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    Soy ginecólogo y esto es lo que un diagnóstico tardío de endometriosis le puede hacer a tu cuerpo

    La endometriosis puede tardar entre 6 y 11 años en diagnosticarse. Conoce los síntomas, cómo afecta la fertilidad y por qué detectarla a tiempo es clave para la salud de las mujeres.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Soy ginecólogo y esto es lo que un diagnóstico tardío de endometriosis le puede hacer a tu cuerpo Tendencias / La Tercera

    Se estima que 1 de cada 7 u 8 mujeres en Chile tiene endometriosis, pero la cifra podría ser mucho más alta. Y es que lograr que una mujer obtenga el diagnóstico puede demorar entre 6 y 11 años.

    De esta manera, pueden vivir años con dolor y síntomas molestos que se suelen atribuir a otras condiciones o enfermedades.

    La endometriosis se produce cuando la capa interna que reviste el útero —el tejido endometrial— comienza a crecer en otros órganos y puede expandirse incluso hacia los intestinos, vías urinarias, pulmones y cerebro.

    Y no solo eso. El ginecólogo Edison Krause, de Clínica Alemana Temuco, advierte que esta enfermedad provoca que la mitad de las pacientes tengan infertilidad y que la demora en la detección permita que el dolor se vuelva crónico, y que ocurra un daño “silencioso” pero peligroso en los órganos.

    Soy ginecólogo y esto es lo que un diagnóstico tardío de endometriosis le puede hacer a tu cuerpo Tendencias / La Tercera

    Cuáles son los síntomas de la endometriosis

    Según explica el médico, el dolor suele comenzar asociado a la menstruación, pero cambia con los años. “Cuando ya lleva mucho tiempo actuando la enfermedad, el dolor no es cíclico y pasa a ser crónico. Ahí es mucho más difícil de tratar”.

    Además, hay otras señales además del dolor que pueden alertar de que una mujer tiene endometriosis. Entre ellas, están:

    • Fatiga crónica.
    • Dificultades para dormir.
    • Ausentismo escolar o laboral (por el dolor).
    • Dolor durante las relaciones sexuales.
    • Molestias al defecar.
    • Problemas urinarios que aparecen o empeoran durante la menstruación.
    • Infertilidad.

    Dado que las pacientes pueden tardar entre seis y ocho años en obtener un diagnóstico —y pasar entre cuatro y ocho médicos hasta tener una respuesta clara—, durante ese período las lesiones de la endometriosis pueden continuar avanzando y agravándose.

    El ginecólogo advierte que en su forma más severa, la endometriosis incluso puede comprometer órganos vitales.

    “Puede traer obstrucción de los uréteres, pérdida de un riñón, infiltración del intestino, que hace que sea necesario, a veces, resecar partes del intestino”.

    Soy ginecólogo y esto es lo que un diagnóstico tardío de endometriosis le puede hacer a tu cuerpo

    Por ejemplo, si una paciente tiene una obstrucción silenciosa del uréter a causa de la endometriosis, su riñón podría perder progresivamente su función, incluso cuando no exista un dolor suficientemente intenso como para alertar sobre el daño.

    La endometriosis y la infertilidad

    “El 50% de las pacientes con endometriosis son infértiles”, explica el médico sobre este síntomas de la endometriosis.

    El tratamiento habitual para esta enfermedad suele ser el uso de hormonas —como pastillas anticonceptivas— que busca suspender la menstruación. Si bien no cura la enfermedad, sí ayuda a controlar el mecanismo que hace que los síntomas empeoren.

    Pero el médico advierte que esta estrategia puede entrar en conflicto con pacientes que tengan el deseo de tener hijos.

    Para ese caso, Krause explica que hay una cirugía que puede indicarse para mujeres que no quieran los anticonceptivos, pero que también suele ser útil cuando el dolor persiste pese a un tratamiento hormonal adecuado o cuando existe compromiso de órganos.

    Se trata de una operación laparoscópica —una técnica quirúrgica mínimamente invasiva que permite operar sin hacer una gran incisión en el abdomen— que utiliza pequeñas incisiones y una cámara que proyecta imágenes aumentadas de la pelvis, lo que permite tratar lesiones complejas sin realizar una cirugía abierta.

    Soy ginecólogo y esto es lo que un diagnóstico tardío de endometriosis le puede hacer a tu cuerpo

    “Las pacientes infértiles operadas de endometriosis muestran mejoría en las tasas de embarazo, medidas al año siguiente postoperatorio”. Por su parte, la hospitalización suele ser inferior a 24 horas y la recuperación más rápida que una intervención tradicional.

    Sea cual sea la alternativa elegida, la recomendación principal del médico es consultar antes de que el dolor se vuelva permanente o aparezcan secuelas.

    Una menstruación que impide levantarse de la cama, asistir al colegio, trabajar o mantener las actividades cotidianas no debe considerarse normal. Lo mismo ocurre cuando se necesitan dosis crecientes de analgésicos, existe dolor en las relaciones sexuales o el embarazo no llega después de varios intentos.

    “Un diagnóstico oportuno permite combinar tratamiento hormonal, cirugía laparoscópica y reproducción asistida según las necesidades de cada paciente, además de reducir el riesgo de daños reproductivos, intestinales y renales”.

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