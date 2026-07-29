SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Netanyahu afirma que visitará Nueva York durante su próximo viaje a Estados Unidos a pesar de las amenazas de su alcalde

    "Voy a decir la verdad frente a este funcionario electo que escupe odio”, señaló Netanyahu.

    Por 
    Europa Press
    OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL

    El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado que visitará Nueva York durante su próximo viaje a Estados Unidos a pesar de las amenazas vertidas recientemente por el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, que contempló abiertamente arrestar al mandatario israelí, contra el que pesa una orden de detención del Tribunal Penal Internacional (TPI) a pesar de que su administración no cuenta con la potestad para ejecutar ducha orden.

    “Primero que nada, voy a Nueva York... Voy a decir la verdad frente a este funcionario electo que escupe odio”, ha afirmado Netanyahu durante una entrevista con la cadena de televisión Fox News al referirse a las duras críticas de Mamdani.

    En este sentido, ha lamentado que el alcalde está “enfrentando a un grupo de neoyorquinos con otros”. “Los está volviendo contra los judíos de Nueva York. Quiero decir, ¿Qué estamos, en los años 30? Tanto odio. Tantas mentiras”, ha advertido.

    Netanyahu tiene previsto viajar de nuevo a Estados Unidos en septiembre para asistir a la Asamblea General de la ONU. Así lo confirmó el propio embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, que ha garantizado que asistirá a la cita y regresará a Israel sin que nadie pueda impedirlo.

    El propio primer ministro israelí ya abordó esta cuestión en una entrevista anterior, durante la cual acusó a Mamdani de defender abiertamente los crímenes del movimiento islamista Hamás durante los ataques de las milicias palestinas del 7 de octubre contra territorio israelí.

    Sin embargo, sobre Netanyahu pesa una orden de arresto del TPI por crímenes de guerra y contra la humanidad al ordenar la ofensiva del Ejército israelí contra la Franja de Gaza. El problema reside en que Estados Unidos no forma parte de la corte ni reconoce la validez de sus decisiones.

    Más sobre:Estados UnidosBenjamin NetanyahuIsrael

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Utilidades de Colbún se desploman 50% y reportan su menor monto en cinco años

    Ministerio de las Culturas precisa en 9% la disminución de los fondos concursables para 2027

    Catalina y las Bordonas de Oro da el salto y anuncia su primer show en Teatro Caupolicán

    Gobierno anuncia medidas para reconstrucción en Atacama: será a través de recursos de Ley de Presupuesto 2027

    Imputado por fatal caída de niña en Las Condes: Jorge Constanzo sigue en prisión y Fiscalía detalla su consumo de alcohol

    Gajardo cuestiona dichos de Rabat sobre caso de Bernarda Vera y destaca que caso se conoció por Plan Nacional de Búsqueda

    Lo más leído

    1.
    Rusia: justicia pide búsqueda internacional del fundador de Telegram por terrorismo

    Rusia: justicia pide búsqueda internacional del fundador de Telegram por terrorismo

    2.
    Cristina Fernández denuncia su caso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU

    Cristina Fernández denuncia su caso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU

    3.
    Mientras Francia arde por los incendios forestales, partido de Le Pen ve oportunidad para sacar réditos políticos

    Mientras Francia arde por los incendios forestales, partido de Le Pen ve oportunidad para sacar réditos políticos

    4.
    El caso de un padre hallado culpable por un tiroteo cometido por su hijo que dejó cuatro muertos en EE.UU.

    El caso de un padre hallado culpable por un tiroteo cometido por su hijo que dejó cuatro muertos en EE.UU.

