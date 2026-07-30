Confirman lluvia en la Región de Atacama: cuándo y cuáles serán los sectores afectados, según el pronóstico

Las precipitaciones volverán a la Región de Atacama durante los próximos días de la semana.

De acuerdo con el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), este viernes 31 de julio se registrarán lluvias en distintas comunas de la región , principalmente entre la madrugada y la mañana.

Según el organismo, el sistema afectará tanto al borde costero como al interior de Atacama, aunque en algunas localidades las precipitaciones podrían prolongarse hasta la tarde.

Confirman lluvia en la Región de Atacama: cuándo y cuáles serán los sectores afectados, según el pronóstico

¿En qué comunas lloverá?

En Chañaral y Caldera, el pronóstico indica cielo cubierto con lluvia durante la madrugada y la mañana.

En la tarde, las condiciones cambiarán a nublado variando a despejado, con viento entre 25 y 40 km/h. Se esperan temperaturas entre 14°C y 18°C.

En Copiapó , la madrugada estará cubierta y las lluvias se concentrarán en la mañana .

Para la tarde, el pronóstico anticipa cielo nublado variando a nubosidad parcial, acompañado de viento entre 25 y 40 km/h. La mínima será de 13°C y la máxima de 19°C.

Más al sur de la región, en Huasco, se esperan lluvias durante la madrugada y la mañana, las que continuarán durante la tarde junto con viento entre 25 y 40 km/h.

Recién durante la noche las precipitaciones darían paso a un cielo nublado variando a despejado. Las temperaturas irán entre 14°C y 16°C.

En Freirina, el cielo estará cubierto durante la madrugada. Las lluvias comenzarán en la mañana y se mantendrán durante la tarde, también con viento entre 25 y 40 km/h.

Hacia la noche, el pronóstico indica cielo nublado variando a despejado. Se espera una mínima de 13°C y una máxima de 16°C.

Por su parte, en Vallenar la madrugada será cubierta y las precipitaciones comenzarán durante la mañana .

La lluvia continuará en la tarde junto con viento entre 25 y 40 km/h, mientras que en la noche el cielo permanecerá nublado. Las temperaturas extremas serán de 11°C y 16°C, respectivamente.