SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Diputada Pamela Jiles: “El gobierno necesita imperiosamente al Partido de la Gente”

    En conversación con el pódcast Cómo te lo explico, la parlamentaria del PDG afirmó que la tienda liderada por Franco Parisi es "imprescindible" para la gobernanza en la administración de José Antonio Kast.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    La diputada del PDG Pamela Jiles aseguró este miércoles que el gobierno de José Antonio Kast necesita “imperiosamente” a su partido para sacar adelante su agenda, al relevar que la tienda liderada por Franco Parisi es “impresicidible” para la gobernanza durante la actual administración.

    Así lo afirmó la parlamentaria en una nueva edición del pódcast Cómo te lo explico, conducido por las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena.

    Esto, al ser consultada por las palabras del excandidato presidencial Johannes Kaiser (PNL), quien días atrás aseguró que “tenemos a todo el gobierno bailando la música que ponemos nosotros”.

    Al respecto, Jiles respondió señalando que, a su juicio, “el PNL está en una búsqueda, que a mi me parece un poquito desesperada en el último rato, en el que no dan pie con bola. Una búsqueda de un camino político que los diferencia y que a la vez los haga concentrar poder”.

    Sin embargo, aseguró que estos “han errado en sus últimas propuestas de manera consistente”, poniendo como ejemplo el proyecto Escucha su corazón, que busca que las mujeres que pretenden abortar en el marco de las tres causales, escuche los latidos del feto antes de tomar la decisión, lo que, afirmó, “también ha significado una discusión interna entre ellos”.

    Asimismo, indicó que tampoco es el Partido Republicano el que está aportando más al gobierno actualmente, al presentar una división interna. Ante esto, puso como ejemplo la fuerte discusión protagonizada en mayo pasado entre el presidente de la tienda, Arturo Squella, con Alejandro Irarrázaval, jefe de asesores del Segundo Piso. Asimismo, mencionó la reciente propuesta del propio Squella de privatizar Codelco y la inmediata negativa desde el Ejecutivo.

    “Hace un mes que ya no podemos hablar de los republicanos como una unidad. Han aparecido sectores, con cierta claridad, que han vociferado que no están de acuerdo entre sí”, aseguró la diputada del PDG.

    En este marco, aseguró que “hay una constatación del gobierno de que la única fuerza que tiene la unidad, la disciplina y la cohesión, que está haciendo un análisis político además correcto de lo que está pasando con la ciudadanía” es el PDG. “Lo que yo creo que pasa es que el gobierno necesita imperiosamente al Partido de la Gente y que esa ilusión de (el biministro Claudio) Alvarado o de Katherine Martorell de rebajarnos, lamentablemente es obvio de que no hay ninguna otra fuerza política”, ya que, aseguró “es imprescindible para la gobernanza”.

    Ante la pregunta de si el PDG es actualmente el partido más influyente de la oposición, sostuvo: “Yo creo que hasta ahora lo ha sido. No es algo que nos interese medularmente, ni puedo hacer yo una proyección. Yo creo que en estos cuatro meses y medio de gobierno, no cabe la menor duda de que ha sido, no solo incidente, sino que clave para dar gobernabilidad”.

    “Las demás bancadas, todas, incluída la de RN, están divididas, disgregadas, llenas de pugnas internas”, agregó.

    Sin embargo, aseguró que existe una disputa al interior del gobierno en cómo relacionarse con el PDG. “Hay un sector del gobierno encabezado por el ministro (de Hacienda, Jorge) Quiroz, que entiende que hay una necesidad de mantener una relación con el PDG, con nuestro líder Franco Parisi, en particular, y con la bancada”.

    Y agregó que “tengo la impresión de que el Presidente (José Antonio Kast) comparte esta idea de Quiroz, esta idea de que hay que tener una relación con el PDG que es más permanente, que es de largo plazo”.

    No obstante, sostuvo que “hay otro sector, encabezado por el ministro (del Interior y Segegob, Claudio) Alvarado, que tiene este temor, que lo han hecho público, de que ‘están generando un monstruo’, que ‘están aumentando las posibilidades presidenciales de Parisi’ y que ‘le están dando una fuerza muy importante’ a nuestra bancada y a determinados liderazgos dentro del Parlamento”.

    Megarreforma y compensación a municipios

    En la ocasión, la diputada Jiles fue consultada respecto de si apoya la pelea que están dando algunos alcaldes por modificar el sistema de compensación para los municipios, por la eliminación de las contribuciones, como quedó establecido en la megarreforma.