    5.
    Trump amenaza con “dar una paliza” a Irán tras el “ataque sorpresa” contra instalaciones de Estados Unidos en Jordania

    Trump amenaza con “dar una paliza” a Irán tras el “ataque sorpresa” contra instalaciones de Estados Unidos en Jordania

    6.
    Venezuela entrega nota de protesta al embajador iraní por expresiones “despectivas” sobre sus autoridades

    Venezuela entrega nota de protesta al embajador iraní por expresiones “despectivas” sobre sus autoridades

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana que dejará lluvia fuerte, según el tiempo

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana que dejará lluvia fuerte, según el tiempo

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    “Posibles inundaciones”: un río atmosférico dejará lluvia intensa en el centro-sur del país, según el tiempo

    “Posibles inundaciones”: un río atmosférico dejará lluvia intensa en el centro-sur del país, según el tiempo

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Servicios

    Subsidio al Empleo Joven: ¿Cuándo es el pago anual de hasta $678 mil?

    Subsidio al Empleo Joven: ¿Cuándo es el pago anual de hasta $678 mil?

    Anuncian nuevo PymeDay: estas son las fechas del evento comercial de pequeñas y medianas empresas

    Anuncian nuevo PymeDay: estas son las fechas del evento comercial de pequeñas y medianas empresas

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este miércoles

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este miércoles

    Gobierno anuncia medidas para reconstrucción en Atacama: será a través de recursos de Ley de Presupuesto 2027
    Chile

    Gobierno anuncia medidas para reconstrucción en Atacama: será a través de recursos de Ley de Presupuesto 2027

    Imputado por fatal caída de niña en Las Condes: Jorge Constanzo sigue en prisión y Fiscalía detalla su consumo de alcohol

    Gajardo cuestiona dichos de Rabat sobre caso de Bernarda Vera y destaca que caso se conoció por Plan Nacional de Búsqueda

    Utilidades de Colbún se desploman 50% y reportan su menor monto en cinco años
    Negocios

    Utilidades de Colbún se desploman 50% y reportan su menor monto en cinco años

    LarrainVial suma a cuatro nuevos socios, entre ellos al gerente general de la corredora

    La Fed mantiene estables las tasas de interés, pero rompe su unanimidad

    “Posibles inundaciones”: un río atmosférico dejará lluvia intensa en el centro-sur del país, según el tiempo
    Tendencias

    “Posibles inundaciones”: un río atmosférico dejará lluvia intensa en el centro-sur del país, según el tiempo

    Soy ginecólogo y esto es lo que un diagnóstico tardío de endometriosis le puede hacer a tu cuerpo

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana que dejará lluvia fuerte, según el tiempo

    Arriesgan duros castigos: FIFA inicia procedimiento contra cuatro figuras de Argentina por incidentes en final del Mundial
    El Deportivo

    Arriesgan duros castigos: FIFA inicia procedimiento contra cuatro figuras de Argentina por incidentes en final del Mundial

    Bonos millonarios, plazos y la UEFA en guerra: guía para entender el polémico plan de Infantino para vender el Mundial

    Ley Vozinha tendrá jornada clave este viernes: Consejo de Presidentes votará excepción para el arquero de Colo Colo

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile
    Tecnología

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall

    Ministerio de las Culturas precisa en 9% la disminución de los fondos concursables para 2027
    Cultura y entretención

    Ministerio de las Culturas precisa en 9% la disminución de los fondos concursables para 2027

    Catalina y las Bordonas de Oro da el salto y anuncia su primer show en Teatro Caupolicán

    “Demoledor” documental acusa a Jared Leto de delitos sexuales: “Quizás este sea el golpe de gracia”

    Mientras Francia arde por los incendios forestales, partido de Le Pen ve oportunidad para sacar réditos políticos
    Mundo

    Mientras Francia arde por los incendios forestales, partido de Le Pen ve oportunidad para sacar réditos políticos

    Cristina Fernández denuncia su caso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU

    Zelenski pide a Trump un paquete de emergencia con misiles Patriot para la ola de ataques rusos en invierno

    Pan de huevo
    Paula

    Pan de huevo

    Hablemos de amor: renuncié por amor (a mí)

    La reivindicación de los psicofármacos