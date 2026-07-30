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    Investigan homicidio de hombre en Paine: cuerpo fue hallado cerca de camión que presentaba impactos de bala

    La víctima, que presentaba impactos de bala en su espalda, fue encontrada a metros del vehículo de carga, que previamente había chocado y atravesado el cierre perimetral de un terreno abandonado. Personal del OS9 de Carabineros y del Equipo ECOH de la Fiscalía indagan si la víctima viajaba en el vehículo de carga.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    Personal especializado de Carabineros y del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía investigan el hallazgo del cuerpo de un hombre, que fue encontrado con impactos de bala al interior de un terreno en la comuna de Paine, Región Metropolitana.

    Según se conoció, el hecho se registró a la altura del km 44 de la Ruta 5 Sur en dirección a Santiago, en proximidades de la pasarela Colonia de Paine.

    Ahí, al interior de un terreno abandonado se encontró el cuerpo de la víctima con impactos de bala en su zona posterior, a metros de un camión que impactó contra el cierre perimetral del mismo recinto, el que también presentaba múltiples impactos de bala.

    El fiscal ECOH Yans Escobar informó que el equipo especializado de las Fiscalía se trasladó al lugar para “investigar el homicidio de una persona de sexo masculino, quien presentaba un impacto de bala en su cuerpo. Además, se encontró cerca del lugar un vehículo con múltiples impactos de bala, razón por la cual concurrió personal de OS9 de Carabineros y Labocar” para realizar labores en el sitio del suceso.

    Tras las primeras diligencias, el capitán Andrés Saiz del Departamento de Criminalística de la policía uniformada, indicó que se investiga si el sujeto era el conductor u ocupante del vehículo y la posibilidad de que haya sido atacado en movimiento. Asimismo, no se descarta que el sujeto fuera parte de un grupo que pretendía robar en el lugar.

    “El sitio del suceso en sí corresponde a un sector donde existe un cúmulo de chatarra, distintos materiales de fierro y no se descarta en este caso que el vehículo o los participantes del hecho hayan intentado sustraer estos elementos para alguna comercialización y, posteriormente, huir del lugar”, explicó la autoridad.

    Agregó que la víctima “no se encontraba al interior del móvil, no obstante se encontraba cerca de este y personal de OS9 se encuentra realizando las diligencias investigativas para establecer dicha relación”.

    Más sobre:PolicialPainehomicidioECOHOS9CarabinerosFiscalía

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