cambiar el domingo 2: se esperan chubascos y lluvia en absolutamente toda la región que, en general, cederían por la noche.

    Así se completarían los tres días de lluvia pronosticados, hasta ahora, por Meteochile.

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