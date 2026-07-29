En la cordillera de los Andes se acaba el marketing. El clima y las condiciones hostiles de la geografía son jueces implacables para la tecnología de consumo. Las bajas temperaturas y la exposición constante castigan sin piedad las baterías y los procesadores. Tal vez por eso subimos a Valle Nevado, a exactos 3.025 metros sobre el nivel del mar, para poner a prueba el nuevo Xiaomi 17T Pro.

La idea, aunque ambiciosa, era simple: exigir al máximo el hardware en un entorno hostil para un equipo pensado para el consumo masivo.

Lo bueno y lo malo del Xiaomi 17T Pro

Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

En el papel, el último teléfono de Xiaomi impone números para su llamativo precio de $799.990. Su motor es el MediaTek Dimensity 9500 , un procesador que marca pauta en la industria móvil. Tiene una mezcla de mejoras sobre su predecesor, por ejemplo, su clúster de CPU tiene un rendimiento 29% mayor en un solo núcleo y 16% mayor en multinúcleo, al tiempo que consume un 37% menos de energía, según un análisis de CNET.

Esa eficiencia energética medida por la prensa especializada fue exactamente lo que experimentamos en la nieve. El frío extremo suele drenar las baterías de los teléfonos en cuestión de horas. Pero el Xiaomi 17T Pro resistió las bajas temperaturas y el aire frío y seco de forma sobresaliente.

Tras una jornada grabando clips de video en alta resolución, tomando fotos e intentando esquiar, la autonomía del equipo -guiada por una batería de 7.000 mAh con carga rápida de 100 W- nos permitió “bajar” a Santiago con carga suficiente y una destacable fluidez de apps (mapas, cámaras, editores de texto e imagen, redes sociales y mensajería) casi medio día después.

Raya para la suma, el principal atractivo del Xiaomi 17T Pro en este escenario cordillerano es su sistema fotográfico. El módulo trasero incorpora tres lentes cocreados con la firma alemana Leica, con un sensor principal de 50 MP (con OIS), un ultra gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 50 MP .

Esta alianza óptica rinde sus mejores frutos en exteriores. Al capturar la inmensidad del valle nevado, la cámara principal respeta la fidelidad del color blanco de la nieve y neutraliza los tonos azulados o quemados que suelen arruinar las fotos de montaña. Aunque el procesamiento agrega un poco de nitidez artificial en las sombras más profundas, el resultado es una foto natural.

Los lentes adicionales ofrecen una versatilidad tremenda para retratar a los esquiadores en movimiento o comprimir los nevados del fondo con un nivel de detalle que sorprende a 1x, pero que, puesto en una situación exigente de foto nocturna, en el caso del gran angular (0.6x), no pasa de lo aceptable.

El procesamiento de imagen del MediaTek Dimensity 9500 también juega un rol fundamental aquí, permitiendo obturaciones rápidas y un enfoque preciso incluso con el reflejo cegador del sol sobre la nieve.

Además, el equipo se siente robusto y su construcción sella el paso a la humedad, un detalle importante, por ejemplo, al manipularlo con guantes húmedos. Su protección IP68 lo hace resistente al polvo y el agua, lo que le otorga robustez y tranquilidad ante accidentes (como una caída en esquí) o climas adversos.

El último punto para destacar es su pantalla AMOLED de 6.83 pulgadas con resolución de 2772x1280, tasa de refresco de 144 Hz y un brillo máximo que alcanza los 3500 nits , que salvó la experiencia porque funciona perfecto en exteriores con luz solar directa y fondos blancos como los nevados.

Entre los puntos bajos, hay que insistir con uno de los talones de Aquiles de la firma asiática: el bloatware . Históricamente, las capas de personalización de Xiaomi -incluso HyperOS- incluyen aplicaciones preinstaladas -llámense juegos, apps de bancos o comercios- o cierta saturación visual que no es del gusto de los puristas de Android.

También son equipos muy conservadores en diseño. Aunque los materiales son premium, el salto estético respecto de las generaciones anteriores no suele ser disruptivo en la serie T.

¿Vale la pena?

El Xiaomi 17T Pro es una herramienta fotográfica de primer nivel y un caballo de batalla para quienes necesitan un equipo confiable en condiciones climáticas adversas. Aunque también es cierto que el catálogo de Xiaomi ofrece equipos con todavía más resistencia, como el Redmi Note 15 Pro reforzado para caídas (con carcasa REDMI Titan, protección Gorilla Glass Victus 2 y certificaciones IP66/IP68/IP69/IP69K) y está el HONOR Magic8 Lite en la competencia.

Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

El 17T Pro demuestra en la práctica que la madurez de los procesadores actuales y la colaboración con marcas históricas como Leica logran resultados fotográficos sobresalientes en cualquier latitud y altitud. Además de tener la marca de agua en las fotos con más onda del mercado.

Si bien, lo más interesante en nuestras pruebas fueron la versatilidad de sus lentes y precio, como dato, el modo video captura hasta 8K a 30 fps y 4K hasta 120 fps (ideal para cámara lenta de alta fidelidad). Tiene soporte para HDR10+ y un modo Película que permite grabar hasta en 4K a 60 fps con un efecto bokeh de fondo natural que parece sacado de gamas más altas.