    Ante esto, indicó que, pese a no estar de acuerdo en cómo quedó la iniciativa en ese punto, tal pelea ya se perdió en el Congreso.

    En este sentido, relevó que en el PDG “fuimos los únicos que estuvimos dispobibles para dar la pelea de mandar a la mixta lo de contribuciones, que es el lugar donde se podrías haber modificado”. No obstante, aseguró que “dar peleas inútiles es algo a lo que, yo por lo menos, no estoy disponible”.

    En este sentido, dijo esperar que el martes la megarreforma se apruebe de la manera en que ya fue acordada. “En política uno tiene que ser práctico. Lo posible, legislativamente, no es cualquier cosa. O sea pasó el momento de hacer valer esta petición de un sector de alcaldes, porque además están divididos”, sostuvo.

    “Yo he estado fundamentalmente por que esto funcione, y las instancias legislativas en las que nosotros nos pronunciamos, son las que son”, cerró.

    Indultos

    En tanto, respecto de la posibilidad de otorgar indultos a los violadores de DD.HH. en dictadura y a los detenidos por tales causas en el marco del estallido social, Jiles afirmó no estar de acuerdo y, aseguró que desde el Ejecutuvo tiene la misma mirada.

    Ante una eventual Ley General de Indultos condenados en el marco del 18-O, la parlamentaria afirmó: “No me parece que sea el momento y creo que el gobierno opina lo mismo que yo”.

    “Me parece complejo que el gobierno altere lo que son decisiones de los tribunales de justicia. Creo que sería complejo para Kast en este momento”, afirmó.

    “Creo que el Presidente está en un problema, respecto de eso, porque si bien no fue una promesa de campaña, muchos lo han entendido así. Creo que cometería un grave error. Tengo la impresión y la información de que el Presidente cree lo mismo”, añadió.

    Y respecto del caso de los condenados por violaciones de DD.HH. en dictadura que se encuentran recluidos en el expenal de Punta Peuco, Jiles indicó que generaría un fuerte rechazo en la ciudadanía que impactaría negativamente en la aprobación del mandatario.

    “Estoy convencida de que esto a la gente no le da lo mismo. Creo que habría un rechazo tremendo y significaría una caída abrupta de aprobación a Kast”, sostuvo.

    Parisi 2030

    Finalmente, afirmó que como partido están trabajando para que Franco Parisi se imponga en las elecciones presidenciales de 2029 y, por su parte, descartó ser candidata para la Cámara Alta.

    “El Senado es fome, están todos muertos y nadie les ha avisado”, lanzó Jiles, quien aseguró tras cartón que “me gustaría que ser ministra del Interior” en un eventual gobierno del economista.

    Revisa el capítulo completo acá:

    Más sobre:Pamela JilesPDGCómo te lo explicopódcast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Campaña de invierno: Sincicial es el virus de mayor circulación con un 22,9% de los casos detectados

    Microsoft se dispara tras buenos resultados y la matriz de Facebook e Instagram se hunde luego de decepcionar al mercado

    Vuelven las lluvias al Norte Chico: MeteoChile alerta precipitaciones “moderadas a fuertes” en corto periodo

    Adelaida en el Superclub, uno de los discos chilenos del año: “Volvimos a las guitarras más pesadas, sin olvidar el pop”

    Megarreforma en los descuentos: García logra acercamiento con senador UDI disidente y Walker queda como último escollo

    Tras viralización de video: MOP investiga supuesto acto sexual de pareja en dependencias de la cartera en Biobío

    Lo más leído

    1.
    Medio especializado en la ONU proyecta primeros sondeos del Consejo de Seguridad y ubica a Bachelet en cuarto lugar

    Medio especializado en la ONU proyecta primeros sondeos del Consejo de Seguridad y ubica a Bachelet en cuarto lugar

    2.
    “Que actúe como diplomático”: oposición critica arremetida de embajador Judd hacia ministros y pide que el gobierno tome acciones

    “Que actúe como diplomático”: oposición critica arremetida de embajador Judd hacia ministros y pide que el gobierno tome acciones

    3.
    “El imbécil que nos gobierna”: Boric continúa modo instagramer y comparte extracto de entrevista en que se insulta a Kast

