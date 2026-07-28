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    Qué fue lo más pedido por delivery en Chile durante el Mundial 2026

    Un análisis de PedidosYa reveló cómo fueron los hábitos de consumo de los chilenos durante el torneo.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Qué fue lo más pedido por delivery en Chile durante el Mundial 2026. Foto: Pexels

    Durante los 104 partidos del Mundial de Fútbol 2026, los chilenos no solo siguieron de cerca el torneo, sino que también aumentaron significativamente sus pedidos por delivery.

    Así lo muestra el Radar de Consumo Futbolero 2026 de PedidosYa, que analizó las órdenes realizadas en la plataforma durante la competencia y las comparó con las registradas en el Mundial de Qatar 2022.

    De acuerdo con el informe, las órdenes de comida en Chile crecieron un 106% respecto de la edición anterior del campeonato, mientras que las compras en supermercados y otras categorías de quick-commerce aumentaron un 67%.

    Qué fue lo más pedido por delivery en Chile durante el Mundial 2026. Foto: Pexels

    Las hamburguesas lideraron los pedidos

    La comida rápida fue, por amplio margen, la favorita de los chilenos durante el Mundial. Según PedidosYa, esta categoría concentró más del 50% de las órdenes realizadas en restaurantes.

    Dentro de las preferencias, las hamburguesas ocuparon el primer lugar, seguidas por las pizzas, el pollo asado y el pollo frito.

    Además, entre las categorías de comida más solicitadas también destacaron la comida japonesa, el pollo, los postres y la comida china.

    Qué fue lo más pedido por delivery en Chile durante el Mundial 2026 la-tercera

    Qué fue lo más pedido en el supermercado

    El estudio también analizó las compras realizadas en PedidosYa Market, el supermercado digital de la plataforma.

    En este caso, el producto más pedido por los usuarios chilenos fue la palta hass, seguida por la marraqueta y el plátano.

    En el cuarto lugar aparecieron los sobres de láminas del Mundial, con más de 855 mil unidades vendidas durante el torneo, lo que representó un crecimiento de 180% en comparación con Qatar 2022.

    Más actividad durante el Mundial

    El informe concluye que el Mundial 2026 impulsó una mayor actividad en la plataforma tanto en pedidos de restaurantes como en compras de supermercado y otras categorías de quick-commerce.

    Como parte del campeonato, además, PedidosYa implementó la campaña “Si hay gol, hay cupón”, mediante la cual entregó más de 935 mil cupones a usuarios en Chile durante el torneo.

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