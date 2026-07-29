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    Culto

    Fondos de Cultura reducen de forma drástica sus montos para 2027 y enfrentan modificaciones

    El ministro de Cultura, Francisco Undurraga, anunció una serie de cambios para los fondos concursables de 2027. Autoridades de la cartera reconocieron el ajuste, con drásticas reducciones en divisiones como la audiovisual o la destinada a la lectura.

    Por 
    Equipo de Culto
    Fondos de Cultura reducen de forma drástica sus montos para 2027 y enfrentan modificaciones Dedvi Missene

    A través de un comunicado, el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, anunció importantes cambios para los fondos que en 2027 entrega su cartera y un rediseño en la distribución de los montos.

    “Como parte de nuestro plan de acción y ejes de gestión 2026-2030, hemos propuesto un rediseño profundo de los Fondos Cultura 2027, para asegurar que cada recurso tenga el mayor impacto posible. No se trata solo de cuánto se invierte, sino de cómo se distribuye mejor. Por eso, el foco estará en proyectos de calidad y con mayor alcance, que lleguen a más personas y generen efectos concretos. Además, estamos fortaleciendo líneas que fomentan la innovación, con la incorporación de nuevas tecnologías en la creación artística”, anuncia en el texto el secretario de Estado.

    En lo concreto, los fondos de cultura presentan un rediseño que es parte del Plan Cultura Transparente implementado por la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, el que, según la declaración, “busca hacer más eficiente y efectivo el uso de los recursos públicos disponibles para el financiamiento de proyectos culturales, priorizando el impacto en las personas, el acceso a la cultura y el fortalecimiento del ecosistema creativo a lo largo del país”. Esta edición mantiene la modalidad de apertura diferenciada para sus distintos fondos y líneas.

    Reducciones

    En una entrevista de este martes 28 con radio Duna, el subsecretario de las Culturas y las Artes, Carlos Lobos, reconoció el ajuste y cifró en $ 41.405 millones la cantidad que se va a repartir entre todos los fondos concursables.

    Según publicó el diario El Mercurio, en todas las divisiones habilitadas se observan reducciones pronunciadas: en el Fondo Audiovisual hubo $540 millones para asignar este año, pero en 2027 habrá sólo $192 millones; en el del Libro y la Lectura, la disminución va de $293 millones a $128 millones; en el Fondart regional, de $835 millones a $335 millones.

    Diputados reaccionan a anuncio de suspensión del Pase Cultural por futuro ministro Francisco Undurraga

    La edición 2027 de los Fondos Cultura incorpora nuevas líneas y modalidades, entre ellas: Barrios Creativos en Fondart Nacional, Culturas Tradicionales en Fondart Regional; Jóvenes Talentos en el Fondo de Artes Escénicas y en el Fondo de la Música y Fomento del Desarrollo Integral, también en el Fondo de la Música.

    Además, se promoverá la alternancia en la selección, en una cuestión que aparece entre las más controversiales de los actuales lineamientos. Por ejemplo, se incorporan restricciones de postulación para los responsables de proyectos que hayan sido seleccionados en ciertas líneas del concurso 2026: no podrán postular a las mismas en 2027 (se exceptúan líneas como festivales).

    Con la idea de incorporar a nuevos públicos, según dicen desde el ministerio, también se establecen cuotas para fomentar la selección de proyectos que promuevan la creación de contenidos dirigidos a niñas, niños y adolescentes; y que permitan centrar a las familias como público objetivo.

    Esta versión también incorpora nuevas tecnologías y narrativas en la creación y producción de contenidos. El propósito es que tengan como resultado productos culturales de fácil acceso a los nuevos públicos, por ejemplo, publicaciones digitales, contenidos multiplataforma y comunidades creativas.

    Otro de los énfasis está en la promoción de nuevos talentos, según el texto. Se establecen cuotas para el financiamiento de óperas prima y se crea la modalidad de Talento Joven en el Fondo de Artes Escénicas, mientras que los menores de 18 años que postulen al Fondo de la Música podrán incluso cursar sus formaciones en el extranjero.

    Considerando las transformaciones en los hábitos de consumo y la proliferación de plataformas digitales de distribución, se incorporan también los formatos verticales en el ámbito audiovisual.

    *Calendario Fondos Cultura 2027

    Los rangos de fecha de apertura y cierre de las líneas de concurso de cada fondo son los siguientes:

    BECAS CHILE CREA

    Apertura: lunes 27 de julio.

    Cierre: lunes 31 de agosto.

    FONDO DEL LIBRO Y LA LECTURA / LÍNEA FOMENTO A LA CREACIÓN

    Apertura: martes 28 de julio.

    Cierre: martes 1 de septiembre.

    FONDO DEL LIBRO Y LA LECTURA / OTRAS LÍNEAS

    Apertura: miércoles 29 de julio.

    Cierre: miércoles 2 de septiembre.

    FONDO DE LAS ARTES ESCÉNICAS

    Apertura: jueves 30 de julio.

    Cierre: jueves 3 de septiembre.

    FONDO DE FOMENTO AUDIOVISUAL

    Apertura: viernes 31 de julio.

    Cierre: viernes 4 de septiembre.

    FONDO DE FOMENTO DE LA MÚSICA

    Apertura: martes 4 de agosto.

    Cierre: martes 8 de septiembre.

    FONDART REGIONAL

    Apertura: miércoles 5 de agosto.

    Cierre: miércoles 9 de septiembre.

    FONDART NACIONAL

    Apertura: jueves 6 de agosto.

    Cierre: jueves 10 de septiembre.

    Más sobre:Francisco UndurragaMinisterio de ls Culturas, las Artes y el PatrimonioMinisterio de las CulturasFondos de CulturaFondos concursablesCarlos LobosCulturaArteArte culto

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