    “El imbécil que nos gobierna”: Boric continúa modo instagramer y comparte extracto de entrevista en que se insulta a Kast

    4.
    Desorden oficialista profundiza enredo del relato de La Moneda

    Desorden oficialista profundiza enredo del relato de La Moneda

    5.
    Bachelet enfrenta primera votación preliminar del Consejo de Seguridad y se prepara para nuevo foro de candidatos a la ONU

    Bachelet enfrenta primera votación preliminar del Consejo de Seguridad y se prepara para nuevo foro de candidatos a la ONU

    6.
    Libertarios doblan la apuesta en la batalla cultural: empujan a terminar con “ideología de género” y rechazar intromisión de la ONU

    Libertarios doblan la apuesta en la batalla cultural: empujan a terminar con “ideología de género” y rechazar intromisión de la ONU

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “No es necesario ver al ratón”: las actividades cotidianas con mayor riesgo de contagio por hantavirus

    “No es necesario ver al ratón”: las actividades cotidianas con mayor riesgo de contagio por hantavirus

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Servicios

    La Oreja de Van Gogh vuelve a Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    La Oreja de Van Gogh vuelve a Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Boca Juniors en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Boca Juniors en TV y streaming

    Tesorería llama a regularizar el CAE: estas son las facilidades de pago disponibles

    Tesorería llama a regularizar el CAE: estas son las facilidades de pago disponibles

    Campaña de invierno: Sincicial es el virus de mayor circulación con un 22,9% de los casos detectados
    Chile

    Campaña de invierno: Sincicial es el virus de mayor circulación con un 22,9% de los casos detectados

    Megarreforma en los descuentos: García logra acercamiento con senador UDI disidente y Walker queda como último escollo

    Tras viralización de video: MOP investiga supuesto acto sexual de pareja en dependencias de la cartera en Biobío

    Microsoft se dispara tras buenos resultados y la matriz de Facebook e Instagram se hunde luego de decepcionar al mercado
    Negocios

    Microsoft se dispara tras buenos resultados y la matriz de Facebook e Instagram se hunde luego de decepcionar al mercado

    Adidas tuvo una final del Mundial soñada, pero el certamen le asestó una caída histórica en bolsa

    Anglo American mejora sus resultados en Chile impulsados por mayor precio del cobre

    Vuelven las lluvias al Norte Chico: MeteoChile alerta precipitaciones “moderadas a fuertes” en corto periodo
    Tendencias

    Vuelven las lluvias al Norte Chico: MeteoChile alerta precipitaciones “moderadas a fuertes” en corto periodo

    Alerta por lluvia moderada a fuerte en la zona centro-sur: estas serán las regiones afectadas

    El sol es temporal: el abrupto cambio en el tiempo que dejará lluvia importante por 3 días en Santiago

    En vivo: Alejandro Tabilo enfrenta al francés Terence Atmane por el paso a los cuartos de final del ATP de Washington
    El Deportivo

    En vivo: Alejandro Tabilo enfrenta al francés Terence Atmane por el paso a los cuartos de final del ATP de Washington

    Un amistoso más en Norteamérica: la Roja enfrentará a México en octubre

    Concacaf se suma a la UEFA y rechaza el plan de Gianni Infantino de vender el Mundial: “Una profunda preocupación”

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile
    Tecnología

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall

    Adelaida en el Superclub, uno de los discos chilenos del año: “Volvimos a las guitarras más pesadas, sin olvidar el pop”
    Cultura y entretención

    Adelaida en el Superclub, uno de los discos chilenos del año: “Volvimos a las guitarras más pesadas, sin olvidar el pop”

    Is This It? de The Strokes: ¿es el mejor disco de rock de los últimos 25 años?

    Festival Neutral regresa en nueva edición con Candelabro, Hesse Kassel y Javiera Electra

    Condenan a 15 años de prisión a padre cuyo hijo protagonizó tiroteo que dejó cuatro muertos en EE.UU.
    Mundo

    Condenan a 15 años de prisión a padre cuyo hijo protagonizó tiroteo que dejó cuatro muertos en EE.UU.

    Ascienden a 10 los cuerpos recuperados del mar en Ceuta en las últimas 24 horas

    EE.UU. vincula a Irán a ciberataque contra más de 30 sistemas de agua en Minnesota

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación
    Paula

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación

    Datos Paula: tres libros de fotógrafas chilenas imperdibles de Stgo Foto

    Pan de huevo