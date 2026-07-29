EE.UU. insta a Latinoamérica a aumentar el gasto en defensa para reforzar la seguridad en el hemisferio

Tal como lo hizo con los miembros de la OTAN, ahora la administración de Donald Trump busca que los países de América Latina aumenten sus gastos en defensa para reforzar la seguridad en el hemisferio.

El subsecretario de Defensa para Asuntos de Política, Elbridge Colby, sostiene que los países de la región deben invertir más en Defensa y seguridad como parte de la nueva estrategia de seguridad nacional impulsada por el gobierno de Trump, al considerar que el narcotráfico, el crimen organizado y la influencia de actores hostiles representan amenazas crecientes para la estabilidad regional.

“Es fundamental que nuestros vecinos de la región inviertan más en su propia defensa y seguridad. No hay razón para que ningún país, especialmente aquellos que enfrentan importantes amenazas narcoterroristas, destine tan poco a defensa”, escribió Colby en la revista Americas Quarterly.

The greater U.S. focus on the Western Hemisphere signals a “fundamental change” in the region, writes the U.S. Under Secretary of War for Policy in a guest op-ed for Americas Quarterly.https://t.co/MtbPZdVjwq — Americas Quarterly (@AmerQuarterly) July 29, 2026

El alto cargo del Pentágono calificó de “absurdo” que algunos países latinoamericanos “destinen menos del 1% de su PIB a la defensa nacional”, aunque no precisó cuáles.

“Esto atenta contra el sentido común“, afirma Colby en su texto. “Mientras tanto, nuestros aliados en todo el mundo, incluyendo Europa, están aumentando significativamente su gasto: un 3,5% en gastos militares básicos y un 1,5% adicional en gastos relacionados con la seguridad”, en alusión a los miembros de la OTAN.

El funcionario estadounidense enmarca este llamado en la denominada “Doctrina Donroe”, una reinterpretación de la Doctrina Monroe que, según explica, busca reforzar la cooperación entre Washington y sus socios latinoamericanos para impedir que potencias rivales o grupos criminales consoliden su influencia en el hemisferio occidental.

“Por supuesto, reconocemos que la Doctrina Monroe es controvertida en muchos ámbitos. Pero también es frecuente que se malinterprete”, apuntó.

Colby defendió que el objetivo de Estados Unidos “no radica en la explotación, la subordinación ni la dependencia”, sino en que las naciones latinoamericanas tengan “mayor prosperidad, seguridad y estabilidad”. “Todo lo que pedimos a nuestros vecinos es que trabajen con nosotros para impedir que cualquier actor reclame y explote activos clave en este hemisferio”, escribe.