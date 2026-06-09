¿Qué nivel de inglés tienen los chilenos? Estudio los ubica por encima de Brasil y México, pero bajo Argentina. Foto: Pexels

Si alguna vez te has sentido estancado en tu trabajo o insatisfecho con tu sueldo y has considerado aprender inglés para mejorar tu posición laboral, no has sido el único . Es una idea que han tenido muchos trabajadores tanto en Chile como en el resto de Latinoamérica.

En la región el inglés se ha consolidado como una de las principales herramientas para la movilidad laboral y la mejora de ingresos.

Sin embargo, la brecha entre entender el idioma y poder hablarlo con fluidez sigue siendo el principal obstáculo para miles de profesionales en Chile .

Esta es una de las principales conclusiones que arroja la reciente edición del EF English Proficiency Index (EF EPI) de la compañía de idiomas Education First (EF), donde Chile se ubicó en el puesto 54 de 123 países .

Los mejores resultados provinieron de países europeos, destacando a Países Bajos en el primer puesto, seguido por Croacia, Austria, Alemania y Noruega, que cierra con la quinta posición.

¿Qué nivel de inglés tienen los chilenos? Estudio los ubica por encima de Brasil y México, pero bajo Argentina. Foto: Pexels

¿Cómo le fue al resto de los países de la región?

Con una puntuación de 517, Chile registra un nivel de competencia clasificado como “moderado”, que equivale al nivel B2 en la escala del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).

A nivel Latinoamericano, Chile mantiene una posición intermedia estratégica: se ubica por debajo de naciones como Argentina (puesto 26) y Uruguay (34), pero logra superar a otros como Brasil (75), Colombia (76) y México (103) .

El informe advierte que sus resultados deben interpretarse con cautela, ya que se basan en 2,2 millones de personas que rindieron voluntariamente un examen diagnóstico de inglés (EF SET), por ende no es muestra representativa de la población.

El inglés y el factor económico

Según datos recientes de Google Trends en el país, en los últimos 12 meses han registrado un aumento sostenido de búsquedas como: “¿Cuánto sube mi sueldo en Chile si tengo inglés avanzado?” , “inglés aumenta sueldo”, y “trabajos que piden inglés en Chile”.

Esto responde a nuevas realidades como el trabajo remoto y la llegada de ofertas laborales desde el extranjero, principalmente de Estados Unidos, que permiten a los profesionales chilenos acceder a sueldos en dólares.

“Si bien Chile ha mostrado ciertos avances en el ranking, los niveles de inglés siguen por debajo de lo esperado. Esto refleja una brecha importante que limita el acceso de muchas personas a mejores oportunidades”, señala Javier Droguett, Country Manager de EF Chile.

“ El inglés hoy no es un diferencial, es una herramienta básica . Quienes logran desarrollarlo tienen mayores posibilidades de acceder a empleos mejor remunerados y con proyección internacional”, agrega.

¿Qué nivel de inglés tienen los chilenos? Estudio los ubica por encima de Brasil y México, pero bajo Argentina. Foto: Pexels

El problema de Chile en el inglés

A pesar del interés económico, el informe revela la gran piedra tope del país: la distinción entre comprensión y comunicación.

Gran parte de los chilenos logra entender el idioma, pero existe una dificultad severa al momento de hablarlo .

Esta tendencia puede tener explicación por los modelos educativos tradicionales, que priorizan la teoría por sobre el uso práctico del idioma.

“En Chile vemos que muchas personas tienen una base de inglés, pero no logran llevarlo a una conversación real. Ahí es donde está el principal desafío y también la mayor oportunidad de mejora”, explica Droguett.

Asimismo, los chilenos tienen un enemigo silencioso: “el miedo a equivocarse” , agrega el ejecutivo. “Queremos decir la frase perfecta, con el tiempo verbal correcto y el acento ideal. ¿El resultado? Terminamos hablando poco”.

¿Qué generación sabe más inglés en Chile?

A nivel demográfico, el informe destaca que los adultos jóvenes de entre 26 y 30 años (592 puntos) son el grupo con mejor desempeño a nivel nacional .

Esto evidencia el impacto positivo que ha tenido la digitalización, el acceso a contenidos globales y su integración en entornos laborales más internacionalizados.

El ranking demográfico es seguido por quienes tienen 31-40 (565 puntos) y 21-25 (538 puntos).

Los mayores de 40 alcanzan 515 mientras que los jóvenes de 18-20 registran el nivel más bajo (437).

Asimismo, los mejores resultados están notoriamente asociados a sectores relacionados con negocios, tecnología y gestión.

¿Qué nivel de inglés tienen los chilenos? Estudio los ubica por encima de Brasil y México, pero bajo Argentina. Foto: Pexels

6 consejos simples para mejorar el inglés

Existen formas sencillas para aprender y mejorar el inglés. Estas son seis recomendaciones que entrega el country manager de EF Chile, Javier Droguett:

Hablar todos los días. Aunque sean 5 minutos, la frecuencia le gana a la intensidad. “Cinco minutos diarios son mejores que dos horas una vez por semana”. Piensa en inglés. Describe mentalmente lo que estás haciendo: “I’m making coffee”, “I’m driving to work”. “Parece raro, pero funciona”. Deja de traducir. Aprender frases completas en lugar de palabras sueltas. No pienses “mesa = table”; piensa “the book is on the table”. Lee en voz alta. Es una de las formas más rápidas de ganar confianza y mejorar pronunciación. Acepta sonar imperfecto. Ningún niño espera hablar perfecto antes de empezar a hablar. Los adultos tampoco deberíamos hacerlo. Encuentra una razón personal para usar inglés inmerso en otro país. “Viajar, trabajar, hacer amigos, tener una polola/o de otro país, vivir el idioma.

“Cuando el idioma deja de ser una asignatura y se transforma en una necesidad de la vida diaria, el progreso se acelera muchísimo”, concluye Droguett.