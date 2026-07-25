Situación de Ruta 5 Norte: Tránsito para todo tipo de vehículos durante el fin de semana en bloque horario extendido

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) actualizó la noche de este viernes la situación de la Ruta 5 Norte entre La Serena y Copiapó, tras los cortes de ruta que provocó el paso del sistema frontal en la zona.

Es así como, a través de las redes sociales, la cartera detalló que dicho tramo de la carretera estará habilitado para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos de circulación, entre las 08:00 y las 18:00 horas de este sábado y domingo .

En su publicación en X, el MOP Atacama además pidió a los conductores transitar con extrema precaución, ya que la ruta continúa operando bajo condiciones especiales producto de las afectaciones provocadas por el evento climático.

“En algunos sectores se mantiene tránsito bidireccional y alternado, desvíos en las zonas de mayor afectación y segregaciones en sectores donde continúan los trabajos”, detalló.

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𝐋𝐀 𝐒𝐄𝐑𝐄𝐍𝐀 - 𝐂𝐎𝐏𝐈𝐀𝐏𝐎́



☝🏻👷‍♀️Durante este sábado 25 y domingo 26 de julio, el tránsito entre La Serena y Copiapó estará habilitado para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos de circulación, entre las 08:00 y las 18:00… pic.twitter.com/4bpJIwhOYO — MOP ATACAMA (@MOP_Atacama) July 25, 2026

De la misma forma, el ministerio llamó a respetar los puntos de control, cortes, desvíos, señalizaciones e instrucciones de carabineros, equipos en terreno y autoridades.

Junto con instar a planificar los viajes, conducir a velocidad moderada, mantener una distancia segura y no ingresar a sectores restringidos o zonas de trabajo.

Para finalmente hacer notar que la apertura de la vía nortina y las condiciones de tránsito podrán variar ante contingencias climáticas u operacionales.