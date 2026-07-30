Diputada Pamela Jiles: “El gobierno necesita imperiosamente al Partido de la Gente”

La diputada del PDG Pamela Jiles aseguró este miércoles que el gobierno de José Antonio Kast necesita “imperiosamente” a su partido para sacar adelante su agenda, al relevar que la tienda liderada por Franco Parisi es “impresicidible” para la gobernanza durante la actual administración.

Así lo afirmó la parlamentaria en una nueva edición del pódcast Cómo te lo explico, conducido por las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena.

Esto, al ser consultada por las palabras del excandidato presidencial Johannes Kaiser (PNL), quien días atrás aseguró que “tenemos a todo el gobierno bailando la música que ponemos nosotros”.

Al respecto, Jiles respondió señalando que, a su juicio, “el PNL está en una búsqueda, que a mi me parece un poquito desesperada en el último rato, en el que no dan pie con bola. Una búsqueda de un camino político que los diferencia y que a la vez los haga concentrar poder”.

Sin embargo, aseguró que estos “han errado en sus últimas propuestas de manera consistente”, poniendo como ejemplo el proyecto Escucha su corazón, que busca que las mujeres que pretenden abortar en el marco de las tres causales, escuche los latidos del feto antes de tomar la decisión, lo que, afirmó, “también ha significado una discusión interna entre ellos”.

Asimismo, indicó que tampoco es el Partido Republicano el que está aportando más al gobierno actualmente, al presentar una división interna. Ante esto, puso como ejemplo la fuerte discusión protagonizada en mayo pasado entre el presidente de la tienda, Arturo Squella, con Alejandro Irarrázaval, jefe de asesores del Segundo Piso. Asimismo, mencionó la reciente propuesta del propio Squella de privatizar Codelco y la inmediata negativa desde el Ejecutivo.

“Hace un mes que ya no podemos hablar de los republicanos como una unidad. Han aparecido sectores, con cierta claridad, que han vociferado que no están de acuerdo entre sí”, aseguró la diputada del PDG.

En este marco, aseguró que “hay una constatación del gobierno de que la única fuerza que tiene la unidad, la disciplina y la cohesión, que está haciendo un análisis político además correcto de lo que está pasando con la ciudadanía” es el PDG. “Lo que yo creo que pasa es que el gobierno necesita imperiosamente al Partido de la Gente y que esa ilusión de (el biministro Claudio) Alvarado o de Katherine Martorell de rebajarnos, lamentablemente es obvio de que no hay ninguna otra fuerza política”, ya que, aseguró “es imprescindible para la gobernanza”.

Ante la pregunta de si el PDG es actualmente el partido más influyente de la oposición, sostuvo: “Yo creo que hasta ahora lo ha sido. No es algo que nos interese medularmente, ni puedo hacer yo una proyección. Yo creo que en estos cuatro meses y medio de gobierno, no cabe la menor duda de que ha sido, no solo incidente, sino que clave para dar gobernabilidad”.

“Las demás bancadas, todas, incluída la de RN, están divididas, disgregadas, llenas de pugnas internas”, agregó.

Sin embargo, aseguró que existe una disputa al interior del gobierno en cómo relacionarse con el PDG. “Hay un sector del gobierno encabezado por el ministro (de Hacienda, Jorge) Quiroz, que entiende que hay una necesidad de mantener una relación con el PDG, con nuestro líder Franco Parisi, en particular, y con la bancada”.

Y agregó que “tengo la impresión de que el Presidente (José Antonio Kast) comparte esta idea de Quiroz, esta idea de que hay que tener una relación con el PDG que es más permanente, que es de largo plazo”.

No obstante, sostuvo que “hay otro sector, encabezado por el ministro (del Interior y Segegob, Claudio) Alvarado, que tiene este temor, que lo han hecho público, de que ‘están generando un monstruo’, que ‘están aumentando las posibilidades presidenciales de Parisi’ y que ‘le están dando una fuerza muy importante’ a nuestra bancada y a determinados liderazgos dentro del Parlamento”.

Megarreforma y compensación a municipios

En la ocasión, la diputada Jiles fue consultada respecto de si apoya la pelea que están dando algunos alcaldes por modificar el sistema de compensación para los municipios, por la eliminación de las contribuciones, como quedó establecido en la megarreforma.

Ante esto, indicó que, pese a no estar de acuerdo en cómo quedó la iniciativa en ese punto, tal pelea ya se perdió en el Congreso.

En este sentido, relevó que en el PDG “fuimos los únicos que estuvimos dispobibles para dar la pelea de mandar a la mixta lo de contribuciones, que es el lugar donde se podrías haber modificado”. No obstante, aseguró que “dar peleas inútiles es algo a lo que, yo por lo menos, no estoy disponible”.

En este sentido, dijo esperar que el martes la megarreforma se apruebe de la manera en que ya fue acordada. “En política uno tiene que ser práctico. Lo posible, legislativamente, no es cualquier cosa. O sea pasó el momento de hacer valer esta petición de un sector de alcaldes, porque además están divididos”, sostuvo.

“Yo he estado fundamentalmente por que esto funcione, y las instancias legislativas en las que nosotros nos pronunciamos, son las que son”, cerró.

Indultos

En tanto, respecto de la posibilidad de otorgar indultos a los violadores de DD.HH. en dictadura y a los detenidos por tales causas en el marco del estallido social, Jiles afirmó no estar de acuerdo y, aseguró que desde el Ejecutuvo tiene la misma mirada.

Ante una eventual Ley General de Indultos condenados en el marco del 18-O, la parlamentaria afirmó: “No me parece que sea el momento y creo que el gobierno opina lo mismo que yo”.

“Me parece complejo que el gobierno altere lo que son decisiones de los tribunales de justicia. Creo que sería complejo para Kast en este momento”, afirmó.

“Creo que el Presidente está en un problema, respecto de eso, porque si bien no fue una promesa de campaña, muchos lo han entendido así. Creo que cometería un grave error. Tengo la impresión y la información de que el Presidente cree lo mismo”, añadió.

Y respecto del caso de los condenados por violaciones de DD.HH. en dictadura que se encuentran recluidos en el expenal de Punta Peuco, Jiles indicó que generaría un fuerte rechazo en la ciudadanía que impactaría negativamente en la aprobación del mandatario.

“Estoy convencida de que esto a la gente no le da lo mismo. Creo que habría un rechazo tremendo y significaría una caída abrupta de aprobación a Kast”, sostuvo.

Parisi 2030

Finalmente, afirmó que como partido están trabajando para que Franco Parisi se imponga en las elecciones presidenciales de 2029 y, por su parte, descartó ser candidata para la Cámara Alta.

“El Senado es fome, están todos muertos y nadie les ha avisado”, lanzó Jiles, quien aseguró tras cartón que “me gustaría que ser ministra del Interior” en un eventual gobierno del economista.

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